2025年 「綠色力量環島行」（50公里/25公里/10公里） 接受報名！

「綠色力量環島行」是本港歷史最悠久的慈善行山及越野跑賽事之一，亦是 UTMB（Ultra Trail Mont Blanc）Index 認可賽事，自1994年至今參與人數已超過 80,000 人。綠色力量總監鄭睦奇博士表示：「『綠色力量環島行』是大家為香港生態保育籌款兼身體力行的盛事。我們都是自然生態的一員，為自己和大自然出一分力，減少對環境及生態帶來負擔。」

AXA 安盛連續第二年成為「綠色力量環島行」的首席贊助機構。AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「今年，我們非常高興能夠繼續與綠色力量攜手，透過年度盛事『綠色力量環島行』，推廣無痕行山和生物多樣性保育。是次活動不僅提高公眾對保育香港自然生態的意識，更鼓勵市民培養健康的運動習慣，推廣身心靈健康。AXA安盛作為全球領先的保險公司，肩負社會責任，致力推動社會和自然生態的可持續發展，與社區共同創造綠色生活，共建可持續未來。」

賽前貼士及試路團

今屆的活動大使是精英越野跑手「火車頭」 林成業 和有「蜘蛛媽媽」之稱的攀石運動員鄭麗莎 Lisa ；「火車頭」會於賽前分享訓練心得和挑戰不同路線的策略，Lisa 則會再次與兒子組隊出賽。林成業表示：「近年越野跑愈來愈普及，而港島徑相對難度較低，適合初入門的越野跑手，亦適合想挑戰速度的精英越野跑手，大家不妨挑戰一下大會紀錄（見附錄三）。參加環島行更可支持本港的環境教育及保育工作，賦予比賽多一重意義。」

另外，活動的公益夥伴香港移植運動協會和香港傷健共融網絡的「猛龍長跑隊」（主要由視障跑手及聽障跑手組成），將會派出隊伍參賽，亦會分享他們活躍於跑步行山的生命故事，以及善用不同感官欣賞自然的方法。

為了讓參加者熟悉路線，大會特別設有賽前試路團，由越野跑好手帶領參加者了解賽事路線，詳情將於稍後公佈。

「第三十二屆 - 綠色力量環島行」

日期：2025年1月11日 (星期六)

路程：10公里／25公里(半程)／50公里(全程)

路線（時限）：

10公里：香港仔郊野公園傷健樂園 → 香港女童軍總會新德倫山莊（4 小時）

25公里：大潭郊野公園2號燒烤場樂園 → 大浪灣（8小時）

50公里：山頂 → 大浪灣（13小時）

組別： 個人 / 隊制 / 綠行組 / 工商盃

報名日期：由 2024年 9 月 25日至 12 月 6 日

報名方法：https://hike.greenpower.org.hk/

報名費及最低籌款額 請見附錄二

查詢電話：[email protected] / 3961 0200 （綠色力量）

個人、隊制、綠行組及工商盃

「綠色力量環島行」設個人、隊制及綠行組組別，路程分別為 50 公里、25 公里及 10 公里以供選擇。參加者報名可獲贈環島行紀念摺疊背包乙個及環島行 x T8紀念 T 恤乙件，在指定時限完成可獲完成電子證書。

「環島行」的一大特色是工商盃賽，歡迎航空及機場服務業、銀行業、工商機構社團團體、香港保險業聯會、醫療服務業和物業管理六個界別的企業組隊參加，藉此讓員工舒展身心，實踐綠色健康生活，建立團隊合作精神，同時展現企業的 ESG 永續發展理念。企業還可競逐「至尊綠色獎」、「傑出綠色獎」 及 「綠色優異獎」。

詳情及報名： https://hike.greenpower.org.hk/

港島徑： 五個郊野公園、七個水塘 古蹟生態旅程

全程50公里的港島徑交通便捷，遠眺維港而景致怡人，曾獲旅遊指南《Lonely Planet》選為全球十大最佳城市遠足徑。港島徑分8段，貫穿港島5個郊野公園、太平山山頂、大潭水塘及世界知名的龍脊等景觀，還有富饒的生態特色，綠色力量為參加者準備了導賞資訊，引領大家在不同路段，用各種感官體驗本地獨有的景觀和認識在地的動植物。 （見附錄一）

關於綠色力量

綠色力量於 1988 年由一群熱心關注環境的香港市民義務創立，是一個紮根本地的環保團體。自成立以來，一直以「環境教育」為核心使命，因為團體相信，「教育」是改變「觀念」和「行為」的最根本方法。綠色力量榮獲第二屆「中華環境獎」，肯定了團體於環境教育工作的努力。綠色力量的三大工作方向為「生態保育」、「學校及社區推廣」和「政策倡議」。

