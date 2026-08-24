2026 亞洲塑橡膠工業展覽會正式開幕 助力中小企業拓展全球市場與國際買主對接

接軌國際展覽檔期 協助企業同步掌握全球採購商機

為擴大國際曝光與全球買主觸及機會，AsianPLAS 2026 亦串聯多項國際塑橡膠產業展覽與市場資源，包括秘魯國際塑橡膠工業展（Expo Plast Peru）、台北國際塑橡膠工業展（Taipei International Plastics and Rubber Industry Show）、迦納國際塑橡膠工業展（West Africa Plastprintpack）、歐洲國際塑膠展（Fakuma）、墨西哥國際塑橡膠工業展（PLAST IMAGEN MEXICO）以及日本東京橡塑膠大展（IPF Japan）等，透過國際產業展覽檔期與線上數位平台的串聯，延伸企業接觸海外市場與國際買主的機會。

透過線上展覽平台與國際產業展覽資源的結合，參展企業即使無須親自前往海外參展，也能持續展示產品與企業資訊，增加來自不同市場的國際買主接觸機會。海外採購商則可依據自身採購需求，透過平台搜尋相關產品、瀏覽供應商資訊並提出詢價，讓供應商與買主能在不同市場與時間條件下建立商務連結。

聚焦塑橡膠產業應用 打造完整國際供應鏈交流平台

2026 亞洲塑橡膠工業展覽會涵蓋多元塑橡膠產業領域，展出項目包括塑膠原料、橡膠原料、生物可分解與環保塑膠、塑膠加工機械、橡膠加工機械、塑膠製品、橡膠製品、塑膠包裝與容器、PU、PVC及相關高分子材料製品、黏著劑與密封材料、塗料與塗層材料、高分子材料與樹脂、化學添加劑與催化劑、顏料與染料、石化原料與石油產品、印刷油墨及化工設備與機械等。

隨著全球塑橡膠產業持續發展，國際市場對相關原料、材料、設備與製品的採購需求亦持續增加。對中小型企業而言，本次展會透過數位化展覽與 B2B 線上媒合架構，提供更具彈性的海外市場拓展管道，協助企業提升產品曝光、接觸國際買主，並增加跨境合作機會。

數位展覽模式持續升級 提升曝光效益與商機媒合效率

亞洲塑橡膠工業展覽會透過 TradeAsia 亞洲貿易網的雲端 B2B 平台，提供展會專頁、線上產品展示、供應商專區與電子型錄等多元展示功能，協助企業增加國際曝光與產品搜尋機會。

國際買主可不受時間與地點限制，隨時瀏覽產品資訊、比較供應商並直接提交詢價，有助於縮短採購流程與商務溝通時間；對企業而言，則能更有效率地接觸具明確需求的海外買主，進一步提升商機媒合效率與國際詢價機會。

相較於傳統短期實體展覽，線上展覽具備長期曝光與持續流量累積的優勢。透過四個多月的展期與持續性的數位曝光機制，企業能持續累積國際市場能見度與潛在合作機會，逐步建立長期海外市場布局。

持續深化國際市場布局 協助中小企業拓展海外商機

自 2022 年推出以來，亞洲塑橡膠工業展覽會已逐步累積海外買主流量與跨境詢價機會，並持續強化國際商務媒合與數位展覽服務機制。

主辦單位表示，未來將持續優化平台功能與國際推廣資源，進一步提升全球曝光效益與國際買主媒合效率，協助更多中小型企業以更具成本效益的方式拓展海外市場，增加與國際買主接觸及商務合作的機會，逐步建立長期的國際市場布局。

展會專頁：

https://www.etradeasia.com/online-show/47/Asian-Plastics-Rubber-Industry-Online-Exhibition-2026.html

歡迎有意拓展國際市場的企業參與展會，掌握全球買主商機，開啟跨境合作新機會。

了解更多 B2B 國際行銷與參展方案：

https://tw.asiannet.com/

關於 TradeAsia 亞洲貿易網

TradeAsia 亞洲貿易網為亞洲具代表性的 B2B 國際貿易平台之一，專注協助全球買家與供應商進行商務媒合。平台整合國際買主流量、供應商資源與數位行銷機制，協助企業提升產品曝光與國際詢價機會，拓展跨境商務合作。

關於 AsianNet 亞洲網路

AsianNet 亞洲網路專注提供企業 B2B 數位行銷與網站建置服務，整合企業官網規劃、SEO 搜尋引擎優化、AI 搜尋優化（GEO）、數位廣告投放及 B2B 平台行銷等解決方案，協助企業提升網站與品牌的線上能見度。透過 AI 技術與數位行銷資源整合，協助企業強化搜尋曝光、拓展國際市場，並建立持續性的海外商機來源。

新聞聯絡人

陳榕鏸

TradeAsia 亞洲貿易網 行銷部經理

[email protected]

SOURCE 亞洲貿易網