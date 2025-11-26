中國動向公佈2025/26財年中期業績

雙業務展現增長韌性 驅動集團穩健創值

業績摘要

收入為人民幣748百萬元，同比基本持平；

毛利為人民幣511百萬元，同比下降1.0%；毛利率為68.3%，同比微降0.6個百分點；

集團經營溢利為人民幣207百萬元。其中，中國區運動裝備分部經營溢利為人民幣26百萬元；投資分部經營溢利為人民幣181百萬元；

集團擁有人應佔溢利為人民幣204百萬元，同比上升48.9%；

董事會宣佈派發集團截至2025年9月30日止之中期及中期特別股息每股普通股人民幣2.08分；

上市至今累計派息金額達人民幣81.3億元，累計派息率達87%；

香港2025年11月26日 /美通社/ -- 中國領先的國際運動服裝品牌企業 – 中國動向（集團）有限公司（「中國動向」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，香港聯交所股份編號：3818）公佈截至2025年9月30日止六個月（「報告期」）之中期業績。

財務業績

報告期內，全球經濟復甦進程依然充滿挑戰。儘管外部壓力嚴峻，中國經濟在政府強力政策支持下表現出結構性韌性。中國動向把握市場機遇，通過優化全渠道佈局與強化業務體系協同，以提升效率及業務表現。同時，集團持續深化產品創新，以細節升級與價值重塑為各品牌系列帶來設計新穎、材料先進、功能優越的新產品，藉此進一步鞏固了市場地位。

報告期內，集團錄得收入人民幣748百萬元，同比基本持平，毛利為人民幣511百萬元，同比下降1.0%，毛利率同比下降0.6個百分點至68.3%。集團經營溢利為人民幣207百萬元。其中，中國區運動裝備分部經營溢利為人民幣26百萬元，投資分部經營溢利為人民幣181百萬元。集團擁有人應佔溢利達人民幣204百萬元，同比上升48.9%。董事會宣佈派發截至2025年9月30日止之中期及中期特別股息每股普通股人民幣2.08分。集團上市至今累計派息金額達人民幣81.3億元，累計派息率達87%。

營運表現摘要

KAPPA品牌精準化營銷策略 推動全渠道運營激活增長潛力

報告期內，集團旗下KAPPA 品牌重建整合營銷流程，品牌營銷工作以效果方向推廣為主，追求綜合性價比的系統性模式，更有效地將品牌資源轉化為銷售支持和業績提升。此外，KAPPA品牌在爆品打造上聚焦於時尚運動產品，重點打造潮流跑鞋、板鞋和復古跑鞋三大核心產品，將潮流趨勢與品牌方向協同發展。

KAPPA品牌在報告期內側重於店效提升與會員維護的雙向完善，品牌將社交平台的探店內容與重點城市線下活動落地相結合，形成效果型活動流量連帶模式，實現品牌形象與商業目標雙重提升。KAPPA品牌亦通過聯動線下異業合作，實現新會員同比提升與加強會員體驗，達成會員資產積累和會員銷售額同比提升的目標。截至2025年9月30日，集團KAPPA品牌的店舖總數為975間。

PHENIX品牌深耕中國市場 以高科技與時尚定位搶佔滑雪裝備龍頭

集團旗下phenix品牌定位為「高性能時尚滑雪品牌」，其產品線分為專業滑雪產品及生活化產品，滿足顧客多樣性需求。報告期內，phenix品牌與北斗衛星共創合作，推出「PARS」(phenix Active Rescue System)衛星定位主動救援系統，其技術已經申請實用新型專利技術認證，預計將在2025/26年雪季發佈並進行限定發售，持續提升phenix品牌科技能力及在滑雪專業領域的影響力。

此外，phenix品牌在成為清華大學和北京大學滑雪隊官方贊助商，並於今年上半年與中國20多家高校達成合作，打造各高校專屬合作滑雪產品，與年輕滑雪群體保持聯結。在線下專業渠道的佈局上，phenix品牌全面進駐室內滑雪場，如太倉雪世界、成都融創、廣州融創、深圳華髮、上海耀雪等全國範圍的大型室內滑雪場，突破雪服產品銷售時長的局限性。線上方面，phenix品牌滑雪服裝穩固行業前三地位，其中中高價位成人與兒童滑雪服繼續保持行業領先位置。

全球經濟放緩勢態延續 投資業務以審慎價值佈局為主導

在當下全球市場環境中，集團以合理風險下的收益為目標，對於投資品類和方向持續進行調整和佈局。對於已投項目，集團將繼續推動一級投資的退出規劃以加快資金回收，同時適度增加對於固定收益項目的投資，在控制風險的同時取得良好的收益。未來，集團將持續以穩健的投資策略鞏固業績根基，在保障投資組合安全的前提下，穩步優化盈利水平與現金分紅能力，為股東持續創造穩定、可預期的長期回報。

中國動向首席執行官、總裁、聯席主席兼執行董事陳晨女士表示：「儘管全球經濟複雜多變，充滿不確定性，在政府宏觀政策的有力支持下，中國體育用品行業將持續穩定增長。集團對中國體育運動休閒服裝行業的前景保持積極樂觀態度，並深信國內體育產業擁有巨大的增長潛力。展望未來，集團將積極順應市場變化，捉緊細分賽道發展機遇，通過持續推出創新產品，優化全渠道佈局和業務體系，加上精準化的內容營銷，以多元、創新的營銷活動，完善消費體驗，進一步提升品牌知名度，鞏固核心競爭力。與此同時，集團始終將社會責任內化於經營發展的核心，深度踐行可持續發展理念，構築共贏共生的產業生態。」

關於中國動向（集團）有限公司（股份編號 : 3818 ）

中國動向（集團）有限公司為一家中國領先的國際運動服裝品牌企業，於2007年10月10日正式於香港聯合交易所主機板上市。集團主要在中國從事設計、開發、市場推廣及分銷品牌運動服裝。中國動向現擁有國際知名KAPPA品牌在中國大陸及澳門的全部權益。2008年4月始，集團成為PHENIX品牌持有人。PHENIX品牌是全球市場知名度較高的滑雪品牌。

