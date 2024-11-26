《泰晤士高等教育》首屆「2025 年跨學科學排名」：KIIT 在印度排名第 4 名，全球排名第 92 名

新聞提供者KIIT
27 11月, 2024, 00:23 CST
印度布巴內什瓦爾2024年11月27日 /美通社/ -- KIIT-DU (https://kiit.ac.in/) 在《泰晤士高等教育》(THE) 首屆「2025 年跨學科學排名」中榮獲印度第 4 名，該排行榜旨在表揚在跨學科的科學研究方面表現卓越之大學。值得注意的是，只有四所印度大學（包括私立和公立）名列全球前 100 名，KIIT 便是其中之一，其全球排名為第 92 位。
印度在近期發布的排行榜中擁有強大的代表性，有 65 所大學上榜，其中七所大學登上前 100 名。值得一提的是，Anna University 在印度院校中名列前茅，全球排名第 41 位。
這項肯定突顯了 KIIT 大學致力促進跨學科研究和創新的承諾。在印度院校中，KIIT 是表現最出色的院校之一，對提升印度在全球跨學科的科學領域之影響有著重要貢獻。
KIIT & KISS 創辦人 Achyuta Samanta 博士讚揚這項歷史成就，並表示：「KIIT 在跨學科科研大學中的地位，反映其數十年來對研究發展的巨大貢獻。」儘管 KIIT 只有 27 年的歷史，並在 21 年才前被認定為大學，但通過研究人員和員工的專注努力，KIIT 實現了這個里程碑，這得益於他們的優質研究、創新和發表。他對 KIIT-DU 的院校友會、教職員工及學生的獨特成就表示祝賀。
SOURCE KIIT
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