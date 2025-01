2025台北國際電玩展：邀您體驗《有氧拳擊3：你的私人教練》和《迪士尼音樂遊行-安可版-》

試玩專享好禮

《有氧拳擊3:你的私人教練》 獲贈原創毛巾

《迪士尼音樂遊行-安可版-》 獲贈特別版《冰雪奇緣》艾莎全息收藏卡



*數量有限,先到先得

關於《有氧拳擊3:你的私人教練》

自2018年發佈以來,《有氧拳擊》系列作為一款能夠提供便捷且真實居家拳擊鍛煉體驗的遊戲,深受各年齡層玩家喜愛,全球銷量突破300萬套。最新力作在保留經典元素的同時,新增以下功能:

「座椅健身」模式,玩家坐著也能鍛煉

「拳靶」模式,按照自己的節奏擊打教練拳靶

個性化課程推薦,為用戶量身定制鍛煉計劃

詳情請訪問:https://fitboxing.net/3/

關於《迪士尼音樂遊行-安可版-》

這是一款節奏動作遊戲,玩家可伴隨著大家喜愛的迪士尼音樂,登上璀璨舞台,重溫迪士尼動畫電影中的經典橋段。

【遊戲特色】

收錄迪士尼夢幻冒險世界60首經典曲目

主題公園遊樂項目般沉浸式遊戲體驗

「音樂花車」,以絢麗藝術風格呈現迪士尼角色

「回憶水晶」,再現迪士尼電影經典場景

單台任天堂Switch™主機支持最多4人同屏操作

適合兒童的「搖擺」模式,簡單揮動Joy-Con™即可操作

詳情請訪問:https://mp-enc.com/tc/

© Disney。© Disney/Pixar

© Disney。基於A.A.米爾恩(A.A. Milne)和E.H.謝潑德(E.H. Shepard)的作品《小熊維尼》(Winnie the Pooh)改編。

發行商:Imagineer

*Nintendo Switch™和Nintendo Switch™標識是任天堂的商標。

*文中所有其他公司以及產品/服務名稱均為其各自所有者的商標或註冊商標。

Imagineer Co., Ltd.

Imagineer Co., Ltd.於1986年在日本成立,專注於內容創作和數字服務。我們將想像力轉化為現實,提供滿足並超越客戶期待的高品質體驗。

