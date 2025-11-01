【2025最新香港餐飲大數據】一年逾240萬筆討論揭示港人飲食新趨勢：平價放題、KOL推薦最吸睛

社群的分享、開箱口碑成新主戰場

Facebook 成為餐飲話題主戰場，除了媒體社群與美食部落客，每日在美食關注組與優惠分享帖的貼文不少，讓Facebook的餐飲相關聲量佔比超過六成。同時在Instagram、YouTube、Threads 的貼文互動亦有顯著增長。而討論區如 LIHKG、高登則聚焦真實食評與食安爭議，構成港人日常飲食輿論的多層生態圈。

高價食材與優惠活動帶動餐飲話題爆發

從網路聲量觀察，「優惠」與「放題」仍是最能挑動食客熱情的關鍵字。不論是「買一送一」、「限時優惠」還是「任食放題」，都能迅速引起社群熱議；同時主打「生蠔、和牛、海鮮」的自助餐與火鍋，更成為港人週末聚餐的熱門首選。

整體而言，網路針對餐飲與美食的討論情緒以中立與正向為主（佔逾八成），部分負面討論則來自於食安、服務或價格議題。數據顯示，香港餐飲市場在疫後復甦、消費升級與創新經營的推動下，正邁向「平價享受 × 品質升級」的新消費時代，「CP值」已成為港人評價餐廳的關鍵指標。

若品牌能結合「優惠行銷 × 話題菜色 × 社群擴散」三大策略，將更易引發口碑熱潮與轉單效益。此外，KOL 試吃、用戶生成內容（UGC） 已成新型行銷關鍵，餐飲業者應善用節慶與新店開幕時機，加強社群互動並建立負評監測機制，強化品牌韌性。

同時展望2026年，餐飲業的發展將進一步延伸至「健康飲食、永續經營與數位化轉型」，反映香港飲食文化正邁向以健康為根本、責任為核心、以科技為驅動的嶄新消費時代。

SOURCE 香港網路溫度計