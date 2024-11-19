新聞提供者COSEM Safety & Security Services
19 11月, 2024, 11:00 CST
新加坡2024年11月19日 /美通社/ -- 亞太地區是世界上災害頻發最嚴重的地區，面臨著來自氣候變化的日益嚴峻的威脅。自然災害愈發頻繁且嚴重，凸顯出加強全球防災准備的緊迫性。為此，推出由COSEM（新加坡民防部隊合作機構）主辦、獲得新加坡民防部隊支持的首屆2025年新加坡國際災害及應急管理博覽會(SIDEX)，是一項適時的舉措，它將匯聚眾多專家，共同交流這一領域的專業知識。
2025年新加坡國際災害及應急管理博覽會(SIDEX 2025)，定於2025年11月19日至21日在新加坡博覽中心(Singapore Expo)舉行，將與由新加坡民防部隊主辦的第八屆新加坡世界消防與救護挑戰賽同期進行。該挑戰賽一直吸引著全球各地的消防局負責人、災害管理領導者和應急響應專業人員參與。SIDEX 2025將會借助這些已有的網絡，精心策劃為期三天的會議和展覽，將知識分享、協作和創新融為一體。
本次大會的主題恰如其分——「今日准備，明日堅韌」，將會圍繞三個子主題展開：（1）民防與安全，（2）應急准備與響應，以及（3）災害管理與人道主義響應。與會者將會聆聽一系列精彩的國際主旨演講和專家小組討論，演講者和討論嘉賓包括來自眾多全球組織的領導人。這些思想領袖將會提出切實可行的策略，以增強災害管理和應急准備能力，帶來深刻的見解與靈感。
此次展會將會展示災害管理和應急響應領域的最新技術與服務。參展商將會有機會直接與高層決策者進行交流，這使得SIDEX 2025成為展示創新產品和服務的首要活動。
現在預計將有超過300家參展商、600名活動代表以及數以千計的專業觀眾參加，SIDEX 2025為企業提供了無與倫比的機會，以提高知名度，建立戰略伙伴關系，探索新的商業前景。無論您是想展示您的解決方案，拓展人脈，還是想參與塑造災害管理的未來，SIDEX 2025都是您的不二之選。
不要錯過！此次展會的贊助和展覽機會仍在繼續提供。想要了解更多詳情，請訪問sidex.sg，並在Instagram、Facebook和LinkedIn上關注我們，獲取最新資訊。立即注冊，確保您在SIDEX 2025上占有一席之地！
SOURCE COSEM Safety & Security Services
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