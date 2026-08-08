2026全球醫療峰會在香港召開 全球醫療健康力量共議：讓突破真正抵達患者

讓突破真正抵達患者

作為香港特區政府全資擁有的耐心資本投資旗艦及此峰會的聯合主辦方，港投公司進一步明確了其推動生命科技、健康科技與醫療創新方案走向國際市場所扮演的戰略角色，並展現了其致力於促進經濟與社會高質量發展的堅定承諾。

港投公司行政總裁陳家齊表示：「生命科技及健康科技一直是港投公司重點布局的賽道之一。本届全球醫療峰會承接港投公司與新風天域於2025年啟動的『立足香港、聯動灣區』戰略合作，匯聚了資本、科研和醫療社群，為突破性創新從科研發現走向實際影響創造更好條件，亦是我們主動接觸具潛力、擁有前沿技術的企業和團隊的重要平台。今年是國家"十五五"規劃的開局之年，港投公司將繼續聯動國家科技創新戰略、香港國際金融中心優勢與全球創新資源，通過發揮長期資本的撬動與引導價值，助力建設更有效走近患者的醫療創新方案，推動經濟及社會高質量發展。」

作為峰會聯合主辦方，新風天域十年來圍繞「整合、創新、智能」三大方向系統布局：旗下擁有11家綜合及專科醫院、5家腫瘤中心、20家康復醫院，居家醫療團隊每日服務近10萬個家庭，年接診量達1,500萬人次，由來自30多個國家的3,000名醫生提供服務；自主研發的「New Frontier AI」體系已實現90%的臨床採用率，每日為醫生節省最多兩小時，並為支付方節省超過2億元人民幣。

新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠在開幕致辭中說：「這次峰會匯聚了150位演講嘉賓、數千名現場參會者，還有更多人在線上加入——把醫學、科學、科技、投資和政策領域最頂尖的力量聚在一起，共同探討全球醫療健康最迫切的議題。十年來，我們深刻體會到，醫療健康從來不是一場可以被單獨贏下的競賽，它需要臨床、科研、政策與產業真正協作起來才能完成。這也是我們舉辦這場峰會的初衷——讓創新和前沿療法，能透過國際間的連接，更快地走向需要它們的患者。」

科技力量賦能：從平台到算力，AI重塑醫療產業

AI賦能醫療健康是本屆峰會的重要議題之一。來自醫療機構、科研院校及科技企業的嘉賓，圍繞AI在藥物研發、醫學影像、臨床決策、醫院運營及患者服務等場景中的應用展開討論。從平台生態、算力、數據及應用場景等維度，探討醫療AI如何由技術能力逐步走向可信、可及與可持續的臨床應用。相關討論亦關注，在提升診療效率的同時，如何保障醫療品質、數據安全，並充分尊重醫生的專業判斷。

美團核心本地商業CEO王莆中在演讲中提到：「AI及數位化能力讓醫療資源更高效地觸達需要的人，讓服務看得到、到得快、用得好。美團作為醫療衛生服務的連接者，將持續推動健康服務從可見走向可得，共建智能化的15分鐘醫療衛生服務圈。」

臨床專家視角：讓突破真正抵達病床旁

在「前沿洞見」及「加速科研落地 賦能臨床轉化」等環節，多位國內頂尖臨床專家分享了將前沿研究轉化為臨床實踐的第一手經驗，包括中國工程院院士暨清華大學講席教授董家鴻、中國工程院院士暨北京大學腫瘤研究中心主任季加孚、國家呼吸醫學中心主任，歐洲科學院院士何建行、上海交通大學附屬胸科醫院終身教授陸舜等。與會專家一致認為，香港與大灣區的協同，正為創新療法從實驗室走向病床旁提供更快、更穩妥的路徑。

