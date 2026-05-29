西普尼榮膺2026「金鯤鵬」中國財經價值榜「最具價值成長潛力上市公司」「最具影響力上市公司董事長」雙項大獎

香港2026年5月29日 /美通社/ -- 2026年5月26日下午，由全球商報聯盟、香港商報聯合主辦的2026全球商報經濟論壇暨「金鯤鵬」中國財經價值榜頒獎盛典，在香港隆重舉行。來自香港特區政府、行業協會、上市公司、金融機構等上百位嘉賓出席。

香港商報常務副社長、執行總編輯藍岸、香港特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂、香港中資證券業協會永遠名譽會長譚岳衡等多位領導參會並致辭。

會上公佈了2026「金鯤鵬」中國財經價值榜獲獎公司及企業家名單。港股主板新貴深圳西普尼精密科技股份有限公司（股份代號：2583.HK，以下簡稱「西普尼」）成為全場焦點。公司不僅一舉奪得「最具價值成長潛力上市公司」殊榮，其掌舵人、董事會主席李永忠先生更榮膺「最具影響力上市公司董事長」獎項。

這一成績，既是對李永忠先生多年深耕貴金屬鐘錶珠寶行業的戰略眼光與領導力的充分肯定，更是對西普尼自2025年9月登陸港交所主板以來，以一份近乎驚豔的首份年報所展現出的高成長質地與價值創造能力的高度認可。

全球商報經濟論壇至今已舉辦八屆。本屆2026全球商報經濟論壇暨「金鯤鵬」中國財經價值榜系列活動以「錨定十五五 搶抓新機遇」為主題，旨在聚焦十五五規劃發展新動能，展現具有代表性的標杆企業，並結合香港的獨特優勢，為中國企業尋找全球發展新機遇。

「金鯤鵬」中國財經價值榜旨在遴選引領行業發展變革，業界榜樣標杆的傑出企業與人物，以「創新性、公司治理、價值力、戰略前瞻性、成長性、社會責任與可持續發展」六大核心維度為評判標準。在組委會和主辦機構推薦的基礎上，綜合入圍公司及專業諮詢機構提供的客觀指標和主觀指標兩大數據指標計分，經過報名初審、數據采集審定、專家顧問團評審和組委會定榜等環節，最終產生中國財經價值榜企業獲獎名單。

首份年報交出高分答卷：營收增33.8% 淨利翻倍破億

對於一家上市不足一年的次新股而言，首份年度業績公告往往是資本市場檢驗其成色的關鍵標尺。西普尼發佈的2025年度業績，無疑交出了一份令市場側目的答卷。

據公司年報披露，西普尼2025年全年實現營業收入人民幣6.11億元，較2024年同期的人民幣4.57億元大幅增長33.8%；更為亮眼的是，期內溢利約人民幣1.02億元，同比激增106.5%，成功突破億元關口。

從盈利質量來看，公司整體毛利率由2024年的27.2%提升至31.5%，淨利率亦從10.8%大幅改善至16.7%，增幅高達54.6%。毛利額錄得人民幣1.93億元，按年增長55.1%，顯著高於營收增速，反映出公司產品結構優化與成本管控的雙重成效。

這一指標的含金量極高。細細拆解財報可以發現，盈利能力飆升的核心發動機在於毛利率的跨越式提升——由2024年的27.2%強勢拉升至31.5%，淨利率更是逼近16.7%。

這背後的關鍵，在於公司收入結構和成本結構都發生了積極變化。傳統的黃金製造業往往被視為「材料搬運工」，極易受金價波動擠壓。但西普尼依託其獨有的足金硬化技術，在保持產品美學與價值感的前提下，通過精密製造工藝降低了單位產品的純金用量，從而將價值重心從「克重」轉向了「工費」與「設計」。

這不僅是成本端的勝利，更是議價能力的體現。西普尼通過提升傳統手錶中高毛利、高工藝產品的占比，有效對沖了原材料端的波動，在產品設計、工藝結構和製造效率上持續優化，從而把規模增長有效轉化為了利潤增長。

資產負債表方面，公司期末現金及現金等價物增至人民幣2.03億元，較2024年底的人民幣0.14億元暴增1354.1%，財務彈性顯著增強；權益總額達人民幣10.31億元，同比增長56.4%，為後續業務擴張與戰略投入奠定了堅實的資本基礎。

