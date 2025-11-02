「領展香港高爾夫球公開賽2025」⿆基賓七桿優勢完勝獲兩場大滿貫參賽資格 本土球手黑純一T65

首輪就交出60桿創下球場單輪最佳成績紀錄的⿆基賓，今日以一桿優勢進入決賽輪，1號洞抓鳥之後擴大領先優勢。隨後，他在3號洞、8號洞抓鳥，以單輪-3、總成績-23轉場。在10號洞、11號洞以及13號洞、14號洞連續抓鳥後，⿆基賓以-27桿、7桿優勢領跑領先榜，基本鎖定冠軍。最後三個洞，麥基賓16號洞抓鳥，18號洞柏忌，以低於標准桿27桿，領先第二名7桿強勢奪冠。

憑藉這個冠軍，22歲麥基賓將獲得2026年「美國大師賽」和「英國公開賽」的參賽資格。「非常高興贏得冠軍，能夠獲得明年『美國大師賽』和『英國公開賽』的參賽資格。對於我來說，這是多年來夢想成真。我這四天狀態都不錯，球打得很扎實，很高興在這裡打出這麼好的成績。」

在這一星期，麥基賓自首輪獲得領先便從未離開領先榜，實現四天連續領先到最終舉起冠軍獎杯，可謂實至名歸。

美國球手皮特•尤萊(Peter Uihlein)決賽日交出68桿，四輪總成績-20桿，獲得單獨亞軍。

落後麥基賓一桿出發的馬奎爾(M.J. Maguire)今日交出70桿，以四輪-19桿的總成績，與日本球手池村寛世(Tomoyo Ikemura)、大滿貫冠軍奧蒂臣(Louis Oosthuizen)並列第三位。

中國內地球手丁文一，今日交出無柏忌的65桿，以四輪-18桿的總成績衝到了並列第6名。另一位獲得晉級的中國內地球手吳阿順今日交出68桿，以四輪-12桿的總成績排在並列第31位。

中國香港球手黑純一星期日交出72桿，以四輪低於標准桿5桿的總成績排在並列第65位，獲得最佳本地球員獎項。他這一輪在前9洞出現三個柏忌失誤，後9洞抓到兩隻小鳥、吞下一個柏忌，交出高於標准桿2桿的成績。「今日有一些球打得很好，但是運氣都很差，沒有發揮水平。」黑純一有些遺憾完成本土大賽，期待明年會有更佳表現。

前兩輪比賽交出63-73桿的中國香港球手沈弘毅獲得最佳本地業餘球員獎項。

至此，「領展香港高爾夫球公開賽2025」圓滿結束。作為2025賽季9場國際系列賽中的第7場，本賽事的排名將影響國際系列賽年度排名，決定球手進入「LIV高爾夫」的資格。

「領展香港高爾夫球公開賽 2025」很高興成為一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌，標誌著本賽事為一項緊張、精彩、刺激的大型體育活動。

編輯垂注

關於香港哥爾夫球會

香港哥爾夫球會成立於1889年，是亞洲歷史最悠久的高爾夫球會之一，亦是香港高球發展先驅。球會擁有的粉嶺球場設有三個世界級球場，分別是舊場、新場及伊甸場，並於深水灣設有一個9洞球場。1959年，球會創辦了全港首個職業體育項目「香港高爾夫球公開賽」，此後這項活動一直舉辦至今，成為每年重要的體壇盛事。國際性高爾夫球賽事，是香港哥爾夫球會一直致力推動的核心工作。球會主辦一年一度的「香港女子高爾夫球公開賽」，並舉辦多項精英球手賽事包括「世界業餘隊際錦標賽」。球會全年亦積極支持本地慈善機構舉辦多項別具意義的慈善活動。在2024-2025年度「世界白金高爾夫球會」一百強中，香港哥爾夫球會的排名更獲攀升至第50位的殊榮。

關於領展資產管理有限公司

領展資產管理有限公司（「領展」）是領先、獨立且一體化的房地產投資者及管理人，聚焦亞太區市場。領展管理亞洲其中一個最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（「領展房託」，香港股份代號：823）及其房地產投資組合（「領展房託物業組合」）。領展亦致力利用其投資管理能力，透過旗下業務 ─ 領展房地產投資，為資本夥伴提供可靠的投資管理服務。

憑藉近20年累積的實力及佳績，領展着力為基金單位持有人帶來穩健回報及增長，透過策略性聚焦於亞太區各地域及不同資產類別，多元化發展領展房託物業組合及拓展投資管理業務，提供「房託+」投資方案。

領展矢志成為基金單位持有人、資本夥伴、商戶以及其所服務的廣大社區，在亞太區房地產市場值得信賴的夥伴。

如需更多有關領展的資料，請瀏覽https://www.laml.com/tc/。

關於國際系列賽

國際系列賽於2022年由亞巡賽與「LIV高爾夫」」合作創立。它由10場高級別賽事組成，為世界各地的球手提供更高的賽事獎金、世界一流的賽場，以及是球手踏上「LIV高爾夫」」的重要途徑。

國際系列賽現已進入第四年，它在亞洲、歐洲、非洲和中東等多個地區舉行，涵蓋多個成熟及新興的高爾夫球市場。

2025年，國際系列賽於印度、中國澳門、日本、摩洛哥、印度尼西亞、柬埔寨、菲律賓、中國香港和沙特阿拉伯設有分站。

過去三個賽季中，國際系列賽曾在中國、英格蘭、蘇格蘭、新加坡、卡塔爾、阿曼、泰國、埃及以及越南等多個國家及地區舉辦。

關於亞洲巡迴賽

亞洲巡迴賽代表著亞洲地區職業高爾夫運動的最高水平。

作為全球最具活力、最年輕且最多元化的高爾夫球巡迴賽，以場上激烈的競爭和場下熱情友好氣氛聞名。

亞巡賽成立於2004年，致力於維護來自35個國家和地區的350多名會員的利益，全年賽事日程遍及五大洲。

隨著亞洲成為高爾夫運動的下一個核心區域，巡迴賽肩負著傳承其傳統的使命。

亞巡賽的核心結構是亞巡賽獎金榜，一個基於積分的球手排名系統。

自2022年起，「國際系列賽」成為亞巡賽重要的組成部分。這項具有里程碑意義的賽事，由10場高級別賽事組成，為球手通過國際系列賽排名提供通往「LIV高爾夫」」的途徑。

亞巡賽是該地區職業高爾夫的官方認證機構，也是國際職業高爾夫巡迴賽聯合會的成員。此外，它是R&A的附屬機構，所有認證賽事均可獲得世界高爾夫官方排名積分。

亞巡賽通過與IMG合資的亞巡賽媒體公司負責電視製作和發行，在全球100多個國家和地區播出。

巡迴賽亦運營亞洲發展巡迴賽，這一很受歡迎的新秀巡迴賽旨在培養下一代高爾夫球明星。

其生態系統還包括資格學校，每年吸引超過650名參賽者爭奪下個賽季的35張參賽卡。

2018年，亞巡賽建立了亞洲巡迴賽目的地，一個在亞洲擁有獨家的世界級高爾夫球場的附屬網絡。

巡迴賽總部位於新加坡聖淘沙島，這裡是屢獲殊榮的聖淘沙高爾夫球俱樂部的所在地，該俱樂部也是「亞洲巡迴賽目的地」的成員之一。

SOURCE 香港高爾夫球公開賽