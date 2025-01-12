2025年國際消費電子展（CES 2025）：創新全球舞台，連接世界，創造未來

科技與人類相遇，創造非凡可能

拉斯維加斯2025年1月13日 /美通社/ -- 全球最具影響力的科技盛會——2025年國際消費電子展（CES® 2025）——吸引了來自全球超過141,000名與會者。國際消費電子展（CES）匯聚了超過4500家參展商，其中包括1400家初創公司，以及超過6000名媒體與會者，展示了應對全球挑戰並塑造未來的創新與科技趨勢。

「國際消費電子展（CES）是創新實現的場所，」美國消費者技術協會（CTA®）行政總裁兼副主席Gary Shapiro表示。「從最大型的公司到開創先河的初創企業，整個科技生態系統都匯聚於此。國際消費電子展（CES）是開創性產品發布、變革性夥伴關係以及塑造科技未來的偶然商業機會的舞台。」

2025年國際消費電子展（CES 2025）重要數字*

超過4500家參展商，其中包括1400家初創企業

超過141,000名與會者，其中40%來自150多個國家、地區和領土的國際人士

超過6000名來自全球的媒體、內容創作者和行業分析師

超過60%的《財富》500強公司

超過300場會議議程，擁有1200多位演講嘉賓

超過27,000篇新聞報導和內容

*數字未經審核

「從改善生活的開創性創新到重新定義行業的變革性理念，國際消費電子展（CES）是對可能藝術的慶典，展示了科技如何豐富我們的世界並啟發全人類的光明未來，」美國消費者技術協會（CTA）總裁Kinsey Fabrizio表示。「今年的國際消費電子展（CES）展會，創意、連接性和創新取得了飛躍發展，透過具遠見的主題演講、引人深思的會議議程以及令人震撼的展品，激發了無限的靈感。」

作為最具透明度的貿易展會之一，國際消費電子展（CES）遵守由全球展覽業協會（The Global Association of the Exhibition Industry，簡稱「UFI」）制定的嚴格審計標準。為了保持報告的公正性，國際消費電子展（CES）聘請獨立審計師，促進各方利益相關者的信任。

「國際消費電子展（CES）再次確認其作為全球最大審計年度商業活動的地位，」Kinsey Fabrizio表示。他補充道：「我們期待在春季發布第三方確認，因為在美國消費者技術協會（CTA），我們認為審計不僅是可有可無的，而是全球商業活動的金標準。」

透過CES YouTube和CES Tech Talk Podcast，您可以隨時查看2025年國際消費電子展（CES 2025）的所有精彩花絮和公告，包括所有會議議程。請按此處觀看2025年國際消費電子展行業狀況報告（CES 2025 State of the Industry Address）。

2025年國際消費電子展（CES 2025）精彩亮點

人工智能（Artificial Intelligence） — 2025年國際消費電子展（CES 2025）透過強大的展品和議程，連接了人類與人工智能之間的關聯。從人工智能驅動的生產力工具到醫療領域的突破性進展，展會現場的產品和服務展示了人工智能不僅僅是一個技術趨勢，而是一股改變世界、改善生活的變革力量。

參展商包括：AMD、海信（Hisense）、LG、輝達（NVIDIA）、Qualcomm、三星（Samsung）、西門子（Siemens）、TCL

數碼健康（Digital Health） — 今年的2025年國際消費電子展（CES 2025）在威尼斯人酒店（The Venetian）展區展示了驚人的活力，與會者見證了該領域與智慧生活體驗的完美融合。國際消費電子展（CES）已經確立了其作為醫療保健行業頂級平台的地位，匯聚了開創者，探索生物技術、遠程醫療和健康領域的進展，旨在提升病患護理和延長壽命。與會者讚揚了充滿活力和動態的環境，凸顯了科技如何改變日常生活，特別是在健康和福祉領域的變革。

參展商及贊助商包括：AARP、雅培（Abbott）、Eyebot、FlowBeams、Lumia Health、OnMed、松下（Panasonic）、ResMed、Withings

能源轉型（Energy Transition） — 隨著人工智能、雲端技術和其他數據中心創新等高功率需求技術的發展，向零碳能源來源的轉型成為2025年國際消費電子展（CES 2025）的重要焦點。展會現場的亮點包括實驗性能源解決方案，如電池和能源儲存技術、綠氫等新興能源來源，以及小型模塊化核反應堆。

