2025台北國際電玩展：邀您體驗《有氧拳擊3：你的私人教練》和《迪士尼音樂遊行-安可版-》

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Imagineer Co., Ltd.

15 1月, 2025, 16:30 CST

試玩即專享限量好禮！

東京2025年1月15日 /美通社/ -- Imagineer Co., Ltd.（總部：東京）宣佈將於2025年1月23日（週四）至1月26日（週日）在台北國際電玩展(Taipei Game Show)上展出兩款任天堂(Nintendo) Switch™遊戲：《有氧拳擊3：你的私人教練》(Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer)和《迪士尼音樂遊行-安可版-》(Disney Music Parade -Encore-)。

現場試玩者將獲贈電玩展專屬限量禮品。

2025台北國際電玩展：邀您體驗《有氧拳擊3：你的私人教練》和《迪士尼音樂遊行-安可版-》
2025台北國際電玩展：邀您體驗《有氧拳擊3：你的私人教練》和《迪士尼音樂遊行-安可版-》

試玩專享好禮

  • 《有氧拳擊3：你的私人教練》
    • 獲贈原創毛巾
  • 《迪士尼音樂遊行-安可版-》
    • 獲贈特別版《冰雪奇緣》艾莎全息收藏卡

*數量有限，先到先得

關於《有氧拳擊3：你的私人教練》

自2018年發佈以來，《有氧拳擊》系列作為一款能夠提供便捷且真實居家拳擊鍛煉體驗的遊戲，深受各年齡層玩家喜愛，全球銷量突破300萬套。最新力作在保留經典元素的同時，新增以下功能：

  • 「座椅健身」模式，玩家坐著也能鍛煉
  • 「拳靶」模式，按照自己的節奏擊打教練拳靶
  • 個性化課程推薦，為用戶量身定制鍛煉計劃

詳情請訪問：https://fitboxing.net/3/

關於《迪士尼音樂遊行-安可版-》

這是一款節奏動作遊戲，玩家可伴隨著大家喜愛的迪士尼音樂，登上璀璨舞台，重溫迪士尼動畫電影中的經典橋段。

【遊戲特色】

  • 收錄迪士尼夢幻冒險世界60首經典曲目
  • 主題公園遊樂項目般沉浸式遊戲體驗
  • 「音樂花車」，以絢麗藝術風格呈現迪士尼角色
  • 「回憶水晶」，再現迪士尼電影經典場景
  • 單台任天堂Switch™主機支持最多4人同屏操作
  • 適合兒童的「搖擺」模式，簡單揮動Joy-Con™即可操作

詳情請訪問：https://mp-enc.com/tc/

©  Disney。©  Disney/Pixar
©  Disney。基於A.A.米爾恩(A.A. Milne)和E.H.謝潑德(E.H. Shepard)的作品《小熊維尼》(Winnie the Pooh)改編。

發行商：Imagineer

*Nintendo Switch™和Nintendo Switch™標識是任天堂的商標。

*文中所有其他公司以及產品/服務名稱均為其各自所有者的商標或註冊商標。

Imagineer Co., Ltd.
Imagineer Co., Ltd.於1986年在日本成立，專注於內容創作和數字服務。我們將想像力轉化為現實，提供滿足並超越客戶期待的高品質體驗。

新聞資料包
https://link.directcloud.jp/GdCzAaCiRH

SOURCE Imagineer Co., Ltd.

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