資本板塊：讓創新走完最後一公里

在「資本無界：共築全球醫療合作」等專題論壇中，來自華泰證券、中信證券、惠理資本、康橋資本、清池資本、碧沃投資本、真脈投資、瑞士銀行UBS、安永、邁瑞醫療、深度智耀等投資機構和企業齊聚一堂，圍繞醫療健康產業的資本邏輯、估值理性回歸後企業的應對策略，以及香港作為亞洲醫療資本樞紐的角色展開討論。與會嘉賓認為，香港交易所18A章及港投公司的耐心資本布局，正在為創新藥械企業提供從研發到上市的完整資本鏈條。

長壽科學：精準健康與人類2.0

在「精準健康與人類2.0：重新定義健康老齡化」專題論壇中，來自美國史丹福大學、美國約翰霍普金斯大學、西湖實驗室、暨南大學等機構的科學家，圍繞衰老生物學、免疫重建及再生醫學等前沿方向展開討論，包括史丹福大學1000 Immunomes項目主任David FURMAN、美國約翰斯•霍普金斯老年與免疫重建中心主任冷曉、西湖大學講席教授暨歐洲科学院院士裴端卿，以及暨南大學衰老與再生醫學研究院院長鞠振宇等。與會專家認為，長壽科學正從實驗室基礎研究，加速走向可及、可負擔的臨床與大眾健康管理實踐。

腦科學出海新平台

峰會期間同時推動成立「亞太腦機接口、腦功能評估及神經調控學會」，旨在連接亞洲科研、臨床、產業及投資力量，促進該領域的國際技術交流、臨床驗證與標準討論，為國家腦科學領域的創新技術搭建出海新平台。

在創新支付等議題討論中，與會嘉賓亦圍繞醫療健康產業如何實現更廣泛的全球連接展開討論。多位嘉賓提到，香港憑藉其監管對接、臨床轉化與資本賦能的綜合優勢，是這一連接網絡中的重要節點之一。

連接的角色：香港與大灣區

在國家創新藥械加速走向國際的窗口期，多位與會嘉賓提到，香港正在扮演一個連接性的角色，貫穿監管對接、臨床協作與資本市場等多個環節。

新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示：「香港具備三項獨特條件，能成為中國創新醫療與生命科學產業通往全球的主要入口之一。第一，監管通道——香港的藥物及醫材監管框架，加上與中國大陸之間的跨境銜接安排，為大陸創新者進入國際市場提供了關鍵的第一步。第二，國際標準——香港的醫院、實驗室及臨床研究均以國際標竿運作，具備全球公信力。第三，全球資本與連結性——香港的金融市場與專業服務體系，有效協助大陸生命科學公司拓展海外布局。」

梁錦松也指出，隨著中國生命科學創新走向世界，中國的醫療服務也正成為國際病患的選擇目的地。他相信，入境醫療服務在未來十年將顯著成長，而香港、大灣區，以及新風天域在中國多個城市的醫療網絡，都將在此趨勢中扮演關鍵角色。

關於新風天域

新風天域集團成立於2016年，總部設於香港，是一間以科技賦能、患者為本的綜合性醫療與生命科學集團，致力建構融合前沿科研與全生命周期護理的AI原生臨床醫療系統。覆蓋數碼化慢病管理、初級診療、JCI國際標準醫院診治、個人化腫瘤治療、術後康復及居家護理的完整醫療服務鏈路，以主動、智能、無縫銜接的服務模式革新醫療體驗，積極應對人口老化帶來的多元醫療需求。

自成立以來，服務網絡已覆蓋全國約80個城市，每年服務接近1,000萬人次門診患者，接近150萬住院患者。新風天域集團目前在內地約有11,000名員工。

關於香港投資管理有限公司

港投公司成立於2022年，是由香港特區政府全資擁有並代表香港特區政府的耐心資本機構。港投公司採用「投資+」的模式，在爭取中長期合理投資回報的同時，創造和支持新增長動能的發展，為香港經濟和社會帶來效益。

港投公司目前管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」。現階段選定三大主要投資賽道，為硬科技、生命科技及健康科技和新能源及綠色科技，以及其相關領域及應用。截至目前，港投公司已投資超過200個項目。港投公司每1港元的投資，拉動了超過8港元的長期資金跟投。

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SOURCE LT HEYDAY COMMUNICATION CO. LTD