參展商包括：Eaton、Jackery、Otrera、SK、Sony Honda Mobility

流動技術（Mobility） – 流動技術創新涵蓋了建築、農業、海洋技術和先進航空旅行等領域。在2025年國際消費電子展（CES 2025）上，自動駕駛和電動技術顯著提升了飛機和船隻的性能，且隨著電動車（EV）市場的增長，來自全球原始設備製造商（OEMs）的新車型亦於展會亮相。建築和工業領域的自動化提升了安全性，並解決了勞動密集型職位中的勞動力缺口問題。

參展商包括：Aptera Motors、寶馬（BMW）、博世（Bosch）、Brunswick、Caterpillar、Daedong、Garmin、本田（Honda）、Invo Station、John Deere、Kubota、Mobileye、Oshkosh、Scout Motors、住友橡膠工業株式會社（Sumitomo Rubber）、Scout Motors、鈴木（Suzuki）、Waymo、小鵬匯天（Xpeng AeroHT）、極氪（Zeekr）

量子技術（Quantum） – 2025年國際消費電子展（CES 2025）展示了量子技術的最新創新，為未來開啟了一扇窗。量子技術利用量子力學的特性來實現三個不同的領域：改進網絡、運算和感測技術。展會上的創新展示了量子計算如何與人工智能協同合作，實現金融、化學、材料、物流等領域的研究和運算突破。

參展商包括：Integrated Quantum Photonic、IonQ、QSIMPLUS、Quandela、SK

可持續發展（Sustainability） — 可持續發展是塑造科技創新的關鍵趨勢，尤其在能源轉型的背景下。國際消費電子展（CES）展示了包括新型電池技術、石墨烯等替代材料的發展以及離網可再生能源解決方案在內的關鍵創新。展會還聚焦了合成微生物、生物塑料和自我修復混凝土等創新技術，這些技術將有助於可持續建築的發展。

參展商包括：Hydrific、Lyten、Melliens、松下（Panasonic）

初創公司（Startups） — 尤里卡園區（Eureka Park）完全滿額，來自39個國家/地區的1400家初創公司參展，其中包括代表非洲、歐盟、法國、意大利、以色列、日本、南韓、荷蘭、瑞士和烏克蘭的國家展館。尤里卡園區（Eureka Park）是創新者、投資者和媒體匯聚之地，展示並親身體驗將塑造我們共同未來的技術，涵蓋無障礙技術、人工智能、數碼健康和可持續發展等核心領域。

主題演講

輝達（NVIDIA）

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）於週一吸引了6300名與會者，揭幕了超越RTX 4090效能的GeForce RTX 50顯示卡，並介紹了Agentic AI，一款即時助手，旨在簡化消費者的工作流程。黃仁勳還展示了Cosmos世界基礎模型（Cosmos World Foundation Model）及生成式人工智能（Generative AI）工具，旨在推動機器人導航技術的進步。在強調人工智能（AI）驅動的創新時，黃仁勳宣佈與豐田（Toyota）達成合作，將共同開發下一代自動駕駛車輛，並採用經安全認證的NVIDIA DriveOS。

松下控股公司（Panasonic Holdings Corporation）

松下控股集團（Panasonic Holdings Group）行政總裁楠見雄規（Yuki Kusumi）先生分享了松下集團在可持續發展、人工智能以及未來世代健康方面的願景。唱片騎士兼音樂製作人Steve Aoki在主題演講開始前進行了表演，隨後，楠見雄規（Yuki Kusumi）先生與《美國隊長》演員Anthony Mackie及其他松下集團領袖一同登台，傳達松下的「邁向未來」（Well Into the Future）訊息。作為現有「Panasonic Well」系列的延伸，松下宣佈推出Umi，一個全方位的數碼家庭健康與培訓平台。

SiriusXM SiriusXM行政總裁Jennifer Witz與美國排名第一的播客女主持人Ashley Flowers（熱門播客《Crime Junkie》的主持人）一同登上C Space舞台，發表了關於技術、創意與音頻故事講述交匯的主題演講。對話內容涵蓋了真實性的重要性、人工智能如何改變創意領域以及如何適應消費者的興趣變化。

X Corp.

