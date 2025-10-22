網龍榮獲2025香港國際ESG年度榜單評選之「最佳ESG實踐案例獎」

香港 2025年10月22日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司 （「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣佈，網龍在 「2025香港國際ESG年度榜單評選」活動中，憑藉在可持續發展與社會責任領域的創新實踐及卓越成效，榮獲「最佳ESG實踐案例獎」，彰顯業界認可，以行業標杆姿態引領ESG實踐創新。

「2025香港國際ESG年度榜單評選」由香港大公文匯傳媒集團主辦，中國檢驗認證集團、香港大學中國商學院及北京大學滙豐金融研究院協辦，並獲香港特別行政區政府多個部門支持，旨在表彰在環境保護、社會責任和治理能力上取得優異成果的企業。網龍憑藉在可持續發展領域的創新實踐與扎實成果脫穎而出，獲「最佳ESG實踐案例獎」，充分體現公司在ESG的戰略深度與落地價值。

在教育領域，網龍通過AI、VR等技術助力教育普惠與數字化轉型，其教育產品目前已覆蓋全球逾190個國家和地區。多年來，公司亦積極拓展「遊戲+公益」模式，將生態保護與文化傳承融入數字內容生態，展現社會責任擔當。在治理層面，透過透明合規的治理架構和對股東回報的高度重視、持續承諾和堅定執行，公司亦充分體現了其在可持續發展領域的卓越實踐。此外，網龍在 AI 教育領域持續突破，與合作夥伴共同構建開放教育生態，助力破解全球教育資源分配難題，進一步夯實其在教育科技領域的 ESG 實踐優勢。

此次榮獲「最佳 ESG 實踐案例獎」，是對網龍過往可持續發展成果的肯定，也為未來實踐注入動力。未來，網龍將繼續踐行可持續發展理念，以創新科技驅動發展，持續深化 ESG 與業務的融合，探索更多實踐路徑，為全球可持續發展提供實踐參考。

–結束 –

關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，曾先後在桌面互聯網和移動互聯網時代建立中國領先的網絡遊戲門戶－17173.com和中國極具影響力的智能手機應用分發平台－91無線，覆蓋用戶數以億計。

網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展教育科技業務。網龍採取全面擁抱AI新時代的戰略，以「AI+遊戲」和「AI+教育」兩大策略踐行「無限成長」的企業理念。通過打造AI生產中心賦能於業務全局，並與合作夥伴一道打造面向全球學習者的教育元宇宙，網龍致力於在AI新時代再次打造超大型的用戶社區。

網龍的海外教育科技業務子公司Mynd.ai已在美國獨立上市，是全球互動課堂科技領域的領導者。Mynd.ai 的互動平板和軟件產品屢獲殊榮，已在全球126個國家為超過100萬間教室提供產品和服務。

如有投資者垂詢，敬請聯絡：

網龍網絡控股有限公司

電郵：[email protected]

SOURCE 網龍網絡控股有限公司