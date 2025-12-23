從雲端到生活：華龍航空發布2025天合臻選「公務機+」生態

擘畫高端出行新圖景

香港2025年12月23日 /美通社/ -- 近日「公務機+生態啟航暨2025天合臻選雲端榮耀榜單發布盛典」在北京舉行。本次活動由華龍航空（Sino Jet）主辦，圍繞「從『飛行工具』到『生活策展平台』」與「高端生活方式品牌的『中國化表達』」兩大議題展開深度對話，匯聚航空、酒店、餐飲、文化等多領域代表，共同見證中國公務航空發展的關鍵一步。

面對行業服務日趨同質化與客戶需求深層化的挑戰，華龍航空提出「公務機+」生態戰略，推動從公務機服務商向高品質生活方式整合者的轉型。華龍航空集團副董事長劉暢表示：「我們致力於將公務機轉變為連接文化、社交與探索的『時空紐帶』，讓每次抵達都成為精彩體驗的開啟。」

華龍航空以此為基礎，重新定義「飛行效率」——將其升維為豐富人生維度的體驗效率，標誌着行業正式邁入「生態化價值競爭」新階段。

生態奠基：以數據洞察定義品質生活新標準

盛典上，華龍航空發布業內首份基於真實消費行為的《2025天合臻選雲端榮耀榜單》。該榜單以「中國基因，國際視野」為準則，通過對2024‑2025年度飛行軌跡與超2000個高端消費場景的數據分析，系統揭示高淨值人群通過「公務機+」重塑全球生活版圖的邏輯。

榜單涵蓋「最受中國公務機旅客歡迎的50家酒店」「50家餐廳」「50座高爾夫球場」及「10個客艙用品品牌」等類別。入選項目包括香港瑰麗酒店、上海養雲安縵、北京新榮記等，並在盛典現場發布了「中國公務機商務飛行城市」，體現了文明與現代的融合，展現了從商務樞紐到度假目的地的多元價值取向。

數據顯示，中國超高淨值人群消費呈現「時空價值摺疊」特徵，北京、上海等樞紐承擔資源整合功能，而如馬爾代夫白馬莊園等目的地則以稀缺體驗吸引高端客群。該榜單不僅是消費指南，更是華龍航空向「生活策展平台」轉型的體現，為其客群繪製全球高品質生活圖譜。

思想共振：跨界共話「生活策展」的當下與未來

盛典還進行了兩場圓桌對話，分別圍繞「生活方式」與「文化表達」展開。

在「從飛行工具到生活策展平台」圓桌對話中，與會嘉賓指出，中國高淨值人群需求正從「標準化奢侈」向「個性化豐盈」躍遷。公務機作為高效時空載體，成為鏈接多元場景的核心節點。華龍航空提出的「四時六感」服務體系，融入東方生活美學，塑造具有人文溫度的「空中府邸」。

在「高端生活方式品牌的中國化表達」圓桌對話上，嘉賓探討了文化根脈與當代創新的融合。參與討論的劉暢表示：「以中國元素為主導的服務，既體現文化自信，又融合國際標準，讓客戶感受到情緒價值。」剪紙藝術家、收藏家、華龍航空特邀藝術家蔣紅麟指出，「行走的非遺」是讓傳統文化活態傳承，融入當代生活。

華龍航空在客艙服務中融入節氣美學，推出圍繞中國傳統文化的「大師禮HE」系列，均體現了「中國化表達」並非簡單復古，而是基於文化自信的當代煥新。

趨勢引領：共繪高端服務生態新藍圖

華龍航空創立於2011年，是亞太領先的公務航空綜合服務集團，憑藉全球主流飛機註冊地的運行維修牌照，構建覆蓋飛機交易、託管、包機、地面保障、公務機樓運營及高端旅行的全方位服務體系，服務網絡覆蓋全球200多個國家和地區，機隊規模持續居亞太第一，並管理着全球最大的灣流G650機隊。

未來，跨界合作將邁向「場景共創、價值共生」的深度協同。各方將依託華龍航空的策展平台，通過資源精準匹配與體驗無縫銜接，構建開放、互信、持續進化的服務生態系統。

華龍航空集團總裁李遠烽表示，《2025天合臻選雲端榮耀榜單》不僅是指南，也是華龍航空作為「生活策展者」為旅客繪製的高品質生活圖譜，為未來與各領域品牌協同共創指明方向。

2025年華龍航空「公務機+」生態的啟航，既是其戰略演進的關鍵一步，也標誌着中國高端服務業從「功能交付」向「意義創造」的轉型。華龍航空正重新書寫高端出行的價值邏輯，將天空拓展為承載文化自信、融匯全球智慧的無界畫布。

