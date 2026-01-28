「2026瓦港關係的未來與發展暨瓦努阿圖共和國總理訪港記者見面會」在港成功舉行

總理閣下指出，在本次訪港期間，瓦努阿圖政府與香港特別行政區政府及行政長官進行了務實且富有成效的會晤，就雙邊關係等未來發展方向達成高度共識。雙方一致認為，在當前國際格局深度調整、區域合作持續深化的背景下，瓦港關係具備更加廣闊的戰略空間，應進一步提升合作層級、拓展合作維度、完善合作機制，推動雙邊關係從項目導向型合作邁向制度型、結構型與長期型伙伴關係，將建立更加穩定、常態化和機制化的溝通與協作框架，在區域事務、發展議題、國際組織事務、經濟治理、金融監管及制度建設等領域加強協調與對話。

雙方將全力推進並建立金融平權和相關牌照的互認準則，逐步建立一個涵蓋傳統金融和新興數字金融的中長期合作框架，並加強區域金融體系內的雙邊協同增效，不斷夯實政治互信與政策協同基礎，通過加強政府間戰略溝通與政策對接，雙方將為企業、金融機構及市場主體開展跨境合作營造更加透明、可預期和可持續的制度環境。

總理閣下表示，香港作為國際金融中心和高度開放的經濟體，在制度治理、金融監管、資本市場建設及國際規則對接方面擁有成熟經驗與全球影響力；瓦努阿圖作為南太平洋地區重要島國國家，具備區位優勢、制度靈活性與區域輻射潛力。雙方優勢互補、發展方向高度契合，有條件構建覆蓋政治互信、經濟合作、金融協同與制度創新的綜合型伙伴關係，共同服務區域穩定與可持續發展。

在經貿與人員往來方面，雙方圍繞貿易投資便利化、產業協同發展、旅遊合作、企業互訪、人才培養與雙向交流等領域進行了系統性、結構性與前瞻性磋商，並就進一步提升雙邊經貿合作質量與規模達成廣泛共識。

雙方一致支持更多香港及國際企業以香港為樞紐平台，與瓦努阿圖在基礎設施建設、綠色能源、數字經濟、金融服務、航運物流、海洋經濟、現代農業及可持續旅遊等重點發展領域開展務實合作，以持續開展磋商與實施工作，是雙方一致認可的重要任務，持續推動雙邊合作從傳統項目合作向產業鏈協作、資本協同與制度共建升級。在人員往來方面，雙方將持續優化商務、投資與專業服務人員往來機制，支持高校、研究機構、金融機構及專業服務機構加強交流與合作，推動人才培養、能力建設與制度經驗共享，進一步夯實雙邊關係的社會與產業基礎。

SOURCE 瓦努阿圖駐華大使館