「輟‧不停步」輟學生支援服務研討會暨「非常學堂」2026年度畢業典禮

研討會由香港遊樂場協會總幹事溫立文博士致歡迎辭，獲社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士及香港賽馬會慈善事務部主管（教育；青年）應鳳秀女士於會上致勉勵辭；並邀得多位跨界別專家，包括聖方濟各大學副校長（研究及發展）盧鐵榮教授、精神科專科醫生陳啓泰醫生、港專學院社會科學院院長崔日雄教授，以及來自香港遊樂場協會、香港基督教服務處、香港明愛和香港小童群益會的代表分享真知灼見，從解構輟學現象、服務模式、青少年身心需要以至職涯發展，多角度探討輟學生支援方向。

社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠女士致辭時高度肯定香港遊樂場協會「非常學堂」三十年來在輟學生支援服務上的深耕細作；她指出服務自1996年推行以來，已累計協助超過6,000名輟學青少年，成功為一度迷失方向的青年建立重要的社會連結與成長支點；她亦重申讀書並非成功的唯一路徑，「非常學堂」透過非正規教育及生涯規劃，為青年提供認識自我與裝備自己的空間，協助他們發掘潛能，在不同領域中發光發亮。

香港賽馬會慈善事務部主管應鳳秀女士致辭時則分享，「非常學堂」憑藉持續創新及與時並進的服務發展方向，獲得馬會支持長達26年，足見計劃的專業價值與社會影響力。她引用「一個都不能少」的精神指出，輟學青年從來不容忽視，而是一群同樣值得被重視與支持的年輕人。她高度肯定香港遊樂場協會對青少年的信任與同行，由早年的外展服務發展至現時結合科技應用及生涯發展元素，為青少年提供與時代接軌的多元出路，充分展現雙方多年來「非常的協作」所締造的成果。

傳遞「輟‧不停步」訊息 陪伴青年走過停步時刻

此外，研討會亦邀得多位專業講者分享研究與實務觀點，包括 聖方濟各大學副校長（研究及發展）盧鐵榮教授主講「香港職業專才教育：非常學堂的角色」；精神科專科醫生陳啓泰醫生主講「青少年精神健康與輟學問題」；以及港專學院社會科學院院長崔日雄教授主講「職涯輔導創新模式：輟學服務的啓示」；場內同時設有輟學服務攤位，讓業界及公眾一覽現時各機構提供的支援服務。多間機構出席參與，包括：中華錫安傳道會社會服務部、協青社、香港小童群益會、香港明愛、香港基督教服務處、香港遊樂場協會及救世軍。

研討會以「輟‧不停步」為主題，寓意青少年即使在人生學習路上曾經停步，在社會各界支持與同行下，仍能繼續邁步向前。是次研討會總結並整合了「非常學堂」三十年來推行輟學生服務的實務經驗與成果，促進業界專業交流，同時透過學員真實故事，具體呈現服務如何為青少年帶來轉變與重新出發的力量。

畢業典禮溫馨舉行 見證學員重要成長里程

同日下午亦舉行「非常學堂」2026年度畢業典禮，多位嘉賓蒞臨主禮，包括香港遊樂場協會會長許晉奎先生，GBS, MBE, JP；香港教育統籌委員會委員，蘇彰德教授，BBS, JP；香港賽馬會慈善事務高級經理許頌怡女士；以及香港遊樂場協會主席李傑之先生，共同見證學員的重要成長里程，以及服務三十年來陪伴輟學生同行的成果。

「非常畢業生」真情分享 從迷失到重拾方向

典禮期間，多位畢業生分享經歷。2008年入讀「非常學堂」、現為安全主任的校友Pinky表示，當年她帶著對人群的疏離與自我封閉走進學堂，社工以耐心與包容陪伴她，發掘她敢於表達、適合主持的潛能，讓她首次站上舞台擔任活動主持。那份被信任的經歷，成為她建立自信的重要起點。即使課程結束，機構社工仍在人生不同階段持續陪伴，從完成學業、投身行業、結婚以至轉換事業跑道，從未間斷。如今她更以義工身份回饋學堂，見證服務踏入三十周年，形容這段緣份難能可貴。

另一位2021年入讀、現為職專文憑學生的朗亦表示，在「非常學堂」期間不僅學到知識，也結識來自不同背景的朋友。透過實地參觀與體驗活動，他對香港歷史文化有更深入了解，課堂活動亦提升了團隊合作能力與表達自信。社工的個別輔導與關懷，讓他在學業與生活上都感受到支持與依靠，為他建立人際關係、拓展視野，並成為他繼續努力向前的重要動力。

三十年同行不止步 持續支援輟學青年成長

香港遊樂場協會多年來致力為兒童及青少年提供多元發展及支援服務，透過專業社會工作及社區協作，回應不同成長需要，促進青少年全人發展。「非常學堂」由香港遊樂場協會於1996年開展，至今踏入第三十個年頭，服務對象為12至20歲輟學青少年及其支持系統，以靈活、人本及系統性方法介入，涵蓋預防、治療及追蹤不同階段，並發展多元核心課程及延伸支援項目，持續陪伴青年成長。

三十年來已累計服務超過6,000名青少年個案。服務數據顯示，學員在自尊感、能力感、方向感、人際聯繫及安全感方面出現正面改變的比率超過八成；完成培訓後成功銜接升學、職業培訓或就業的比率超過八成半；整體課程滿意度超過九成。2024至2025年度服務個案達214宗，反映社會對相關支援服務的持續需求。

從足跡到未來 回顧展訴說三十年輟學生支援歷程

當日場內亦設有全日舉行的「三十軌跡 — 輟學服務回顧展」，以圖文與故事形式呈現「非常學堂」三十年來的重要發展足跡及服務成果，讓參加者深入了解輟學生支援工作的演變歷程與社會價值。是次研討會同時向社會展示了服務的重要性及成效，凝聚持份者力量，推動輟學生支援服務持續發展，讓更多青年在人生不同階段都能找到重新啟航的機會與方向，在成長路上繼續「不停步」。

請按此下載原圖：https://drive.google.com/drive/folders/1DoBanZF4yECRqd6zzx7ilRNEiUkq4x-G?usp=sharing

