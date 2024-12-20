「真正的忍者」於2025年1月17日和2月2日在東京墨田區名剎傳授武藝

新聞提供者Meitetsu World Travel Inc. Shinjuku Branch
20 12月, 2024, 21:11 CST
東京2024年12月20日 /美通社/ -- 東京墨田區兩國作為日本國技相撲的發源地而聞名，這裡有許多著名的歷史遺跡，讓人可以一窺日本的歷史。在兩國，您可以在約200年前舉辦過相撲比賽的著名寺廟—惠光院，體驗以「忍者精神」（Shinobi damashii）為主題的忍者之旅，學習在江戶時代，武士帶刀四處征戰時用於情報活動的忍者武術。
- 行程亮點
惠光院是一座淨土宗寺廟，創建於大約360年前。當年，明歷大火燒燬了江戶市60%的面積，奪去了10萬多條寶貴的生命。許多死者身份不明或無親無故。為了祈求這些亡靈的安息，當時的權貴們在現今寺廟所在地修建了萬塚，並舉行了盛大的追悼儀式。此次行程的背景—念佛堂（Nembutsudo Hall）就是在那個時候建造的，它標誌著惠光院的開端。這也成為惠光院「不分親疏，不分人畜，向眾生宣揚佛的慈悲」這一理念的起源。
此次行程由江戶時代忍者的後裔武藏家族（https://musashi.ninja/）主持，是體驗這座古老寺廟的一大亮點。
武藏家族的祖先是伊賀地區的忍者。他們為德川家族服務了265年，包括在江戶時代最有權勢的武士德川家康手下，執行情報任務，如護衛和秘密為德川家族服務。
真正的忍術由真正的忍者教授。此次行程的主題為「忍者精神」，沒有飛天遁地的激烈忍術動作，所以可以輕鬆參與。
體驗菜單包括冥想和舞蹈、忍者對話、忍者工具介紹、步行技巧、林間訓練、呼吸技巧、攝影等。整個體驗從下午1:30開始，約持續2個小時。
您還可以期待觀賞武藏家族的舞蹈表演，並在體驗結束後拍攝紀念照。如果您願意，還可以嘗試品嚐「兵糧丸」，這是一種忍者的能量食物。我們誠邀您參加此次行程，親身體驗這段旅程。
預訂此行程：https://www.mwt.co.jp/web-inbound/ryogoku-ninja/
地點：日本東京都墨田區兩國2-8-10 (https://ekoin.or.jp/)
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電話：＋81-3-3343-0631
聯繫人：伊籐浩一（Koichi Ito）
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