在阿聯酋總統的贊助下，2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）將於阿布達比酋長國舉行

本屆活動將展示人工智能（AI）、能源技術與人類專業知識的融合如何能夠加速推動可持續發展，同時釋放高達10兆美元的經濟轉型潛力。

阿聯酋工業與先進技術部部長兼Masdar主席Sultan Al Jaber閣下表示：「2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）將成為全球商界領袖、政策制定者和企業家的樞紐，透過協同解決方案推動構建更加繁榮的未來。在三大塑造世界的巨型趨勢驅動下——全球南方及新興市場的崛起、能源系統的轉型以及人工智能的指數級增長——先進技術如今為社會經濟和環境發展提供了前所未有的機遇。2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）將勢必成為政策與行動的啟動平台，打造連結以加速可持續發展的進程。」

2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）確認的合作夥伴包括：阿布達比能源部（DoE）、阿布達比國家石油公司（ADNOC）、阿聯酋全球鋁業公司（EGA）、EMSTEEL、杜拜電力和水務局（DEWA）、穆巴達拉（Mubadala）、華為（Huawei）、GE Vernova、匯豐銀行（HSBC）、Agility、阿布達比投資辦公室（ADIO）、TotalEnergies、Fertiglobe、1PointFive、BP、BEEAH、阿聯酋水電公司（EWEC）以及Dii Desert Energy。

超過15年來，阿布達比可持續發展週（ADSW）提供了一個全球平台，促進多方利益相關者的合作，以應對全球挑戰並加速增長。它促成了全球各國政府、行業領袖和清潔能源先驅之間的高價值協議和策略夥伴關係，推動了具有深遠影響的聯盟，並推進了全球可持續發展議程。

2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）站在大膽新想法與行動的交匯處，認識到需要進行大規模的系統性變革，並透過連接能源、數據、金融、貿易和自然生態系統，推動指數級的可持續增長。2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）將呈現一系列引人入勝的高端會議、論壇、合作夥伴主辦活動以及高層次的交流機會。

2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）將於1月12日和13日舉行年度國際可再生能源機構大會（IRENA Assembly），並於1月13日舉辦全球氣候金融年度會議（Global Climate Finance Annual Meeting）。2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）開幕典禮將於1月14日（星期二）在阿布達比國際展覽中心（ADNEC）舉行，為接下來的一週活動奠定基調。阿布達比可持續發展週峰會（ADSW Summit）和綠氫峰會（Green Hydrogen Summit）將匯聚全球領袖，進行有意義的對話，專注於促進合作、開放投資機會並促成前沿的夥伴關係。作為阿布達比可持續發展週（ADSW）重要活動之一，世界未來能源峰會（World Future Energy Summit）將繼續在推動業務增長和知識共享方面發揮關鍵作用。多年來，世界未來能源峰會（World Future Energy Summit）促成了大量交易，2024年共有450家公司參展。2025年，峰會將設有創新中心（Innovation Hub），為超過55位企業家和初創公司提供空間，展示他們的突破性技術和發明，與大眾分享。

2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）將舉辦年度「可持續發展、環境與可再生能源女性論壇」（Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy，簡稱「WiSER」），強化女性在可持續發展辯論中的聲音；並將透過「青年可持續發展論壇及中心」（Youth 4 Sustainability，簡稱「Y4S」）聚集3,500名年輕人，積極參與為期三天的項目，旨在賦能他們採取行動、創新並成為氣候領袖。

2025年阿布達比可持續發展週（ADSW）期間，扎耶德可持續發展獎（The Zayed Sustainability Prize）——阿聯酋首創的全球挑戰創新解決方案獎項——也將舉行一系列活動，包括1月14日的扎耶德可持續發展獎頒獎典禮（Zayed Sustainability Prize Awards Ceremony）以及論壇與投資者聯繫（Forum & Investor Connect）活動。扎耶德可持續發展獎（The Zayed Sustainability Prize）旨在表彰並賦能那些在健康、食品、能源、水資源、氣候行動及全球高中領域引領變革的人士。在過去的16年中，117位獲獎者已對全球超過3.84億人產生積極影響，創造了可持續的經濟和社會發展機會，並改善了可負擔和可靠能源、安全飲用水、營養食品及優質醫療保健的可及性。

2025年阿布達比可持續發展週（ADSW 2025）的關鍵日期包括1月12日至13日舉行的國際可再生能源機構大會（IRENA Assembly），隨後是1月13日的全球氣候金融年會（Global Climate Finance Annual Meeting）。阿布達比可持續發展週（ADSW）開幕典禮及扎耶德可持續發展獎頒獎典禮（Zayed Sustainability Prize Awards Ceremony）將於1月14日舉行，而阿布達比可持續發展週峰會（ADSW Summit）則定於1月14日至15日舉行。世界未來能源峰會（World Future Energy Summit）、青年可持續發展論壇及中心（Y4S）將於1月14日至16日舉行。1月15日將舉辦可持續發展、環境與可再生能源女性論壇（WiSER），而1月16日將舉行綠氫峰會（Green Hydrogen Summit）、扎耶德可持續發展獎（Zayed Sustainability Prize）論壇及投資者聯繫（Forum & Investor Connect）活動。活動將於1月17日至18日在馬斯達市（Masdar City）舉行的節日活動畫上句號。

欲了解詳情，請瀏覽：www.adsw.ae。

阿布達比可持續發展週（ADSW）簡介

阿布達比可持續發展週（Abu Dhabi Sustainability Week，簡稱「ADSW」）是由阿聯酋及其清潔能源領導者Masdar支持的全球平台，致力於透過關鍵對話應對世界上最緊迫的可持續發展挑戰，加速推動負責任的發展，並促進包容性的經濟、社會和環境進步。

超過15年來，阿布達比可持續發展週（ADSW）匯聚來自政府、私營部門和公民社會的決策者，通過對話、跨部門合作及有影響力的解決方案推動全球可持續發展議程。阿布達比可持續發展週（ADSW）全年舉行的對話與倡議，旨在促進知識共享與集體行動，確保為後代創造一個可持續的世界。

Masdar簡介

Masdar（Abu Dhabi Future Energy Company）是全球增長最快的可再生能源公司之一。作為全球清潔能源的先驅，Masdar致力於推進太陽能、風能、地熱能、電池儲能和綠色氫技術的開發和部署，以加速能源系統轉型並幫助世界實現淨零排放的目標。Masdar成立於2006年，已在40多個國家／地區開發和投資項目，總容量超過31.5吉特（31.5 GW），為最需要的人提供負擔得起的清潔能源，並幫助更可持續的未來提供能源。

Masdar由TAQA、ADNOC和Mubadala共同擁有，目標是在2030年前實現100吉瓦（100 GW）的可再生能源投資組合容量，同時力爭在同年成為綠色氫的領先生產商。

聯絡方法：

媒體查詢，請聯絡：[email protected]

欲了解詳情，請瀏覽： https://www.masdar.ae並於社交媒體追蹤我們的最新動向：facebook.com/Masdar.ae和twitter.com/Masdar

SOURCE Masdar