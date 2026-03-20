耀客華影耀彩2026新劇盛典圓滿舉辦 多部片單全新亮相引發期待

此次盛典以「華影耀彩」為主題，眾多待播劇、籌備項目集中亮相，掀起不小熱潮。到場嘉賓有四川省廣播電視局局長李曉駿先生、四川省廣播電視局副局長張海先生、上海市廣播電視局電視劇處處長徐靖逸女士、上海市廣播電視局廣播電視和網絡視聽節目處二級調研員遲曉玲女士、香港貿易發展局華東首席代表呂劍先生等領導，以及行業內媒體、主演主創等。期間，耀客文化總裁呂超先生發表致辭並深度探討公司未來的戰略發展方向，他表示「將堅持以提升品質作為戰勝變化的法寶，積極擁抱AI技術賦能，努力講好中國故事」。

在項目發布環節，由孟子義、何與領銜主演的《百花殺》率先亮相，片花在緊張的背景音樂烘托出暗流湧動的劇集氛圍，一眾角色眼神戲張力拉滿，東方美學質感的場景下，愈發凸顯出男女主情感與權力、命運交織的博弈感。由李昀銳、黃楊鈿甜、張康樂領銜主演的熱血群像古裝傳奇劇《冰湖重生》則講述了冰湖一戰後，諸葛玥（李昀銳 飾）與楚喬（黃楊鈿甜 飾）雙雙墜入冰湖，經歷萬難後破冰重生，攜手平定四海的故事。該劇發布的群像預告，以諸葛玥「重生」歸來揭開序幕，諸葛玥、楚喬等人打破出身禁錮、為亂世止戈奮勇而戰，群像群情盡顯熱血，諸多打戲所帶來的情緒張力更讓觀眾對故事細節充滿期待。

從東方美學權謀到熱血抗爭群像，耀客文化此次推出的影視作品類型多元、風格各異，全方位滿足不同觀眾的追劇喜好與期待。除此之外，耀客文化始終秉持多元化影視發展規劃。其中，硬核復仇動作劇《四十七》主要講述自幼在黑淵監獄經歷磨難和歷練長大的囚犯四十七（張康樂 飾），為了給父親報仇，越獄來到望城。結識了綺君（周潔瓊 飾）等人，收穫了真摯的情誼，也捲入了義和盛幫派與望城統治者的權力紛爭。由曾舜晞、張康樂、劉些寧、姜來領銜主演的年度熱血成長劇《交換人生》同步發布預告，故事以一場偶然的意外，讓兩個人身份互換，一個褪去光環重拾熱愛，一個逆襲站上頂級賽場，兩個青年人的不同境遇與抉擇，為觀眾帶來成長的思考。心理懸疑劇集《沉默的審判》攜預告重磅亮相，該劇集結《周處除三害》主創班底，由阮經天、王淨、陳以文主演。故事以2004年台北爆炸綁架案為引，將三個無辜家庭捲入命運漩渦，跨越二十年時光，層層揭開兩代人深埋的恩怨情仇。透過預告，真實案件與虛幻心理之間不斷交疊，紅色背景氛圍映襯下，人格分裂、暴力犯罪、高能復仇等元素愈發勾起觀眾對劇集的好奇。由知名導演鄧科、編劇南鎮聯袂打造，丁禹兮、鄧恩熙領銜主演的古裝公路片《花開錦繡》，將故事從精緻的深閨家宅延伸至市井江湖，以新穎的古裝實景美學，真實展現草莽鹽販趙凌與落魄千金傅庭芸，在亂世之中被迫逃亡、彼此救贖的故事。

構築全品類影視創作生態

重磅官宣入局AI劇集賽道

除了2026重點待播項目外，此次盛典上也同步官宣了多個處於籌備階段的項目，劇集題材多元且各具亮點。其中兼具東方古典韻味與現實意義的古裝傳奇劇《一手摘星一手捶地》重磅官宣，該劇由孟子義領銜主演，講述了監國公主蕭其棠慘遭暗算後一路破局，最終憑藉智慧與風骨親手改寫命運，劇情高能、反轉不斷。

此外，都市情感賽道全新力作《愛的算法》發布了由全AI製作的先導概念片，該劇跳出單一愛情敘事，以三組都市男女為切面，深入探討親密關係困境，堪稱「當代都市情感生存指南」。同步亮相的還有融合了穿越、愛情、權謀、與輕喜的精品力作《摸魚記》，該劇層層陰謀環環相扣、多重祕密反轉不斷，通過有血有肉、有情有義的故事向觀眾講述亂世中的抉擇、堅守與救贖。同時，極具反差魅力的新作《紅白喜事》正式官宣，該劇以喜劇外殼包裹生死內核，給予觀眾重拾愛與被愛的勇氣。繼劇集《不眠日》播出取得熱烈反響後，全新升級的《不眠日》電影也在籌備中，作品致力於在「熟悉的配方」與「陌生的驚喜」之間尋找平衡，在延續劇集核心魅力的基礎上進行創新。還有依託馬伯庸爆款IP《太白金星有點煩》創作的《太白金星》IP，也將以全新視角重塑西遊傳奇。此次，盛典也一同官宣了《錦鯉躍龍門》《大江奔流》《燃羽》《大熊貓》四大新項目，進一步豐富耀客文化影視創作內容布局。值得一提的是，聚焦賭業江湖與人性博弈的電視劇《枱底》同樣備受關注。該劇區別於傳統黑幫賭業題材，或將為觀眾帶來嶄新的觀劇體驗。此番耀客文化多元籌備項目齊發，既體現了題材上的豐富拓展，也彰顯出持續深耕精品內容、不斷探索創新表達的堅定信念。

耀客文化作為國內頭部影視內容創作公司，長期深耕精品劇集創作與工業化製作體系，始終堅持內容為王、題材創新的核心理念，不斷拓展影視題材內容創作邊界，產出優質作品回饋市場和觀眾。此次，耀客正式宣布成立AICG實驗室，入局AI劇集賽道，並且賦能更多AI創作者。現場發布了一部以AI全鏈條創作的奇幻懸疑短劇《秦嶺青銅詭事錄》。根據釋出的預告片可以看出，該劇在世界觀呈現、角色演繹、氛圍場景渲染等方面均呈現出較高的完成度與觀賞性，發揮AI工具優勢帶來了耳目一新的感受。同時，劇集兩位主角「秦凌岳」與「林汐顏」也同步「官宣簽約」耀客成為AI演員。耀客表示當前AI技術在影視領域的應用仍處於嘗試與探索階段，其在一定程度上縮短了影視作品的製作週期，也讓行業看到了AI與影視創作深度融合的更多可能。耀客強調影視作品中真實的情感傳遞最為重要，真人演員的表演AI永遠無法取代，並且會越來越珍貴。真人劇集中不會使用AI演員，AI演員只會出現在AI劇中。從待播劇到籌備劇、甚至是入局AI影視創作賽道，耀客文化影視創作題材覆蓋古裝、現實、懸疑、熱血等多元類型，形成長劇、電影、短劇、AI劇集協同發展的全品類內容生態，致力於打造兼具藝術創作實力與市場競爭力的行業標杆，以匠心品質傳遞時代精神，向社會呈現有溫度、有深度、有價值的作品，為影視行業高質量發展貢獻力量。

SOURCE 耀客文化