飾品賽道增長強勁，海外版圖不斷拓展

細拆西普尼的業務版圖，2025年最引人注目的變化在於收入結構的戰略性重塑。多年來，西普尼的業務一是自有品牌（OBM）「HIPINE（西普尼）」，主要通過線下超3000個零售點及線上電商平台銷售；二是為老鳳祥、中國珠寶、周大生等知名品牌提供ODM服務，即設計、開發並製造貼牌產品。

2025年飾品業務與ODM業務雙輪爆發：飾品業務實現收入人民幣2.98億元，較2024年的人民幣1.06億元飆升182.2%，占總收入比重由23.2%躍升至48.8%，幾乎與手錶業務平分秋色，顯示出公司在貴金屬飾品領域的研發設計與供應鏈響應能力已獲得頭部客戶的充分認可。

ODM業務整體收入達人民幣2.87億元，同比增長141.9%，占總收入比重從2024年的26.0%大幅提升至47.1%。這一轉變標誌著西普尼正從傳統的「品牌製造商」向「技術方案提供商」加速進化，其自主研發的「超分子黃金硬化技術」等核心工藝，已成為向老鳳祥、中國珠寶、周大生等國內知名珠寶品牌輸出ODM服務的關鍵技術壁壘。

值得關注的是，公司自有品牌（OBM）業務線上直營渠道收入同比增長29.8%，電商化轉型成效初顯。截至2025年底，公司全國線下零售點仍維持在3,000個以上，渠道根基穩固。

在全球化拓展方面，西普尼已於2025年與馬來西亞合作夥伴展開合作，在當地經銷及零售HIPINE（西普尼）手錶產品。此外，公司也正為進入中東市場做準備。根據灼識諮詢的報告，按GMV計，預計到2029年中東及東南亞黃金手錶及鑲貴金屬手錶的市場規模將分別達到74.6億元及66.6億元，兩大市場的總體規模已超過中國本土市場，前景充滿想像空間。

強化科技創新與文化價值升維，或成第二增長曲線

西普尼的成長潛力，不僅體現在財務數字的躍升，更在於其戰略願景的前瞻佈局。公司明確將未來發展方向鎖定為「渠道深化、全球化拓展、文化賦能、產品創新」四大主軸，推動從傳統貴金屬手錶製造商向「黃金＋科技＋文創」綜合價值創造者的戰略升維。

在產品創新維度，西普尼持續加碼智能穿戴賽道。公司已與華為達成深度合作，推出搭載華為智能機芯的定制化足金智能手錶，成功切入企業禮品定制市場，並拓展至酒類、銀行、汽車等行業渠道。業績公告顯示，公司還與一家總部位於江蘇、在香港上市的製藥公司附屬公司簽署框架協議，共同開發及銷售集成華為智能機芯的定制智能手錶。

智能生態是另一重想像。隨著AI與萬物互聯時代的到來，手錶和飾品作為人體傳感器的天然載體，入口價值不可估量。西普尼的貴金屬智能戒指、智能珠寶，正在構建一個全新的、高客單價的智能硬件入口。

在管理層對西普尼未來發展的規劃中，文化屬性與文化價值將超越貴金屬製造本身，與科技屬性一道，成為公司戰略升級的核心組成部分。從行業趨勢看，黃金消費已經不再只是傳統婚慶、節慶和保值需求的簡單集合，而是在向情感表達、文化認同、審美體驗和IP聯名等方向延展。

2026年1月，公司更於北京設立文創分公司，著力挖掘傳統文化IP附加值，以非遺工藝融合現代設計，向文化價值創造者轉型。當品牌從「貴金屬材質優勢」升級為「文化價值承載者」，公司則能突破傳統足金貴金屬消費品的估值邊界，成為身份表達、禮贈含義、設計語言和文化附加值的載體。

作為港股主板「金表第一股」，從單一品牌製造商到「足金貴金屬穿戴品牌+製造平台+智能新品類」生態構建者，李永忠與西普尼的故事，既是中國製造業轉型升級的縮影，亦是港股市場支持優質內地企業成長價值的生動注腳。2026年2月，西普尼更成功納入MSCI全球小型股指數，國際資本認可度顯著提升。

此次香港商報金鯤鵬中國財經價值榜雙料大獎的加冕，不僅是對過往成績的肯定，更是對未來價值的期許。在黃金消費的文化屬性與投資屬性雙重驅動下，在智能穿戴與文創融合的新賽道開拓中，西普尼的成長故事，或許才剛剛翻開序章。

SOURCE 西普尼