《泰晤士高等教育》首屆「2025 年跨學科學排名」：KIIT 在印度排名第 4 名，全球排名第 92 名

印度布巴內什瓦爾2024年11月27日 /美通社/ -- KIIT-DU (https://kiit.ac.in/) 在《泰晤士高等教育》(THE) 首屆「2025 年跨學科學排名」中榮獲印度第 4 名，該排行榜旨在表揚在跨學科的科學研究方面表現卓越之大學。值得注意的是，只有四所印度大學（包括私立和公立）名列全球前 100 名，KIIT 便是其中之一，其全球排名為第 92 位。

印度在近期發布的排行榜中擁有強大的代表性，有 65 所大學上榜，其中七所大學登上前 100 名。值得一提的是，Anna University 在印度院校中名列前茅，全球排名第 41 位。