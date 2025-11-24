移卡公佈2025年Q3業績，海外業務GPV環比上升50%

香港2025年11月24日 /美通社/ -- 2025年11月24日，移卡有限公司（以下簡稱「移卡」或「公司」，股份代號：9923.HK）發佈有關第三季度業績的自願性公告，其中海外業務依舊保持亮眼高速增長：第三季度單季度GPV接近13億元人民幣，超過去年全年海外GPV約11億元人民幣，比今年第二季度的8億元人民幣上升約50%。

對此，移卡在公告中表示，一站式支付服務及增值服務產品線繼續賦能國際客戶，並通過投資企業富匙科技擴大服務範圍，商戶行業組合進一步多元化，涵蓋教育、服裝、美業等服務提供商，新增Playmade、珍寶（Jumbo）及士林台灣小吃（Shihlin Taiwan Street Snacks）等多個國際知名品牌。

公開資料顯示，移卡於2021年開始探索海外市場，並在隨後的時間裏先後獲得香港MSO、新加坡MPI、美國MSB、美國MTL等牌照。除了一站式支付服務以外，移卡還同時推動商戶解決方案及本地生活業務出海，並且與海外投資公司形成業務協同，為海外商戶提供更廣泛的商務賦能解決方案，逐步構建海外支付業務發展的獨特競爭優勢。

國內業務方面，移卡國內商戶及合作夥伴體系更加全面，不僅與美團等 SaaS 行業生態夥伴合作，共同拓展渠道並提升商戶及消費者服務品質，更通過聯合收單合作銀行等進一步夯實發展基礎，由此推動國內一站式支付服務持續性盈利增長，第三季度支付交易量（GPV）達人民幣6,163億元。

增值服務則得益於商業模式戰略升級和過往虧損的業務實現盈利後持續實現高質量增長。

經戰略調整後，移卡到店電商業務自第二季度起連續實現月度盈利，海外市場拓展進展順利。並且在2025年第三季度成為港澳地區首批抖音服務商，為東芝、中國電信及海底撈等國際品牌提供服務。

與此同時，移卡增值服務在拓展垂直行業客戶方面持續取得顯著進展，成功獲得淘寶、攜程及滴滴等知名平台企業的合作；AI自動生成的數字人視頻在第三季度交易量持續上升，進一步提升公司整體盈利的持續性。

移卡表示，展望未來，公司將持續夯實業務根基，積極拓展新市場，為全球更多地區和商戶提供行業領先、技術前沿的數字解決方案。

SOURCE 移卡