神州云科舉辦2026年合作伙伴峰會 以夥伴生態協同驅動數碼韌性提升

深耕港澳兩載 夯實區域數碼韌性底座

作為持續賦能關鍵信息基礎設施建設的高質素技術品牌，神州云科始終秉持「關鍵基礎設施行業客戶業務韌性優先」的核心理念，以「本地生產、本土服務、自主研發」為核心能力支撐，依託本地化交付策略，並以長期價值共創為導向，構建起涵蓋產品、技術與服務的體系化能力，不斷強化在高可靠性、高安全性應用場景下的差異化競爭優勢，逐步成長為港澳地區關鍵信息基礎設施建設中，具備穩定交付能力及長期價值承載能力的重要合作夥伴。

過去兩年，在合作夥伴生態的持續支持下，神州云科實現業務規模的跨越式增長，其解決方案已於多家關鍵基礎設施營運機構中實現規模化落地，並於金融服務機構、政府部門以及積極拓展海外業務的企業客戶中，建立起穩固的應用基礎。特別是在對穩定性、安全性及業務持續運營要求極高的關鍵應用場景中，神州云科獲得客戶的廣泛認可，有力支撐AI與數碼基礎設施於港澳地區的規模化推進，從而在區域市場中持續保持領先優勢。

神州云科副總經理吳靜濤表示：「過去兩年，神州云科透過與港澳合作夥伴的深度協同，推動業務快速發展並實現規模化落地，在關鍵基礎設施領域累積了紮實的實踐成果與穩定的市場基礎。與多數以價格為主導優勢的內地競爭對手不同，神州云科自進入港澳市場之初，便堅持以技術深度、本地服務能力與長期價值承載為核心，走差異化戰略路線，建立起以高可靠性及高安全性為核心的獨特競爭壁壘。面向未來，神州云科將持續自主創新，深化港澳本地實踐，不斷深化核心能力，持續服務關鍵信息基礎設施建設，為粵港澳大灣區企業的數碼與AI轉型之路，構築可靠、持久的數碼韌性根基。」

強化夥伴生態 釋放企業數碼轉型動能

神州云科持續深化合作夥伴生態建設，已在港澳市場打造出結構穩定、協同效應突出的合作體系。兩年間，超過20家夥伴相繼納入區域生態圈，深度參與市場拓展與項目交付，逐步形成涵蓋產品、技術與服務的一體化能力佈局，有效提升整體交付效率及服務品質，充分展現神州云科於港澳市場已具備成熟且具規模效應的夥伴生態基礎。

神州云科亦於會上正式推出全面升級的「港澳合作夥伴認證計劃」，該計劃透過更加清晰的認證體系、更系統化的培訓內容以及更具吸引力的激勵機制，全方位強化合作夥伴的市場競爭力與服務能力，進一步打造更健全、更具韌性的合作夥伴生態環境。

在認證體系方面，神州云科計劃設立金牌、銀牌及註冊合作夥伴等多個級別，涵蓋銷售、技術等不同角色的能力要求，並支援多產品線的複合認證及靈活升級，協助合作夥伴持續完善綜合解決方案能力；在能力提升方面，神州云科將為合作夥伴提供覆蓋多產品、多應用場景的專業培訓與認證體系，進一步夯實其技術實力與項目交付能力；在權益與激勵方面，獲認證的合作夥伴可享有包括市場支持基金、項目報備保護及Demo設備支援在內的全方位資源支持，雙方將攜手把握數碼轉型機遇，推動更多企業實現高質量發展。

會上，神州云科向多家夥伴頒發年度獎項：中國電信國際有限公司及其全資子公司翼威科技有限公司榮獲「年度最佳合作夥伴」大獎，香港寬頻企業方案有限公司及Varmeego Limited則榮獲「年度優秀合作夥伴」獎項，以感謝各方在共同拓展港澳市場及構建協同創新生態方面的卓越貢獻。

與中國電信國際有限公司正式簽署戰略合作協議

與此同時，神州云科與中國電信國際有限公司正式簽署戰略合作協議，進一步豐富港澳合作夥伴生態的協同能力。

藉本次簽約之機，雙方將深化技術與網絡資源整合，藉助中國電信國際在「出海」與「入華」方面的深厚網絡覆蓋與市場能力，於產品與解決方案、市場拓展及技術支持等範疇展開全面協作，共同為生態圈內的企業客戶推動國產化方案於港澳地區的落地，並支援企業把握雙向發展機遇，提供更全面、更具韌性的數碼應用服務。

創新應用交付 支撐AI時代算力基礎設施

隨著AI進入規模化落地階段，企業對算力調度與流量智能分配的需求急速攀升，傳統ADC的架構局限已日益凸顯，難以滿足智能化、可編排化的新世代需求。與此同時，港澳企業在部署多雲環境時面臨雙重挑戰：既須兼顧內地信創要求與國際標準，亦需應對日趨收緊的跨區域數據監管環境，「數據主權」與「AI主權」已成企業不可迴避的核心議題，對基礎設施的靈活性、可靠性及安全性提出了前所未有的要求。

面對上述挑戰，神州云科憑藉深厚的實踐經驗，推出面向AI時代的新一代應用交付與安全產品體系。該體系以YK ADC 3.0平台為核心，透過基於Token的負載均衡（Token-Based Load Balancing）AI推理服務網關，實現異構算力的精準智能調度，並原生支援模型上下文協議（MCP）及S3協議等主流AI協議，為企業構建穩定、高效且安全的算力基礎設施底座。整套體系涵蓋高可用架構保障業務連續性、DNS雙平面架構驅動AI流量智能調度、分佈式數據平台提升可靠性與安全性，以及統一應用安全治理能力，全方位為企業數碼及AI應用落地提供穩健可靠的算力支撐。

展望未來，神州云科將持續以自主創新為引領，深耕港澳市場發展，依託「本地生產、本土服務、自主研發」三大核心能力，不斷提升整體解決方案及服務質素，並攜手更多合作夥伴深化生態協同，聚力構建區域性關鍵基礎設施支撐能力與數碼韌性底座，為粵港澳大灣區企業的高質量發展注入長期動能，推動數碼進程穩健向前。

SOURCE 神州云科