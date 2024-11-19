新加坡2024年11月19日 /美通社/ -- 亞太地區是世界上災害頻發最嚴重的地區，面臨著來自氣候變化的日益嚴峻的威脅。自然災害愈發頻繁且嚴重，凸顯出加強全球防災准備的緊迫性。為此，推出由COSEM（新加坡民防部隊合作機構）主辦、獲得新加坡民防部隊支持的首屆2025年新加坡國際災害及應急管理博覽會(SIDEX)，是一項適時的舉措，它將匯聚眾多專家，共同交流這一領域的專業知識。

2025年新加坡國際災害及應急管理博覽會(SIDEX 2025)，定於2025年11月19日至21日在新加坡博覽中心(Singapore Expo)舉行，將與由新加坡民防部隊主辦的第八屆新加坡世界消防與救護挑戰賽同期進行。該挑戰賽一直吸引著全球各地的消防局負責人、災害管理領導者和應急響應專業人員參與。SIDEX 2025將會借助這些已有的網絡，精心策劃為期三天的會議和展覽，將知識分享、協作和創新融為一體。