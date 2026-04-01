金活醫藥集團公布2025年全年業績：深化轉型穩住基本盤，毛利率逆市上升至27.0%

香港2026年4月1日 /美通社/ -- 金活醫藥集團有限公司（股份代號：01110.HK，簡稱「金活醫藥」或「集團」）昨日公布其截至2025年12月31日止年度（「回顧期內」）之經審核綜合業績。

2025年，面對復雜多變的宏觀經濟環境與醫藥行業的深刻調整，金活醫藥展現出一定的抗風險能力，全力穩住經營基本盤。報告期內，集團實現收益約人民幣9.17億元。受惠於主動的產品結構優化及精細化運營，集團毛利率逆市上升1.5個百分點至27.0%（2024年：25.5%）。

多款潛力單品表現亮眼，雙輪驅動初見成效

在穩固京都念慈菴川貝枇杷膏、喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油等核心產品市場份額的基礎上，金活醫藥正加速「代理+自研/深度合作」的雙輪驅動戰略，多款潛力單品表現吸睛：

INNOPHARM魚油：品牌布局高端魚油等營養補充劑，產品已覆蓋主流跨境平台，上市後銷售額實現了大幅增長。在進博會上雙館聯動大放異彩，充分展示了其作為高端營養品牌的科研實力與市場潛力。

蓯蓉通便口服液：作為集團的獨家雙品牌產品，其憑借「以補為通」的專利組方，依托老齡化剛需與「虛秘」藍海機遇，伴隨鋪市率提升，有望被打造成集團的「大黃金單品」。

健婦膠囊：另一款獨家專利產品，持續深耕婦科生殖領域，在輔助生殖中臨床價值突出。目前正依托集團強大的全國分銷網絡，加速向臨床端滲透，市場潛力正逐步釋放，未來有潛力成為下一個黃金大單品。

醫療器械與產業園雙向發力，全產業鏈布局深化

回顧期內，東迪欣科技國內銷售同比上升逾10%，國際業務覆蓋全球60余個國家和地區，展現出較強的抗周期能力與技術壁壘。手持治療儀品類銷售占比由年初的28%提升至35%，有效帶動整體毛利率改善。

作為布局大灣區生命健康產業的核心載體，龍德健康產業園錨定「港藥落地港」方向，吸引多家高潛力企業入駐，大力構建「研發－轉化－產業」的醫藥健康生態閉環，進一步完善集團本土化產業鏈布局。

並購計劃穩步推進，完善產業鏈布局

截至2025年底，金活醫藥擁有現金及現金等價物約2.64億元。依托充裕的內部資源，集團正穩步推進對香港知名藥企的戰略並購。該項目涉資超過6,600萬港元，目前已支付按金。目標公司擁有成熟生產體系、海內外知名品牌及優質固定資產，與集團全國34省市及港澳地區的立體化分銷網絡高度契合，尤其利好集團自有產品如金活依馬打正紅花油、及健婦膠囊等核心產品的海外渠道拓展，放大品牌影響力並釋放協同效應。

展望未來：蓄勢破局，深化高質量發展

展望2026年，金活醫藥將以「穩規模、提效率、強結構」為經營主線。金活醫藥已與日本大幸藥品等正式簽署協議，將引進喇叭牌康腹止瀉片進入中國市場，進一步豐富腸胃用藥產品矩陣。未來，金活醫藥將聚焦具備中長期成長潛力的產品與板塊，透過優化庫存周轉、提升高毛利及自研產品占比，持續修復盈利水平。

SOURCE 金活醫藥集團