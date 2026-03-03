「2026勞力士中國海帆船賽」二十支勁旅參賽 爭奪最高殊榮

今年參賽的船隊來自世界各地，包括來自澳洲的 「Team Alive–Rampage號」、中國內地的「海狼號」，以及兩艘菲律賓船隊—「Standard Insurance Centennial V號」和「Standard Insurance Centennial VII號」。今屆賽事更首次錄得單人駕駛參賽船隻「2 Easy號」。

上屆賽事的雙料冠軍（衝線冠軍及IRC 全場總冠軍）「Happy Go號」再度參賽，今屆賽事更邀請國家隊史上首位帆船項目奧運金牌得主徐莉佳（Lily）加盟，爭取衛冕。船長聶華在記者會上表示，為準備今屆賽事，對船隻進行了徹底的維修和優化，又將電子導航和儀器系統的升級。上屆奪得雙料冠軍的殊榮讓他感到難忘，同時帶來不少壓力，他們會專注做好自己，全力以赴；而首次參加「勞力士中國海帆船賽」的徐莉佳（Lily）則表示自己的主要角色是舵手，亦會參與戰術決定，這是她的強項之一，她希望可以在微風條件下，帶領船隊避開無風區。

澳洲船隊 「Team Alive–Rampage號」由兩支頂尖的隊伍「Alive號」和「Rampage號」聯合組成，以Reichel/Pugh 66型帆船「Alive號」參賽。由Duncan Hine擔任船長，在「Rampage號」船主陳維澤的支持下，「Alive號」將再次挑戰「2016年勞力士中國海帆船賽」創下的成績，當年創下的單體船的賽事記錄——47小時31分08秒的成績，至今仍未被打破。

第十四度參賽的菲律賓帆船界著名人物Ernesto Echauz，今屆將再一次掌舵「Standard Insurance Centennial V號」。「Standard Insurance Centennial V號」是「2023年勞力士中國海帆船賽」的衝線冠軍，亦是有史以來首支奪得「衝線冠軍」榮譽的菲律賓船隊。 Ernesto Echauz表示隊員都是菲律賓國家隊的帆船運動員，這就是船隊多年來都能取得好成績的關鍵，他又特別提拔隊中的女將，希望更多女性在帆船比賽中擔任關鍵崗位。

成為史上首位單人挑戰「勞力士中國海帆船賽」的莫俊傑（Tiger），將以「2 Easy號」參賽。2023年曾以隊制方式參賽的莫俊傑形容，隊制就好像在大公司工作一樣，每個人只需做好自己的份內事，而單人帆船就像要自己創業一樣，所有的事情都得自己處理，但過程中學習到很多。莫俊傑又表示在比賽過程中不停讓大腦轉換休息和比賽狀態是最困難，今次目標是完成賽事。

香港遊艇會會長彭孝書致歡迎辭時說：「這個賽事已經有超過六十年歷史，衷心感謝冠名贊助商勞力士，他們多年來的鼎力支持，使這項賽事成為其中一個最重要的國際帆船賽事，在全球帆船界得到很高的聲譽。也感謝Nautor Swan成為賽事的官方合作夥伴，由此可體現香港舉辦大型體育賽事的水平和能力。」

「2026勞力士中國海帆船賽」賽事主席Hugues de Saint Germain在記者會完結前致辭說：「雖然賽事航線保持不變，每一屆比賽遇上的挑戰和海況都是千變萬化，極具考驗。面臨石油和天然氣平台、漁船、浮標和漁網以及商用船等各種障礙物，無疑是對船隊體能、策略和技巧的真正考驗。」最後他感謝賽事委員會、安全人員、遊艇會工作人員以及參賽者的支持。

「勞力士中國海帆船賽」由香港遊艇會（RHKYC）主辦，勞力士自2008年起成為旗艦比賽勞力士中國海帆船賽的冠名贊助商。賽事設有兩個大獎，一個是在 IRC修正時間下獲得全場總冠軍的「勞力士中國海帆船賽獎盃」，至於第一艘越過終點的船隻（衝線冠軍）將獲頒「星期日電訊報獎盃」，IRC全場總冠軍以及單體船衝線冠軍將榮獲勞力士腕錶。

有關「2026勞力士中國海帆船賽」的詳情可瀏覽網址: www.rolexchinasearace.com

香港遊艇會簡介

香港遊艇會是本港歷史最悠久、規模最龐大的的體育會之一，在過去170年一直致力推動帆船及賽艇運動的普及化和精英化。本會為一眾不同年齡與技術水平的水上運動愛好者，當中包括會員及非會員，提供多項訓練活動以促進他們的個人發展、發掘及培養有潛質參加比賽的精英運動員，藉此推動這些有益身心的運動在香港的發展和普及化。香港遊艇會全年舉辦多項本地及全球觸目的國際級帆船及賽艇賽事，大大提升香港在國際體壇的地位。