X Corp.行政總裁Linda Yaccarino與屢獲殊榮的記者Catherine Herridge討論了該公司如何定義數碼通訊的未來。討論重點圍繞「X」的轉型工作，旨在打造一個「隨時隨地運作的全球新聞室」。Yaccarino強調Meta宣佈將跟隨「X」的步伐，採用社群註解（community notes）方法進行內容審查的重要性。

Delta Air Lines at Sphere

在國際消費電子展（CES）歷史上於Sphere舉行的首次主題演講，吸引了超過8000名與會者！這場沉浸式體驗展示了達美航空（Delta Air Lines）在無縫旅行、機上體驗以及未來航班的創新成果。達美航空（Delta Air Lines）行政總裁Ed Bastian宣佈了達美貴賓服務（Delta Concierge），並與空中巴士（Airbus）、DraftKings、Joby、Uber和YouTube建立了合作夥伴關係。特別嘉賓包括女演員Viola Davis、足球傳奇人物Tom Brady以及格林美獎得主Lenny Kravitz。

沃爾沃集團（Volvo Group） 沃爾沃集團（Volvo Group）主席兼行政總裁Martin Lundstedt強調了公司致力於打造一個更安全、更可持續、更具生產力的未來。他呼籲政策制定者和業界領袖加速向零排放車輛過渡，並討論了公司與Aurora的合作夥伴關係，旨在推進更安全的自駕車輛開發。

埃森哲（Accenture）

埃森哲（Accenture）主席兼行政總裁Julie Sweet與CNBC高級媒體與科技記者Julia Boorstin討論了數據、人工智能以及新工作方式如何改變各行各業，並應對全球挑戰。Julie Sweet強調了企業在建立對人工智能技術的信任方面的必要性，尤其是隨著人工智能在社會中變得日益自主，信任變得越來越稀缺。她還強調了埃森哲（Accenture）第25屆年度《科技願景》（Tech Vision），該報告探討了在人工智能無處不在的情況下，領導者可以走的道路。

Waymo Waymo聯合行政總裁Tekedra Mawakana與《彭博科技》（Bloomberg Technology）記者Ed Ludlow進行對話，分享了公司在開發自駕技術Waymo Driver方面的最新進展。Mawakana強調了安全性，並介紹了將其自駕叫車服務擴展至新城市的計劃，同時展示了技術的進步，並勾畫出一個更安全、更具可及性的未來藍圖。

會議安排 2025年國際消費電子展（CES 2025）提供了超過300場會議，深入探討了科技如何解決全球面臨的一些重大挑戰。

名人齊聚國際消費電子展（CES）

名人品牌大使如Alexis Ohanian、Denim Richards、Karlie Kloss、Maria Shriver、Mark Cuban、Martha Stewart、Meghan Trainor、Sophia Bush、Stevie Wonder、Terry Crews、Tim Meadows、Tunde Oyeneyin以及will.i.am等出席了此次展會。請按此處深入了解2025年國際消費電子展（CES 2025）名人嘉賓參與的資訊。

請造訪國際消費電子展（CES）網站或下載由松下（Panasonic）贊助的國際消費電子展應用程式（CES App），以便查閱主題演講、會議和產品公告。歡迎查看高解像度圖像庫並下載用於電視或剪輯用途的B-roll影片素材。歡迎查看本週來自美國消費者技術協會（CTA）的新聞，包括美國消費者技術協會（CTA）的《美國消費科技一年行業預測》（U.S. Consumer Technology One-Year Industry Forecast）、2025年國際消費電子展綠色基金（CES 2025 Green Grants）、美國消費者技術協會2025年全球創新得分卡（CTA 2025 Global Innovation Scorecard）、2025年國際消費電子展開幕（CES 2025 Open）以及對量子世界大會（Quantum Word Congress）的新投資。

國際消費電子展（CES）將於2026年1月6日至9日回歸美國拉斯維加斯，讓我們再次「引領未來」（DIVE IN）！

關於國際消費電子展（CES®）：

國際消費電子展（CES）是全球最具影響力的科技盛會，是突破性技術和全球創新者的試金石。這是全球最大品牌進行商業合作和結識新夥伴的場所，也是最具創新精神的領袖登台展示的舞台。國際消費電子展（CES）由美國消費者技術協會（Consumer Technology Association，簡稱CTA®）擁有並製作，專門介紹科技領域的各個層面。2025年國際消費電子展（CES 2025）於2025年1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行。請瀏覽CES.tech以了解更多資訊，並在社交平台上追蹤國際消費電子展（CES）的最新動向。

關於美國消費者技術協會（CTA®）：

作為北美最大的技術貿易協會，美國消費者技術協會（CTA）正是科技業界本身。我們的會員均為全球領先的創新者——從初創公司到知名品牌——為美國創造了超過1800萬個就業機會。美國消費者技術協會（CTA）擁有並製作國際消費電子展（CES®）──世界上最盛大的科技活動。請瀏覽CTA.tech深入認識本會。歡迎追蹤我們：@CTAtech。

SOURCE Consumer Technology Association