復星國際舉行2025年度業績發佈會：復星有穿越週期的能力

香港2026年4月1日 /美通社/ -- 3月31日，復星國際在上海舉行2025年度業績發佈會。復星國際董事長郭廣昌，復星國際聯席董事長汪群斌，復星國際聯席CEO陳啟宇，復星國際聯席CEO徐曉亮，復星國際CFO龔平，以及多位機構投資者、分析師出席。

3月30日晚，復星國際公佈2025年度業績。報告期內集團總收入達人民幣1,734.3億元，經調整產業運營利潤為人民幣40億元。復星國際調整後淨資產價值（NAV）人民幣1,335億元，每股NAV達到港元18.1元。四大核心子公司收入人民幣1,282億元，佔集團總收入的74%。其中，復星醫藥歸母淨利潤人民幣33.71億元，同比增長21.69%；復星葡萄牙保險歸母淨利潤達歐元2.01億元，同比增長15.8%。

和往年比較，復星國際整體業績數據保持穩健。不過這一年復星國際依據審慎性原則，對部分存在減值跡象的地產項目及部分非核心業務板塊的商譽、無形資產進行了非現金減值計提和價值重估，造成年度賬面虧損人民幣234億元，其中地產減值佔比約為55%，非核心資產減值佔比約為45%。本次計提不影響公司的整體運營和現金流。

「晴天修屋頂」

復星國際董事長郭廣昌強調，這一次財務減值處理相當於「晴天修屋頂」，從長遠來看，標誌着復星進入了全新發展階段。「我們堅決退出那些盈利不佳、價值不達標的資產，把資源聚焦到高增長的核心賽道，推動公司向更輕盈、更健康、更可持續的方向發展。」

他介紹，從復星各板塊的經營實績看，復星的核心產業經營穩健。醫藥板塊的全球化業務持續突破，多款產品在海外上市，也有多個有巨大潛力的在研管線；保險板塊境內外的業務都在增長，葡萄牙保險的業務拓展到拉美、非洲等區域，國內復星聯合健康保險、復星保德信人壽盈利大幅提升；旅文板塊的Club Med業績也創下了歷史新高。

「這些產業具備持續創造利潤和現金流的能力，是復星保持增長的底氣。這次大額減計後，未來的經營成果一定會更真實地體現復星核心產業的經營質量。」郭廣昌說。

從現在來看，未來沒有進一步減值的壓力

復星業績發佈後，市場的一個關注點是公司未來的減值壓力。復星國際聯席董事長汪群斌在業績會上表示，從復星總部層面來看，基於各減值資產實際經營的環境及該資產所處行業的估值週期，結合這些資產、產業未來的增長和發展，同時基於謹慎性原則和香港會計準則的要求，對各項減值事項進行了審慎、充分的計提。從現在來看，公司未來沒有進一步減值的壓力。自集團公告資產減值以來，管理層積極主動和評級機構，包括主要的合作銀行、公開債券的投資者都進行了深入及時的溝通，得到了合作夥伴的認可。

汪群斌表示，復星對未來的融資能力充滿信心，目前國內外的融資環境和成本持續改善，但復星依然堅持瘦身健體、聚焦發展，不斷提升評級。

多個核心賽道實現高質量突破

談及復星業務的重點方向，復星國際聯席CEO陳啟宇表示，復星會持續聚焦核心產業，引領中長期價值增長。首先是聚焦創新和全球化戰略，以追求更好的、更長期的價值；第二，復星有非常好的全球保險業務，會推動利潤、現金流保持健康增長，會是復星未來盈利增長的重要基石；第三，持續推進旅文板塊業務的輕資產和全球化運營，更好地撬動資源能力，實現高效率發展。此外，也將努力推動豫園股份的黃金珠寶、舍得酒業、海南礦業等優質資產和業務未來實現升級和突破。

復星國際聯席CEO徐曉亮表示，去年儘管全球宏觀環境具有高度不確定性，復星通過聚焦核心業務，實現了財務結構的持續優化和業務運營的穩步提升，在多個核心賽道實現高質量的突破。健康、快樂、富足、智造四大業務板塊營收穩健增長，海外收入持續提升，創新成為核心競爭力，全球化進一步加速，全球運營能力持續提升。未來復星仍會推進戰略聚焦，夯實全球的運營能力，加大創新力度，更從容、更堅定地投資未來，實現長期的、可持續的價值增長。

對公司未來發展有充分信心

針對外部關注的復星融資渠道和債務情況，復星國際CFO龔平表示，集團多元融資渠道保持暢通，債務成本穩步下降。自2025年以來，復星國際已在境外完成4筆長久期債券發行，境內成功發行多筆2年期信用債，有效拉長了債務久期，優化了債務結構，中長期債務佔比由2024年的48.7%，提升至53.5%。包括今天早上復星發佈公告，對2026年5月到期的剩餘美元債約2.05億美元發起全額回購要約，價格為100%票面價值，回購資金來自集團自有資金。

龔平表示，未來復星將多管齊下，推動集團資產組合更輕、更透明，加速估值修復。管理層明確中期目標集團歸母淨利潤達到人民幣100億元以上，主要通過加速出售重資產、非核心子公司，優化資產組合，把集團層面有息負債降低到人民幣600億元以下，降低財務費用等手段達成；同時會積極地探索非上市資產對接資本市場的可能。

復星管理層在業績會上表示，對公司未來的發展有充分信心。公司董事會已宣佈股份回購計劃，大股東和管理團隊也會進行增持。未來復星會結合經營改善和現金流狀況，積極研究並逐步推出更多回饋股東的舉措，包括優化分紅機制等等。

「我相信復星有穿越週期的能力，短期內會有陣痛，但長遠來看，所做的這些都是為了復星走得更穩、走得更遠。」郭廣昌說。

SOURCE 復星