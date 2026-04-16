2026 亞洲運動休閒展覽會開幕 助中小企業快速拓展國際市場與接軌全球買主

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亞洲貿易網

16 4月, 2026, 10:00 CST

台北2026年4月16日 /美通社/ -- 由 AsianNet 亞洲網路 與 TradeAsia 亞洲貿易網（www.e-tradeasia.com）共同主辦的「亞洲運動休閒展覽會」（Asian Sports and Leisure Online Exhibition 2026）於今（4月16日）正式開幕，展期至2026年8月31日，採「虛實整合」模式，打造為期近五個月的國際運動休閒產業商貿平台。本展聚焦協助中小企業突破國際市場門檻，透過數位化展覽與B2B媒合機制，加速企業與全球買主建立合作機會，創造實質詢價與訂單成果。

主辦單位表示，在全球供應鏈重組與數位採購趨勢加速發展下，中小企業面臨的不再只是產品競爭，而是「能否被國際買主看見」。亞洲運動休閒展覽會正是以此為核心，結合線上展覽平台與跨境流量資源，協助企業在短時間內提升曝光、獲得精準詢問，並有效縮短成交週期。

串聯國際展期與買主流量，降低中小企業拓展海外門檻

2026年展會期間，將與多項國際指標展會同步聯動，包括德國國際健身與康體博覽會、法蘭克福國際紡織品及柔性材料縫製加工展覽會、美國戶外用品展暨戶外設計與創新展等。透過展期串聯與資源整合，匯聚全球買主關注，讓企業無需投入高額參展成本，即可同步接觸國際採購需求。

此一模式特別適合希望拓展外銷、建立海外客戶來源的中小企業。透過平台機制，買主可快速完成產品搜尋、供應商比較與詢價評估，而參展企業則能精準接觸具採購意圖的潛在客戶，提升詢價品質與成交機會。

聚焦運動休閒產業趨勢，帶動多元產品與應用商機

本屆展會完整涵蓋運動休閒產業供應鏈，展出內容包括運動與健身器材、球類與戶外運動設備、水上運動用品，以及運動服飾與功能性紡織品，同時延伸至戶外休閒、露營用品、運動旅遊相關產品，以及健康與營養相關應用。

隨著智慧運動、戶外生活與健康意識持續成長，全球市場對相關產品需求穩定提升。本展透過整合多元品類與應用場景，協助企業掌握產業趨勢，並拓展跨領域合作機會，創造更多市場切入點。

數位展覽機制升級，強化曝光、詢價與轉換成效

亞洲運動休閒展覽會導入多元數位展示機制，包括展會專頁、電子型錄與專屬品牌場館，並與 TradeAsia 亞洲貿易網平台整合，形成完整的線上商務應用環境。國際買主可隨時瀏覽展會內容、查詢供應商資訊，並透過線上詢價系統直接與企業聯繫。

相較傳統展覽，此一模式能有效延長曝光時間、累積長尾流量，並透過精準流量導入，提高詢價轉換率。對於資源有限的中小企業而言，更能以相對低成本取得穩定且具品質的國際商機。

打造長效商機平台，持續協助企業布局全球市場

自2022年推出以來，亞洲運動休閒展覽會已累積大量國際買主資源，並在精準媒合與詢價轉換上展現良好成效。主辦單位指出，未來將持續優化平台功能與全球行銷布局，協助更多中小企業透過數位展覽模式，建立穩定的海外客戶來源。

展會專頁：
https://www.etradeasia.com/online-show/44/Asian-Sports-and-Leisure-Online-Exhibition-2026.html

歡迎有意拓展國際市場的企業參與展會，掌握全球買主商機，開啟跨境合作新機會。

了解更多 B2B 國際行銷與參展方案：
https://tw.asiannet.com/

關於 TradeAsia 亞洲貿易網

TradeAsia 亞洲貿易網為亞洲具指標性的 B2B 國際貿易平台之一，專注於提供高效率的商務媒合服務，協助全球買家與供應商精準對接。平台匯聚大量國際買主流量與供應商資源，透過數據化行銷與精準曝光機制，提升詢價品質與交易效率。透過整合線上展覽、平台流量與國際推廣資源，TradeAsia 持續協助企業拓展海外市場，創造可量化的商業成果。

關於 AsianNet 亞洲網路

AsianNet 亞洲網路致力於提供企業完整的 B2B 網站建置與國際數位行銷解決方案，協助企業從「建置網站」到「提升曝光」再到「取得詢價與訂單」，打造一站式成長模式。服務涵蓋企業官網系統建置、SEO / GEO優化、數位廣告投放、國際B2B平台整合行銷等，並透過數據化策略與AI應用，協助企業有效拓展海外市場、提升品牌能見度與商機轉換率。

新聞聯絡人

陳榕鏸
TradeAsia 亞洲貿易網 行銷部經理
[email protected] 

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