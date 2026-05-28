香港館於2026年巴塞隆納漫畫展歷史性首度登場

香港館展出了25位香港漫畫家的得獎作品，這些作品來自第一屆至第四屆「港漫動力」 — 香港漫畫支援計劃（港漫動力），全面展現香港漫畫的多樣性，首次將充滿活力港漫新氣象帶到西班牙觀眾面前。

在這25位漫畫家中，5位獲邀親臨2026年巴塞隆納漫畫展現場，包括彭康兒(Bonnie Pang)、鄺志傑(Kwong Chi Kit)、廖光祖(Linus Liu)、蘇頌文(Pen So)及顧沛然(Rex Koo)。他們透過一系列豐富的互動活動，包括現場繪畫、Art Jamming共同創作、工作坊及人像速畫，與展會參加者直接交流。這些活動獲得西班牙及國際觀眾熱烈參與，促進了直接的文化交流，讓大眾得以更認識充滿創意和活力的香港漫畫家。

Pen So - See You in Memories — Planeta出版西班牙文版

對於香港漫畫在西班牙語世界而言，香港漫畫家Pen So的作品 《回憶見》由西班牙主要出版社Planeta出版西班牙文版，成為兩地漫畫合作交流的一個重要里程碑。展會期間，Pen So於該出版社的攤位舉行了簽書會，為西班牙讀者提供與Pen So見面並獲得簽名本的機會。

策略性的文化橋樑

香港館扮演了香港與歐洲之間的文化橋樑。透過將25位「港漫動力」漫畫家的作品帶到巴塞隆納，成功為香港漫畫家與歐洲漫畫產業之間開闢了出版合作及長期夥伴關係的大門。來自展會參加者、出版社及媒體的正面反響，凸顯了香港漫畫在國際上日益增長的吸引力。

關於主辦機構、主要贊助機構及港漫動力

香港漫畫動畫聯會（HKCAF） 是香港館的主辦機構。HKCAF成立於1999年，致力推動香港漫畫及動畫產業的發展，促進國際交流，並為本地藝術家搭建通往全球觀眾的平台。https://www.hkcaf.hk/

香港特別行政區政府文創產業發展處（CCIDA） — 文創產業發展處(文創處)於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。

「港漫動力」- 香港漫畫支援計劃（港漫動力） 自2021年起，是一項支持本地漫畫人才發展的重要舉措，為新晉及資深的香港藝術家提供創作與製作資助、培訓及國際曝光機會。截至目前，已推出63部原創漫畫作品，並在授權及獎項方面取得卓越成就。https://www.hkcsp.hk/

如欲了解更多關於香港館的資訊，請瀏覽官方網站：www.hkcomicspavilion.hk

五位現場參展漫畫家（依姓名英文字母順序排列）：

漫畫家名稱 簡介 《港漫動力》作品 彭康兒 Bonnie Pang 香港插畫家及漫畫家，畢業於香港中文大學地理學系，及後於美國舊金山藝術大學修讀插畫碩士學位。現為經紀公司Astound Agency旗下插畫家，為多本國際童書繪畫插圖。喜愛創作幽默溫馨的故事，作品入選多個本地及海外獎項。漫畫作品包括Roar Street Journal (2015 Webtoon 網絡漫畫比賽季軍），IT男與藝術女、時間列車（第二屆港漫動力金獎及最佳故事獎，第17屆日本國際漫畫獎銀獎)。2025年出版繪本 《最獨特的朋友》，並獲授權於比利時出版。家中有一貓一狗Ciri和Milky，近來熱衷創作牠們的小故事。 《時間列車》 鄺志傑 Kwong Chi Kit 全職漫畫家。出生於香港，早年赴美求學。畢業後，他留在美國從事廣告工作，並屢獲殊榮。 2008年回港後，他投身教育事業，先後於汕頭大學和香港薩凡納藝術設計學院任教十年。 2020年正式投身漫畫界，與麥天傑、陸偉昌合著《崑崙異說》，廣受好評。他的首部個人作品《焚城戰譜》入選第一屆香港漫畫支援計劃，榮獲銀牌及最佳角色設計獎。科幻作品《靛藍》榮獲第二屆香港漫畫支援計劃金獎。 鄺志傑的兩部得獎作品均已成功授權翻譯成法文、英文和馬來語。鄺志傑目前將黃易的武俠鉅作《覆雨翻雲》改編成漫畫，第一季已經完成。備受期待的第二季已於2026年3月正式出版。 《焚城戰譜》 《靛藍》 廖光祖 Linus Liu 香港獨立漫畫人。出版作品包括：《貓面具少年》、《SHE REMEMBERS》畫集、《燈箱遇上貓》、《三腳鴉》及動畫短片《貓面具少年放暑假》。 《貓面具少年》於2022年榮獲香港特別行政區政府文創產業發展處贊助的第一屆「港漫動力」- 香港漫畫支援計劃- 金獎，並已授權及推出外文版，包括烏克蘭、法文及英文。 《三腳鴉》於2025年榮獲第四屆「港漫動力」- 香港漫畫支援計劃 - 特別嘉許獎 ; 第22屆中國動漫金龍獎 - 十佳潛力動漫獎提名獎 ; 及第19屆日本國際漫畫獎 - 銅獎。 《貓面具少年》 《三腳鴉》 蘇頌文 Pen So Pen So是土生土長的香港漫畫家及插畫師。2022年出版漫畫《回憶見》榮獲首屆港漫動力特別嘉許奬、2023香港出版雙年獎—圖文書出版獎、 第十六屆日本國際漫畫奬 —銀奬、意大利博洛尼亞拉加茲獎—新視野獎。2024年出版漫畫《達利書店》榮獲第五屆香港出版雙年奬 — 出版大奬及最佳圖文書獎、第三屆港漫動力 — 金獎及最佳故事獎、第十九屆日本國際漫畫奬 — 銅奬、2025年德國白烏鴉圖書獎及第二十一屆中國動漫金龍獎最佳劇情漫畫獎 — 銀獎，繪本《Guiding Light》獲得美國3x3國際插畫大獎 — 優選獎、2025年日本JIA國際插畫獎 — 銅獎。他的作品曾於比利時、德國、日本、韓國、法國及意大利展出。 《回憶見》 《達利書店》 顧沛然 Rex Koo 香港視覺藝術家，創作媒介橫跨平面設計、字體設計、插畫及漫畫。作品主題多以電影和音樂等流行文化為主，曾出版多本以港產片為主題的圖文書。2020年首次以漫畫為媒介創作個人漫畫集《城寨誌異》, 並榮獲第十四屆日本國際漫畫賞銅賞。2025年以冰河時期的香港為故事舞台出版第二本漫畫《毛人》，並獲得2026年博洛尼亞拉卡茲書獎（BolognaRagazzi Award）青年漫畫類特別提名獎。 《毛人》

SOURCE 香港漫畫動畫聯會