勞力士與帆船運動

勞力士頌揚人類成就，即對逐冠之旅中階段性勝利與動人瞬間的肯定，其核心意義不僅在於捧盃的那一刻，更在於跋涉中所締造的輝煌之路。從開拓性的探險壯舉，到傳奇離岸賽、知名遊艇會以及成就不凡的帆船運動員，勞力士自1950年代末以來致力支持帆船運動的各方面，並頌揚帆船運動所展現出的頑強意志與堅韌毅力。如今，勞力士通過冠名贊助Rolex SailGP Championship支持帆船運動的創新未來。該賽事為國際知名帆船系列賽，由傑出帆船運動員駕駛規格相同且動力十足的F50水翼雙體帆船，於世界各地的知名海域展開競逐。此外，勞力士已經成為15項重大國際賽事的冠名贊助商，其中包括一年一度的勞力士悉尼至荷伯特帆船賽（Rolex Sydney Hobart Yacht Race）、兩年一度的勞力士法斯特耐特帆船賽（Rolex Fastnet Race），以及知名大獎賽勞力士TP52世界錦標賽（Rolex TP52 World Championship）、宏大的勞力士超級帆船盃（Maxi Yacht Rolex Cup）及勞力士天鵝盃（Rolex Swan Cup）。與此同時，勞力士亦與眾多同樣長久支持帆船運動的機構合作，其中包括翡翠海岸遊艇會（Yacht Club Costa Smeralda）、紐約遊艇會（New York Yacht Club）、皇家遊艇隊（Royal Yacht Squadron）、皇家海洋競賽會（Royal Ocean Racing Club）、澳洲遊艇會（Cruising Yacht Club of Australia）以及皇家馬耳他遊艇會（Royal Malta Yacht Club）。精英運動員是勞力士與帆船運動合作關係中不可或缺的一部分，勞力士誠摯向這些傑出人士對卓越的不懈追求致敬。從擁有突破性成就的環球帆船手法蘭西斯・奇卓斯特爵士（Sir Francis Chichester），到具備靈活應變、團隊合作及精準操作技能的一眾現代帆船運動員，眾多帆船運動領域的翹楚皆在勞力士代言人之列，包括傳奇帆船手保羅・格逸（Paul Cayard）及羅拔・舒希特（Robert Scheidt），成績輝煌的奧運帆船運動員賓・安斯利爵士（Sir Ben Ainslie），以及Rolex SailGP Championship名將漢娜・米爾斯（Hannah Mills）、湯・司令斯比（Tom Slingsby）與瑪婷・格雷爾（Martine Grael）。

勞力士簡介

享譽全球的精良品質與精湛工藝

勞力士為瑞士綜合獨立製錶商，總部設於日內瓦，品牌以精良品質與精湛工藝享譽全球，成為卓爾不凡與優雅尊貴的象徵。其Oyster Perpetual（蠔式恒動）系列腕錶與Perpetual（恒動）系列腕錶的機芯均獲瑞士官方天文台認證（COSC），並就精準度、動力儲備及可靠性方面進行一系列內部測試。綠色印章是頂級天文台精密時計（Superlative Chronometer）的象徵，證明每一枚勞力士腕錶均成功通過勞力士實驗室自定標準所進行的測試，這些標準會定期由獨立的外部機構進行驗證。

每一枚勞力士蠔式腕錶上均有「Perpetual」（恒動）的字樣。這不僅是一個鐫刻於錶面上的字樣，更是一個哲理，它承載著企業願景及價值觀。企業創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）對完美的不懈追求正是推動公司發展的動力與宗旨。勞力士繼而在腕錶發展上屢創先河，成功推出多項重大創新發明，如於1926年問世的蠔式腕錶，為史上第一枚防水腕錶，以及1931年發明的自動上鏈恒動擺陀。迄今為止，勞力士已經註冊了六百多項專利。品牌在瑞士設有四座廠房，設計、研發及生產勞力士腕錶的大部分零件。 從金合金的鑄造，到機芯、錶殼、錶面及錶帶的加工、打磨、組裝和修飾，皆由品牌獨立完成。目前，第五座廠房正在瑞士建造，預計將於2029年投入使用。品牌亦積極支持文化藝術的發展，鼓勵體育及探險活動，並致力於環境保護，關愛地球。

註：圖片由 ROLEX / Andrea Francolini 提供

SOURCE 香港遊艇會