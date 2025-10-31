快手科技將於2025年11月19日公佈2025年第三季度業績

香港 2025年10月31日 /美通社/ -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024）今日宣布，將於2025年11月19日（星期三）在香港市場收市後公佈其截至2025年9月30日止未經審核的第三季度及九個月合併業績。

公司管理層將於2025年11月19日（星期三）北京時間晚上7:00（美國東部時間上午6:00）舉行電話會議，討論業績。

如欲參與電話會議，須通過鏈接預先登記：

中文專線（普通話）：

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10050213-t4lix8.html

英文同聲傳譯專線（僅供聆聽）：

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10050214-r0pm5d.html

參會者預先登記時可選擇中文專線或英文同聲傳譯專線。請注意，英文同聲傳譯專線僅供聆聽。完成登記後，參會者將會收到列有會議撥入詳情、會議密碼及特定登記號碼的電子郵件。參會者可使用相關訊息直接參與電話會議。參會者可在電話會議開始前及進行期間，隨時預先登記。

此外，公司投資者關係網站亦會提供電話會議（包括中文專線及英文同聲傳譯專線）的直播及存檔網絡廣播，網址為：https://ir.kuaishou.com/zh-hant。

可致電以下電話號碼收聽錄音重播，錄音有效期至2025年11月26日。

撥入號碼



















中國大陸：

















400 1209 216 中國香港：

















800 930 639 美國/加拿大：

















1855 883 1031





















中文會議編號：

















10050213 英文同聲傳譯編號：

















10050214

關於快手

快手作為中國乃至全球領先的內容社區及社交平台，致力於成為全球最癡迷于為客戶創造價值的公司。作為一家以人工智能為核心驅動和技術依託的科技公司，快手專注於通過持續的技術創新和產品升級，不斷豐富服務和應用場景，為客戶創造價值。在快手，用戶通過短視頻和直播來記錄和分享他們的生活，發現所需，發揮所長。通過與內容創作者和企業緊密合作，快手提供的技術、產品和服務可滿足用戶的多元化的需求，包括娛樂、線上營銷服務、電商、本地生活、遊戲等。有關快手的詳細資料，請瀏覽網站https://ir.kuaishou.com/zh-hant。

投資者及媒體查詢，請聯繫：

快手科技

投資者關係

電郵：[email protected]

SOURCE 快手科技