網站： greenpower.org.hk

關於 AXA 安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

網站： axa.com.hk

附錄一： 「綠色力量環島行」全程生態特色

路段 名稱/路線 難度 長度 （公里） 預計時間 生態 第一段 山頂 - 薄扶林水塘道 ＊＊ 7.0 2小時 黑喉噪鶥、變色樹蜥、赤腹松鼠、印度橡樹拱門 第二段 薄扶林水塘道 - 貝璐道 ＊＊ 4.5 1小時30分鐘 第三段 貝璐道 - 灣仔峽 ＊＊ 6.5 1小時45分鐘 藍點紫斑蝶、香港瘰螈、小雨傘花 第四段 灣仔峽 - 黃泥涌峽 ＊ 7.5 2小時 離斑棉紅蝽、蕈菌、白花油樹 第五段 黃泥涌峽 - 柏架山 ＊＊＊ 4.0 1小時30分鐘 登峰蝴蝶、虎紋長翅尺蛾、錦地羅 第六段 柏架山 - 大潭道 ＊ 4.5 1小時30分鐘 竹節蟲、果子狸、領角鴞 第七段 大潭道 - 土地灣 ＊ 7.5 2小時 紅樹林、廣斧螳、香港南海溪蟹 第八段 土地灣 - 大浪灣 ＊＊＊ 8.5 2小時45分鐘 棕頸鉤嘴鶥、山蒼樹、岩鷺

環島行 - 港島徑生態導賞 https://hike.greenpower.org.hk/ecology-of-hong-kong-trail

附錄二 ： 活動報名詳情

個人 / 隊制 / 綠行組 組別 人數 年齡限制 路程 男子／女子 1人 年滿18歲 10公里/ 25公里*/ 50公里* 隊制 3或4人／隊 年滿18歲 綠行組 2-4人／隊 必須最少有1名未滿18歲及1名18歲或以上的隊員 獎牌及電子證書 於時限內完成路程可獲發電子證書乙張；各組別設冠、亞、季軍，可獲獎盃，以及豐富獎品。

*「第三十二屆 - 綠色力量環島行」25公里或50公里賽事是UTMB Index認可賽事。

籌款詳情 組別 50公里及25公里 10公里 報名費 最低籌款額 報名費 最低籌款額 男子／女子 每人港幣300元 每人港幣300元 每人港幣200元 每人港幣600元 隊制 綠行組 每隊港幣700元 每隊港幣2,100元 每隊港幣400元 每隊港幣1,400元 早鳥優惠: 2024年10月31日或之前報名，即可享報名費折扣 - 男子/女子/隊制：每人減港幣100元 - 綠行組： 每隊減港幣200元

工商盃 （10公里／25公里/50公里） 組別 人數 籌款詳情 航空及機場服務業盃 ⬧每隊3-4人 ⬧所有隊員須年滿18歲 ⬧每隊最低籌款額港幣 12,000 元 ⬧每公司／機構派出的參加隊數不限 ⬧每隊需至少有1名隊員來自該公司／機構 銀行盃 工商機構社團團體盃 香港保險業聯會盃 醫療服務業盃 物業管理盃 獎牌及電子證書 於時限內完成路程可獲發電子證書乙張；各組別設冠、亞、季軍，可獲獎盃 特別獎項 • 至尊綠色獎： 籌款額最高的公司或機構 • 傑出綠色獎：所有籌款額超過港幣24,000的公司或機構 • 綠色優異獎：所有籌款額港幣12,000元 - 港幣$23,999元的公司或機構 *以上所有獎項的得獎公司或機構於活動後均會獲刊登在報章及網站鳴謝

無痕山人大獎 參加方法 所有組別皆可參加。於活動當日，實踐行山「自己垃圾自己帶走」及「清潔山徑」，再於終點妥善回收處理，即可獲「無痕行山」套裝。

附錄三： 大會紀錄



姓名/隊名 完成時間 （年份） 50公里 個人 男子 Davies，William 3'39"21 (2010） 女子 Marriott, Lucy 4'09"59 (2011) 長青男子 陳海南 4'48"03 (2011） 長青女子 Canham, Janine 5'18"05 (2017） 隊制 CORES 健衡 BB B team 4'07 (2015） 25公里 個人 男子 Tait, Neil 1'48 (2004） 女子 Senn, Nora 2'11" (2013） 長青男子 浅井啓司 2'06"51 (2017） 長青女子 Arnauld Marie-Helene 2'34"37 (2009） 隊制 健衡物理治療 CORES BB 2'01 (2014） 10公里 個人 男子個人 歐陽梓雋 39"41 (2017） 女子個人 馮天芝 52"05 (2018） 長青男子陸燕雄 47"00 (2010) 長青女子 黃美鈺 隊制 1'02"54 (2017) 隊制 CORES 健衡 BB C team 41"03 （2016）

SOURCE AXA安盛