維他奶公佈2025/2026年度上半年業績

維他奶國際集團有限公司執行主席羅友禮先生今天於業績發佈會上表示：「外部宏觀及競爭環境瞬息萬變。中國內地正處於此關鍵演變發展的風口。香港業務在面對財政年度上半年的挑戰後，將於財政年度下半年加快增長，而澳洲及新西蘭以及新加坡的業務將致力加快增長並進一步減少經營虧損。 儘管面對短期挑戰，我們對持續擴大規模的長期潛力充滿信心。」

基於集團的財務表現及現金狀況，董事會宣派中期股息每股普通股4.0港仙（去年中期財務期間：每股普通股4.0港仙），將於2025年12月23日派付。

中國內地 —

傳統零售渠道業務疲弱令收入下降，而全渠道（包括連鎖零食店在內）的增長未能完全抵銷影響，惟仍能維持雙位數的經營利潤率

在中國內地業務方面，收入下降主要由於傳統零售渠道收入收縮，惟部分被逐步擴大的全渠道（包括連鎖零食店在內）的穩健增長所抵銷。集團繼續專注於提升商業執行力、確保正確的價值程式及推動相關產品創新。因此，維他奶豆奶及植物奶產品的市場份額均有所增長，而維他茶廣泛採用更具競爭力的定價策略，並成功推出新產品維他鴨屎香檸檬茶，從而提升其於即飲茶類別中的市場份額。

由於實施成本優化措施抵銷了銷售額的下降，中國內地業務於中期財務期間將經營利潤率維持在11%。

香港業務（香港特別行政區[1]、澳門特別行政區[2]及出口）—

香港業務穩健，惟因維他天地業務、澳門特別行政區及出口美國業務暫時受挫而導致整體表現受到影響，但其仍維持雙位數的經營利潤率

香港特別行政區飲品業務繼續鞏固其在非酒精飲品市場的領導地位。維他奶低糖白桃豆奶及維他鴨屎香檸檬茶等新產品上市，加上維他0糖檸檬茶及氣泡系列持續暢銷，以及維他無糖茶的穩固市場地位，均穩固了公司在該等品類中的領先地位。

颱風季節期間，頻繁的惡劣天氣狀況導致中期財務期間的上課天數減少，對維他天地業務造成負面影響。澳門特別行政區零售市場疲軟令銷量下降，集團現正採取新的商業策略以應對挑戰。

美國所實施並頻繁修訂的關稅政策對北美業務造成負面影響，惟其對集團的總收入影響並不顯著。集團正根據關税情況發展調整商業策略。

附註：

[1]「香港特別行政區」指中華人民共和國香港特別行政區。 [2] 「澳門特別行政區」指中華人民共和國澳門特別行政區。

澳洲及新西蘭 —

收入在生產穩定後強勁增長，持續逐步改善盈利能力

澳洲及新西蘭以當地貨幣計算的銷售增長5%，在核心平台的市場份額有所提升。此乃由於去年的生產問題全面解決後產能已恢復，促使商業活動全面復甦，以及持續降低生產成本所致。因此，盈利能力有所改善以及經營虧損較去年同期大幅減少至港幣2,200萬元。

新加坡 —

本地及出口豆腐業務持續增長，惟被相對疲弱飲品業務抵銷

中期財務期間的總收入以當地貨幣計算減少1%。經營虧損以當地貨幣計算大幅減少 53%。

本地及出口豆腐業務於中期財務期間繼續保持增長勢頭，收入持續增長。飲品業務銷售則因低價產品的激烈競爭以及因替換新分銷商令去年基數較高而相對下降。

菲律賓 —

在菲律賓，以植物為本的品類自推出以來按年以雙位數的速度穩步增長，主要由燕麥及杏仁產品帶動。集團與Universal Robina Corporation在菲律賓成立的合營公司持續穩健發展業務。集團亦致力在此充滿潛力的市場中持續擴展業務規模並提升盈利能力。

詳情請參閱以下文件：

關於維他奶

維他奶國際集團有限公司是一間專注植物食品及飲品的生產及分銷商，總部設於中國香港。自維他奶於 1940 年由羅桂祥博士創立以來，一直致力以各種高品質產品，以營養、美味及可持續發展作為開拓產品方針，從而推廣可持續的營養，並重視社會責任及致力回饋社會。目前，維他奶旗下產品行銷全球約 40 個市場，在中國（包括中國內地及香港特別行政區）、澳洲、新加坡及菲律賓設有營運基地。

維他奶國際集團有限公司（00345.HK）在香港聯合交易所主板上市，並獲納入多個指數類別，包括摩根士丹利資本國際指數（MSCI） 香港小型股指數及恒生可持續發展企業基準指數。

維他奶公司網站： www.vitasoy.com

SOURCE 維他奶國際集團有限公司