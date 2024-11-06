2025年QS亞洲大學排名

新聞提供者QS Quacquarelli Symonds
07 11月, 2024, 02:02 CST
揭曉亞洲最佳大學
倫敦2024年11月7日 /美通社/ -- QS Quacquarelli Symonds發佈第16版2025年QS亞洲大學排名，本次排名涵蓋了來自25個高等教育體系的984所大學。
北京大學穩居榜首，香港大學排名第二，而新加坡國立大學則位列第三名。
印度以193所上榜大學成為排名中最具代表性的國家，緊隨其後的是中國大陸（135所）及日本（115所）。
QS高級副總裁Ben Sowter表示：「本次排名創下了亞洲大學入榜數量的新紀錄。這反映了蓬勃發展且競爭激烈的高等教育生態，同時為學生和政策制定者提供了寶貴的見解。」
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2025
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2024
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1
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1
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北京大學
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中國大陸
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2
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2
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香港大學
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香港特別行政區
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3
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3
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新加坡國立大學
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新加坡
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4
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4
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南洋理工大學
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新加坡
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5
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7
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復旦大學
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中國大陸
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6
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10
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香港中文大學
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香港特別行政區
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7
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4
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清華大學
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中國大陸
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8
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6
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浙江大學
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中國大陸
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9
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8
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延世大學
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南韓
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10
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17
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香港城市大學
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香港特別行政區
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11
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15
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香港科技大學
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香港特別行政區
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12
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11
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馬來亞大學（Universiti Malaya）
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馬來西亞
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13
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9
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高麗大學
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南韓
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14
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11
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上海交通大學
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中國大陸
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15
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13
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韓國科學技術院
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南韓
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16
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19
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成均館大學
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南韓
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17
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23
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香港理工大學
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香港特別行政區
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18
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16
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首爾大學
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南韓
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19
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26
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漢陽大學
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南韓
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20
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25
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馬來西亞博特拉大學（Universiti Putra Malaysia）
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馬來西亞
概述
- 中國在亞洲高等教育領域領先，擁有最多的前十名大學。復旦大學躍升至前五名。
- 印度在研究生產力方面表現出色。印度理工學院德里分校（IIT Delhi）現排第44位，超越了排名滑落至第48位的孟買分校（IIT Bombay）。
- 印尼取得了最大的增長，新增了30所大學。印尼大學（Universitas Indonesia）晉升至第46位。
- 香港特別行政區在資源、研究生產力以及國際學生數量方面均有顯著提升，實現了45%的增長率。
- 馬來西亞的學術研究成果閃耀亮眼。馬來西亞的38所入榜大學中，有32所的「每篇論文引用次數」排名上升。
- 菲律賓的學術聲譽有所提升，其中16所入榜的大學中有15所的表現有所改善。菲律賓排名最高的大學是菲律賓大學（University of the Philippines），位列第86名。
- 新加坡是亞洲最集中的高等教育卓越中心。新加坡在學術研究領域卓越非凡，其中三所大學在「每篇論文引用次數」方面躋身全球前10名。
- 六所南韓大學位列亞洲前20名，表現獨佔鰲頭，超越了其他國家或地區。
- 泰國在研究領域有所提升朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）保持其在泰國的最高排名，位列第47位。
- 日本首屈一指的大學——東京大學——依然在國際學術界和僱主間擁有最廣泛的聲譽。
SOURCE QS Quacquarelli Symonds
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