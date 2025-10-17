2025香港國際人才節10月20至21日即將開幕！全球菁英聚香江 共譜人才協作新篇章

香港 2025年10月17日 /美通社/ -- 為深入貫徹二十屆三中全會《決定》精神，落實「充分發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地」的戰略部署，2025香港國際人才節將於10月20日至10月21日在香港會議展覽中心盛大舉行。

作為香港首屆人才節，大會以「凝才聚智，協同發展，領航未來」為主題，廣邀政府、企業、國際組織、高校等各界翹楚齊聚香江。人才節活動多元、亮點紛呈，融匯香港優才及專才協會第四屆理監事換屆典禮、第五屆香港國際人才高峰論壇、2025香港國際人才職業博覽會第四季、科學人才論壇、數字經濟人才論壇及人才優越生活論壇六大旗艦活動，全面搭建國際高端人才交流合作平台。

活動詳情

日期：2025年10月20日、21日（星期一、二）

分論壇：10月20日 10:30～18:00

開幕式系列活動：10月20日 18:00～20:00

主論壇及博覽會：10月21日 09:30～18:30

地點：香港灣仔博覽道一號 香港會議展覽中心

香港優才及專才協會換屆典禮暨 2025香港國際人才節開幕式

香港優才及專才協會成立12年來，已發展成為有政策影響力、專業服務力、會員凝聚力的人才型、政策型、服務型、智庫型協會。第四屆理監事換屆典禮將於10月20日晚舉行，新一屆理事會成員將進一步深化人才服務與國際交流，為香港建設國際高端人才集聚高地貢獻力量。同時，2025香港國際人才節開幕式將正式拉開序幕，還將有來自政界、學界、商界及文化界的頂尖領袖展開圓桌論壇。

第五屆香港國際人才高峰論壇

第五屆香港國際人才高峰論壇，自2021年創辦以來已連續成功舉辦四屆，是香港乃至大中華區最具代表性的「國際人才」主題高端論壇。本屆峰會將圍繞「主論壇一 打造國際人才自由港，建設高端人才集聚地」「主論壇二 人才薈萃，智創未來，共築高質量發展人才生態圈」「主論壇三 跨域合作，守正創新，促進人才多元發展新範式」展開，同時邀請香港入境處官員就「香港優才、高才等人才計劃及續簽常見問題分享」發表特別演講。來自海內外的官員、專家、企業家及各領域人才，將共同為人才政策優化與戰略落地建言獻策。

2025香港國際人才職業博覽會第四季

2025香港國際人才職業博覽會第四季聚焦「八大中心全行業」專場，聯合人才節展區共吸引逾70家來自金融、創科、文化藝術、貿易、航運、航空、法律等各領域的知名企業和機構參展，向廣大人才展示品牌形象與業務亮點等，並提供大量優質崗位，如雲端工程師、合規經理、客戶經理、投資策略專家、市場專員等。人才可與企業直接交流，拓展職業發展機遇。

科學人才論壇

人才節組委會同時攜手iCANX聯合舉辦科學人才論壇。10月20日，將以多個前沿分論壇揭開序幕，並舉辦創新創業大賽及優秀項目展覽展示，參賽項目涉及柔性神經接口、納米光子材料、微流體技術、人工智能在創新工程教育中的應用、人工智能與光子學、能源與環境領域的材料創新、生物醫學、納米電子學等。10月21日下午舉行科學盛典，全球頂級科學家將圍繞前沿議題開展演講與對話，並評出「青年科學家獎」「創新獎」及「創業獎」，表彰青年人才在原創創新、科研突破與成果轉化方面作出的卓越貢獻。

數字經濟人才論壇

此外，人才節組委會還將聯合中國京港澳總商會、香港數字產業協會及（新加坡）亞太科學技術協會，於20日共同舉辦數字經濟人才論壇。論壇以「數智驅動經濟繁榮，人才賦能全球增長」為主題，來自全國各地的多位數字經濟領域大咖將共同探討跨國、跨境、跨區域數字經濟產業協同創新發展和生態共建路徑。另外，屆時將舉辦「全球數字經濟產業聯盟」「全球空間計算創新發展領袖聯盟」「京港澳粵數字經濟發展共同體」等成立儀式。

人才優越生活論壇

人才節還特設「TGather人才優越生活論壇」，著眼於人才在港長期發展與安居樂業，涵蓋居住、教育、醫療、電訊、金融、就業等全維度服務。活動將見證TGather港才薈與首批合作機構如香港電訊、美聯集團、東華三院譚鑑標李慧翹竹林居、美心集團、ZA Bank及薔薇資產管理等的啟動禮，並將舉辦香港居住指南講座、個人投資及香港商業機遇講座、優質教育醫療及創業講座等，內容緊貼人才實際需求，助力人才穩健扎根。

本屆人才節獲得多方大力支持和參與：香港特區政府勞工及福利局、香港人才服務辦公室擔任官方策略夥伴，國際合作中心為特別支持機構，香港優才及專才協會、香港管理專業協會、香港經濟日報及iCANX主辦，廣州南沙、煙台、珠海、中山、江門等內地城市聯合主辦，香港人才集團承辦，粵港澳大灣區人才協同發展生態聯盟、廣州南沙人才發展公司、煙台人才科創發展集團聯合承辦，TGather港才薈擔任全面合作夥伴，CTgoodjobs擔任全面合作平台，並獲得香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港教育大學的大力支持。

香港人才服務辦公室（人才辦）作為香港特區政府勞工及福利局轄下的辦事處，致力於在全球推廣香港優勢、機遇及各項人才入境計劃，為來港人才提供一站式支援服務。人才辦將於香港國際人才職業博覽會設置攤位，積極協助來港人才進行就業配對，加快融入本地職場和作長遠發展。

人才節秉持「開放辦會、共創共用」的理念，歡迎各界海內外人才積極參與，共赴人才盛宴，在香港這座充滿活力與魅力的國際都市，攜手共創未來。

報名鏈接：https://tgather.zhxz.net/registration-form/68c7658ff79f0cc7cbfa00bb

