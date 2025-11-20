歡聚集團發佈2025年Q3財報：廣告收入同比增長29.2% 直播收入連續兩季環比上升

歡聚以積極、可持續的方式回饋股東。公司此前宣佈，2025年至2027年回購及派息總計約9億美元。2025年1月1日至11月14日，歡聚累計回購及派息金額約2.37億美元。

歡聚集團董事會主席兼首席執行官李婷表示，第三季度，公司業績延續良好勢頭，直播業務連續兩個季度實現環比增長，廣告業務平臺加速發展，BIGO Ads在區域擴張、垂類拓展及流量渠道多元化全面推進，驅動廣告營收持續加速，均實現了同比和環比的增長。展望2026年，隨著直播主業收入企穩回升，以及廣告和電商SaaS業務持續強勁增長，預期2026年將重回營收同比增長的軌道。當前，公司的戰略佈局與生態價值的釋放仍在早期階段，歡聚致力於構建一家多元增長引擎驅動的全球化公司，並持續為股東創造長期價值。

2025 年第三季度財務亮點

淨收入為5.4億美元，上季度為5.08億美元，環比增長6.4%。

- 直播收入為3.88億美元，上季度為3.75億美元，環比增長3.5%。

- 廣告收入達1.13億美元，2024年同期為8700萬美元，同比增長29.2%；上季度為9600萬美元，環比增長17.1%，

- 其他收入為3900萬美元，2024年同期為3200萬美元，同比增長22.3%；上季度為3600萬美元，環比增長8.3%。

經營利潤為2000萬美元，2024年同期經營利潤為1600萬美元，同比增長19.1%。

非美國通用會計準則下 [1] ，EBITDA 為5100萬美元，2024年同期EBITDA 為4300萬美元，同比增長16.8%。

，EBITDA 為5100萬美元，2024年同期EBITDA 為4300萬美元，同比增長16.8%。 歸屬於歡聚集團控股權益的持續經營淨利潤為6200萬美元，2024年同期淨利潤為6100萬美元，同比增長2.3%。

非美國通用會計準則下 [1] ，歸屬於歡聚集團控股權益和普通股股東的持續經營淨利潤7200萬美元，2024年同期淨利潤為6100萬美元，同比增長18.4%。

，歸屬於歡聚集團控股權益和普通股股東的持續經營淨利潤7200萬美元，2024年同期淨利潤為6100萬美元，同比增長18.4%。 截至2025年9月30日，公司淨現金為33.2億美元。

經營性現金流達7300萬美元，2024年同期為6110萬美元。

2025 年第三季度業務亮點

直播業務

第三季度，歡聚集團全球社交產品MAU達2.66億，環比增長1.4%。高質量全球流量的獲取，為直播變現提供了有效支撐。第三季度，歡聚集團直播收入3.88億美元，其中BIGO直播收入為3.68億美元，環比增長3.5%，延續環比上升趨勢。BIGO總付費用戶環比增長0.8%，ARPPU環比增長3.4%。

旗艦產品Bigo Live在主播激勵機制、多元內容生態建設、AI全面賦能內容、用戶運營等各方面，採取了環環相扣的有效舉措，連續兩個季度錄得環比增長。Bigo Live連續多個季度在各區域優化主播激勵機制，提升主播能動性，持續推動健康、優質、多元的內容生態建設。在第三季度，Bigo Live的新簽主播人均開播時長環比提升3.5%，人均觀眾數環比提升3.9%。

AI技術的全面應用，也持續在多個環節優化Bigo Live的內容分發和付費體驗。三季度，Bigo Live內容推薦算法結合 AI 接入更豐富的用戶信號，配合跨區域和端內不同觀看場景的推薦策略優化，提升觀看體驗，人均觀看時長環比提升3.4%；AI即時翻譯字幕的功能持續增強，目前已支持15種語言，顯著提升全球用戶跨區互動效率和打賞活躍度。AIGC技術得到廣泛應用，高效生成更具本地化風格的虛擬禮物，10月份AI互動禮物占整體虛擬禮物消耗量已達25%。在用戶運營方面，Bigo Live持續針對付費用戶權益體系進行分梯度的優化。第三季度，腰部用戶ARPPU環比增長2%，高端付費用戶總量獲得環比兩位數增長。

廣告業務

今年以來，在直播業務保持穩健發展的同時，廣告業務BIGO Ads已連續第三個季度實現收入同比加速增長。得益於流量規模擴張、產品創新和算法效率的大幅提升，BIGO Ads的可持續增長勢能獲得有效激發，第三季度，BIGO Ads實現了1.04億美元廣告收入，同比增長33.1%，環比增長19.7%。其中，第三方廣告收入更是錄得同比中雙位數、環比25%的增長。

在三方廣告聯盟流量方面，BIGO Ads持續推進與聚合平臺及移動應用開發者的對接合作，加速三方流量的快速擴張。第三季度SDK廣告請求量同比增長228%，環比增長29%，持續保持上升態勢。

在平臺側，BIGO Ads持續迭代和優化平臺能力，第三季度升級IAA D7 ROAS智能競價產品，並結合AI驅動演算法即時優化，顯著帶動廣告投放效果和效率的雙提升，促進IAA垂類有效增長。

在預算側，受益於AI驅動的演算法迭代、流量規模增長及區域市場擴張，BIGO Ads表現強勁，不斷刷新日流水記錄。在投放效率和效果顯著提升的帶動下，合作廣告主的投放預算大幅增加，核心廣告主預算環比增長30%，同時，平臺效果的持續提升也吸引更多廣告主與BIGO Ads建立深度合作，核心廣告主數量環比實現17%的增長。

第三季度，BIGO Ads持續深耕發達國家等主流高價值市場，其中，北美區域收入環比增長22%，西歐區域收入環比增長41%，為BIGO Ads持續強勁發展打下堅實的基礎。

[1].本文涉及部分非美國通用會計準則指標（non-GAAP）財務指標，以提供額外資訊，幫助投資者更方便評估公司核心業務表現，但不應被視為替代或優於按照美國通用會計準則（GAAP）編制的指標。投資者應同時參考GAAP和非GAAP指標，以獲得對公司財務表現的全面理解。關於美國通用會計準則指標與非美國通用會計準則指標之間的調整，詳細可查閱公司於2025年11月20日發佈的《JOYY 2025年第三季度的財務業績》新聞稿。

