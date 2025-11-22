2025倫敦•金斯瑞生物科技全球產業論壇圓滿落幕：共話CGT新時代，創寫無限可能

論壇由金斯瑞集團歐洲區總裁吳盛博士主持。在論壇開幕致辭中，金斯瑞集團輪值CEO邵煒慧女士表示：「依托生命科學業務及子公司蓬勃生物，金斯瑞已提供從發現到商業化的CGT全流程解決方案，而聯營公司傳奇生物開發的CARVYKTI也已惠及全球超過9,000名患者，為眾多家庭帶來希望，彰顯了科學創新轉化為實際價值的力量。」

她指出，金斯瑞全球產業論壇始終致力於連接全球智慧，與學術界、產業界、監管機構、投資方以及CRO、CDMO等生態圈夥伴共同應對行業關鍵挑戰，把CGT的非凡潛力轉化為全球患者觸手可及的現實。

本屆論壇，諾貝爾生理學或醫學獎獲得者Craig Mello、賓夕法尼亞大學細胞免疫治療中心主任Carl June以及國際細胞與基因治療學會（ISCT）主席及董事會主席Miguel Forte發表了主旨演講。他們從科學、產業、臨床等視角出發，分享CGT最新技術突破與實踐經驗，為行業發展出謀劃策。

2006年，Craig Mello博士因發現「RNA干擾（RNAi, RNA interference）機制」而榮獲諾貝爾生理學或醫學獎，他的研究奠定了現代核酸藥物與基因調控技術的基石。本次論壇，Craig Mello博士帶來了一場以「RNA干擾：信息烈焰中的分子火花」為主題的主旨演講。

他指出，RNAi療法高度可編程，僅需重新設定序列即可生成新的寡核甘酸，生產成本低廉，並能夠精準識別成熟mRNA，實現高度選擇性的基因表達調控。對比傳統小分子或生物藥，RNAi的可編程性也意味著「幾乎任何疾病靶點都能成為可治療對像」。

Mello介紹了siRNA靶向胎盤治療先兆子癇的案例。該藥物僅需皮下注射即可在數天內穩定母體血壓，使得「單劑量覆蓋整個孕晚期」成為可能。他強調，RNAi不僅可作為獨立療法，也可與細胞治療協同——例如在細胞輸注前後，短期調控關鍵基因，提高細胞功能或安全性。他認為，在未來絕大多數疾病領域，RNAi都會成為與CGT並列的重要技術路徑。

賓夕法尼亞大學細胞免疫治療中心主任Carl June教授，被譽為「CAR-T之父」，曾推動了全球首個CAR-T療法獲批上市。本次論壇，Carl June教授以視頻形式分享了題為「CAR-T：現狀與未來」的主旨演講，全面回顧了CAR-T療法在血液腫瘤中的應用現狀及其在實體瘤中的研究進展。

他提到，二代CAR-T已在血液腫瘤中實現長期緩解，部分患者單次輸注後體內CAR-T細胞存活時間超過十年，而深入研究顯示，CAR-T在體內的持久性與信號域以及患者體內的2型免疫水平密切相關，這為新一代CAR-T的設計提供了新的方向。

Carl June介紹了團隊開發的IL-18裝甲CAR-T，其在難治性淋巴瘤中帶來約80%的總體應答率，並顯著改善生存；IL-9裝甲CAR-T也展現出強勁協同效應，甚至在胰腺癌小鼠中實現完全治癒。他表示，如何讓CAR-T更有效進入實體瘤並保持持久活性仍是關鍵挑戰，而與溶瘤病毒的聯合策略正展現出希望，可明顯增強卵巢癌和轉移性胰腺癌患者的治療反應。

從罕見遺傳病到癌症與自身免疫性疾病，細胞與基因治療正一步步將「治癒」從夢想變為現實。今年論壇，橫跨學術、產業與監管三界的全能型領軍人物Miguel Forte發表了「穿越荒漠：細胞與基因治療的挑戰與信念之源」的主題演講。他強調，我們所做的一切都是為了患者，但在此之前必須做好科學研究與轉化，並建立成功的商業模式，從研發初期就應當考慮臨床應用、監管審批及市場策略，以確保患者最終受益。

