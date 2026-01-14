正雅2025年度回顧：以「病因導向」重構兒童早矯體系，技術與產品雙核驅動全球化佈局

針對兒童錯He畸形病因複雜、甚至互為因果的臨床難題，正雅在2025年對Smartee Teen早矯系列產品進行了技術升級。此次升級並未止步於單一矯治器的更新，而是針對不同階段的牙頜發育特徵，強化了對口面肌功能、牙列間隙、及頜骨關係的綜合干預能力。

功能性裝置拓展： 針對口面肌功能異常（如吐舌、異常吞嚥），Smartee Teen口面肌版（T0）與咬合誘導版（T1）新增了 舌柵與舌刺 。這一改進旨在通過物理屏障破除不良口腔習慣，從病因層面阻斷畸形發展。

針對口面肌功能異常（如吐舌、異常吞嚥），Smartee Teen口面肌版（T0）與咬合誘導版（T1）新增了 。這一改進旨在通過物理屏障破除不良口腔習慣，從病因層面阻斷畸形發展。 支抗與空間管理： 為解決牙列擁擠及磨牙關係不調，Smartee Teen早期矯治版（T2）與肌訓矯治版（T3）引入了 鐘擺式推磨牙矯治器 。該裝置利用顎部作為支抗，能夠更高效地遠中移動磨牙，為牙列排齊獲取空間，減少了對額外口外支抗的依賴。

為解決牙列擁擠及磨牙關係不調，Smartee Teen早期矯治版（T2）與肌訓矯治版（T3）引入了 。該裝置利用顎部作為支抗，能夠更高效地遠中移動磨牙，為牙列排齊獲取空間，減少了對額外口外支抗的依賴。 擴弓技術整合： 新增的活動擴弓器與絲圈式間隙維持器，進一步完善了針對牙弓狹窄及早失牙間隙管理的解決方案。

學術引領：確立「肌功能治療與牙頜生長發育」的協同作用

在產品硬件升級的同時，正雅致力於推動臨床治療邏輯的規範化。2025年，正雅在中國22個省市舉辦了30場早期矯治技術研修班，覆蓋超過13,000名臨床醫師。課程核心摒棄了簡單的「見牙治牙」模式，強調「病因溯源」，根據病因制定相應的治療策略。

在由中華口面肌功能協會（CHAOM）主辦、正雅承辦的「國際口面肌功能多學科聯合治療研討會」上，國際口面肌功能學會（IAOM）首位中國考官史真教授指出：「兒童早矯必須建立在舒適、無創的原則之上。不僅要關注牙齒排列，更需識別並糾正呼吸、吞嚥等異常肌功能，利用肌肉生長的自然力量引導頜骨發育，從而實現療效的長期穩定。」

國際口面肌功能協會（IAOM）認證考試委員會資深考官Paula Fabbie女士在採訪中談到了她在美國開展口面肌功能治療的經歷，她認為早期的功能性治療可以幫助患者避免長期的功能性問題，同時改善矯治效果。她說：「我們希望通過更多的教育與培訓，幫助專業人士更好地理解和應用這些治療方法。」

全球視野：迪士尼IP賦能與國際臨床共識

在國際市場，正雅通過專利技術與學術的雙重輸出建立品牌信任。2025年，正雅在沙特、新加坡、澳大利亞等9個國家舉辦了12場針對兒童早期矯治技術以及臨床應用的學術研討會。

同年12月，在法國巴黎迪士尼樂園舉辦的「兒童早期矯治學術研討會」上，法國正畸醫生Adrien Bizet評價道：「正雅的方案體現了對兒童頜面部發育動態過程的尊重。通過科學適時的干預，能有效誘導牙列與頜骨關係的自然協調，降低了恆牙期複雜矯治的難度。」

為提高兒牙患者的依從性——這是早期矯治成功的關鍵因素之一，正雅外貿線的兒牙早矯產系繼冰雪奇緣與蜘蛛俠主題包裝之後，又在2025年推出了史迪奇與鋼鐵俠系列官方授權包裝。這一舉措針對兒童心理特點，將枯燥的醫療行為轉化為趣味性陪伴和正向激勵體驗，進一步提升了其在國際市場的品牌親和力。

面對2026年及其後的市場需求，正雅將繼續強化「臨床反饋驅動研發」的創新模式。公司計劃在未來持續擴大與更多醫療機構的科研合作，致力於將正畸生物力學的前沿理論轉化為更具可操作性的臨床工具，推動兒童早期矯治從「經驗主導」向「循證醫學主導」的規範化方向發展。

SOURCE 正雅齒科科技（上海）有限公司