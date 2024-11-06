2025年QS亞洲大學排名

揭曉亞洲最佳大學

倫敦2024年11月7日 /美通社/ -- QS Quacquarelli Symonds發佈第16版2025年QS亞洲大學排名，本次排名涵蓋了來自25個高等教育體系的984所大學。

北京大學穩居榜首，香港大學排名第二，而新加坡國立大學則位列第三名。

印度以193所上榜大學成為排名中最具代表性的國家，緊隨其後的是中國大陸（135所）及日本（115所）。

QS高級副總裁Ben Sowter表示：「本次排名創下了亞洲大學入榜數量的新紀錄。這反映了蓬勃發展且競爭激烈的高等教育生態，同時為學生和政策制定者提供了寶貴的見解。」

2025 2024

1 1 北京大學 中國大陸 2 2 香港大學 香港特別行政區 3 3 新加坡國立大學 新加坡 4 4 南洋理工大學 新加坡 5 7 復旦大學 中國大陸 6 10 香港中文大學 香港特別行政區 7 4 清華大學 中國大陸 8 6 浙江大學 中國大陸 9 8 延世大學 南韓 10 17 香港城市大學 香港特別行政區 11 15 香港科技大學 香港特別行政區 12 11 馬來亞大學（Universiti Malaya） 馬來西亞 13 9 高麗大學 南韓 14 11 上海交通大學 中國大陸 15 13 韓國科學技術院 南韓 16 19 成均館大學 南韓 17 23 香港理工大學 香港特別行政區 18 16 首爾大學 南韓 19 26 漢陽大學 南韓 20 25 馬來西亞博特拉大學（Universiti Putra Malaysia） 馬來西亞

概述

中國 在亞洲高等教育領域領先，擁有最多的前十名大學。復旦大學躍升至前五名。

在亞洲高等教育領域領先，擁有最多的前十名大學。復旦大學躍升至前五名。 印度 在研究生產力方面表現出色。印度理工學院德里分校（IIT Delhi）現排第44位，超越了排名滑落至第48位的孟買分校（IIT Bombay）。

在研究生產力方面表現出色。印度理工學院德里分校（IIT Delhi）現排第44位，超越了排名滑落至第48位的孟買分校（IIT Bombay）。 印尼 取得了最大的增長，新增了30所大學。印尼大學（Universitas Indonesia）晉升至第46位。

取得了最大的增長，新增了30所大學。印尼大學（Universitas Indonesia）晉升至第46位。 香港特別行政區 在 資源 、 研究生產力 以及 國際學生數量 方面均有顯著提升，實現了45%的增長率。

在 、 以及 方面均有顯著提升，實現了45%的增長率。 馬來西亞 的學術研究成果閃耀亮眼。馬來西亞的38所入榜大學中，有32所的 「每篇論文引用次數」 排名上升。

的學術研究成果閃耀亮眼。馬來西亞的38所入榜大學中，有32所的 排名上升。 菲律賓 的 學術聲譽 有所提升，其中16所入榜的大學中有15所的表現有所改善。菲律賓排名最高的大學是 菲律賓大學（University of the Philippines） ，位列第86名。

的 有所提升，其中16所入榜的大學中有15所的表現有所改善。菲律賓排名最高的大學是 ，位列第86名。 新加坡 是亞洲最集中的高等教育卓越中心。新加坡在學術研究領域卓越非凡，其中三所大學在 「每篇論文引用次數」 方面躋身全球前10名。

是亞洲最集中的高等教育卓越中心。新加坡在學術研究領域卓越非凡，其中三所大學在 方面躋身全球前10名。 六所 南韓 大學位列亞洲前20名，表現獨佔鰲頭，超越了其他國家或地區。

大學位列亞洲前20名，表現獨佔鰲頭，超越了其他國家或地區。 泰國在研究領域有所提升 朱拉隆功大學（Chulalongkorn University） 保持其在泰國的最高排名，位列第47位。

保持其在泰國的最高排名，位列第47位。 日本首屈一指的大學——東京大學——依然在國際學術界和僱主間擁有最廣泛的聲譽。

研究方法

SOURCE QS Quacquarelli Symonds