面對安全性問題，Forte認為，每種療法都需要科學管理，而非否認安全風險。監管者對安全性也都保持現實態度，這是一個積極信號。在他看來，理解價值、管理整個過程是關鍵。他呼籲業界對現實要有認知，在理性與熱情之間保持平衡，讓CGT不止於「可能」，而成為「可及」。

圍繞行業痛點與未來趨勢，本屆論壇還策劃了四場圓桌討論，涵蓋從技術創新到商業佈局的多個關鍵議題：

細胞治療的未來之路：多路徑創新與行業格局洞察

基因治療與mRNA療法

從實驗室到臨床：破解細胞與基因治療的CMC瓶頸

創新與投資，共築細胞與基因治療的未來

傳統體外CAR-T療法在血液腫瘤治療中的潛力有目共睹，但其生產週期長、工藝複雜、成本高昂，成為限制患者可及性和產業化推廣的主要瓶頸。為此，業界正積極探索新的解決路徑，其中in vivo CAR-T技術備受矚目——通過在患者體內直接完成T細胞的改造，有望顯著縮短製造週期、降低成本，並讓治療過程更加便捷和普惠。

在本屆以「細胞治療的未來之路：多路徑創新與行業格局洞察」為主題的圓桌討論中，全球知名生物醫藥創新媒體BioCentury生物製藥情報總監Stephen Hansen主持，與傳奇生物首席執行官黃穎博士、前強生首席科學官Paul Stoffels博士、西班牙罕見病生物醫學網絡研究中心骨髓再生障礙部門負責人Paula Río博士、阿斯利康基因組工程部高級總監Marcello Maresca博士及以色列Sheba醫學中心高級生物治療中心主任Jonathan Esensten博士等業內領軍專家共同展開深度探討。

體內CAR-T的核心優勢在於直接在患者體內轉導T細胞，避免排斥反應，縮短製造週期並簡化供應鏈。黃穎博士分享了最新行業趨勢：體內CAR-T展現出巨大開發潛力，全球多家公司已廣泛佈局，但該療法仍面臨患者個體差異和免疫系統重建的挑戰。而且，嚴格的GMP監管和質量控制也是商業化的核心障礙。

Jonathan Esensten博士也提醒，體內CAR-T在免疫細胞快速耗竭的場景下，尤其是非癌症領域，可能發揮更大作用；在全球範圍內，去中心化製造與體內CAR-T的結合，有望為醫療資源有限的地區提供快速可及的治療方案。

患者的真實用藥需求正深刻推動新藥研發範式的變革與進化。在面對基因異常所致的複雜疾病時，傳統療法往往無法奏效。在此背景下，基因療法與核酸藥物應運而生，它們能夠直接修復缺陷基因、在RNA層面對疾病進行精準干預，從源頭上控制疾病。

在「基因治療與mRNA療法」圓桌討論中，Syngoi Technologies首席科學官Julen Oyarzabal博士擔任主持人，與賽諾菲RNA科學自動化部門負責人Sergio Linares Fernández博士、歐盟委員會聯合研究中心科學官Luigi Calzolai博士、意大利特倫托大學先進基因編輯技術實驗室負責人Anna Cereseto博士、倫敦帝國理工學院黏膜感染與免疫學講席教授Robin Shattock博士、Sensible Biotechnologies首席執行官兼聯合創始人Miroslav Gasparek展開深入討論。

mRNA療法已實現安全、可編程、靈活且成本可控的設計與生產，但仍面臨表達穩定性與持續性、免疫調控以及體內靶向遞送等挑戰。大家一致認為，mRNA療法未來發展重點在於優化表達、降低免疫原性、延長作用持續性、控制成本和提升全球可及性。Miroslav Gasparek提到，利用細胞平台生成的天然修飾RNA可降低免疫原性，並提供更高的表達一致性。這種方法能減少對傳統原材料的依賴，優化供應鏈，降低成本，為大規模臨床應用創造條件。

儘管CGT在療效上取得了巨大突破，但從實驗室概念到可廣泛應用的臨床產品，仍面臨生產工藝複雜、開發難度高、技術門檻高以及法規監管嚴格等多重挑戰，這些因素在很大程度上限制了CGT產業的發展與普及。

在「從實驗室到臨床：破解細胞與基因治療的CMC瓶頸」的圓桌討論中，來自業界的資深專家共聚一堂，Pengwin Consultancy總監Peter Jones擔任主持，與蓬勃生物CGT技術中心首席技術官Jin Yin博士、Leucid Bio科學創始人兼首席科學官John Maher博士、荷蘭Sanquin血液供應基金會細胞治療實驗室負責人Marten Hansen博士以及RareGenix/Minaret Consulting CMC方向合夥人Dima Al-hadithi博士，重點討論了CGT研發向臨床轉化過程中最為關鍵的環節——CMC（化學、製造與控制）。

當前CGT面臨成功率低、成本高、生產流程複雜及模型預測性不足等多重挑戰。John Maher強調，CGT的高成本貫穿研發、生產與臨床全流程，核心在於流程繁雜且難以規模化，可以通過流程拆解、平台統一和自動化降低成本；Jin Yin博士指出，CGT當前批准率不足2%，極低的開發成功率直接推高定價，而早期靶點選擇好至關重要，後期工藝優化無法彌補這一問題；Marten Hansen博士則提到，CGT批記錄往往多達300–500頁，信息分散而難以管理，生產數字化將直接降低流程成本並提升質量。

總體而言，嘉賓普遍認為，CGT CMC真正突破點在早期規劃，靶點選擇、質量設計、可比性管理與供應鏈策略必須在項目前期明確，才能避免後期高成本、難變更的結構性瓶頸。

機遇與挑戰往往並存。在全球資本市場整體趨冷的背景下，如何精準識別和把握CGT領域的投資機會，優化資源配置並實現高價值回報，成為業內持續關注的核心議題。

在此次「創新與投資，共築細胞與基因治療的未來」圓桌討論中，多位業界資深專家齊聚一堂， Jefferies投資銀行生物製藥業務董事總經理兼美國區聯合負責人Michael Brinkman擔任主持人，與RA Capital Management投資團隊合夥人Laura Stoppel博士、NextBio Capital創始人兼執行合夥人盧紅波博士、BioGeneration Ventures普通合夥人Daniela Couto博士、UBS全球健康事業部董事總經理兼製藥業務全球負責人Michiel Broker博士以及Sofinnova Biovelocita Strategy合夥人Matthieu Coutet圍繞技術創新、市場趨勢、風險管理及資本佈局策略等議題深入探討。

細胞療法正處於轉型期。嘉賓認為自體CAR-T療法仍具臨床價值，盧紅波博士指出，自體療法雖複雜但仍有發展空間。目前，同種異體及體內CAR-T療法正成為未來投資焦點。Stoppel博士認為這些新型療法可有效彌補自體CAR-T的局限。在基因治療領域，眼科、神經系統及心血管疾病被視為高潛力領域，「一次性治療」理念有望實現長期療效並降低治療負擔。從投資視角，產品的療效可靠性、持續性、安全性及成本可控性是大家關注的重點，技術遞送能力和安全管理是療法成功與投資價值的關鍵。

在各位專家學者的精彩討論中，2025倫敦•金斯瑞生物科技全球產業論壇圓滿落下帷幕。此次盛會匯聚了來自全球的生物醫藥行業精英，大家共同分享經驗與洞見，為細胞與基因治療產業的持續創新與發展注入了新動力。下一屆金斯瑞生物科技全球產業論壇預計將於 2026 年 JPM 醫療健康大會期間舉辦，未來，金斯瑞生物科技將繼續打造更加開放、包容的合作平台，推動科研成果向臨床和市場轉化，秉持「以患者為核心」的理念，助力全球健康事業邁向更加光明的未來。

