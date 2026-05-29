環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎，錨定「十五五」新材料戰略方向

香港2026年5月29日 /美通社/ -- 2026年5月26日，由全球商報聯盟、香港商報聯合主辦的2026全球商報經濟論壇暨「金鯤鵬」中國財經價值榜頒獎盛典在香港舉行。

會上公佈了 2026「金鯤鵬」中國財經價值榜獲獎公司及企業家名單。環球新材國際控股有限公司（股票代碼：06616.HK）一舉斬獲「十五五最具投資價值上市公司」獎項，公司董事局主席、行政總裁蘇爾田博士同步獲評「最具影響力上市公司董事長 」。

金鯤鵬獎由中國財經價值榜經由嚴格的企業價值評估與行業影響力評選產生，獲獎企業需在產品力、盈利能力、成長性與社會價值等多個維度上達到行業標桿水準，頒獎典禮匯聚了來自香港特區政府、行業協會及金融機構的數百位嘉賓。

本次獲獎名單中，環球新材國際是新材料細分領域唯一同時斬獲兩項大獎的企業。這不僅是一次行業榮譽的加冕，更是國際資本市場對環球新材國際在全球化洗牌期中，通過高階產業並購實現「全球化平台型企業」戰略跨越的積極投票。

對於成熟的機構資金而言，若僅以傳統的靜態市盈率去評估一家正處於深度整合期的大型產業並購企業，容易忽略整合初期的非現金支出與階段性投入。穿透利潤表的技術性波動，關注企業的真實造血能力、內生增長彈性以及集團全年營收增速的可見度，往往是國際資本對這類公司進行中長期價值判斷的底層邏輯。本次環球新材國際獲評「十五五最具投資價值上市公司 」，一定程度上也反映了市場對其並購整合邏輯與成長能見度的認可。

錨定「十五五 」戰略規劃，破局行業卡脖子瓶頸，盡顯領跑龍頭優勢

新材料產業作為國家「十五五」規劃重點培育和優先發展的新興支柱產業，是支撐高端製造和科技創新的核心基石，更是我國關鍵領域在國際博弈中免受海外「卡脖子」制約的戰略底座。

環球新材國際作為國家工信部工業強基工程人工合成雲母項目的核心承擔單位，其核心產品人工合成雲母已被精准列入《產業結構調整指導目錄（ 2024年本）》鼓勵類產業範疇。這種國家層面的戰略卡位，不僅為公司贏得了重資產、高壁壘工業新材料賽道的硬核政策紅利，更賦予其作為行業標桿引領中國表面性能材料行業不斷進階發展的時代使命。

這種承接國家戰略的硬覈實力，並沒有停留在頂層設計藍圖上，而是在環球新材國際密集落地的重大產業項目中，得到了價值兌現。

2026年2月，設計年產能10萬噸的桐廬人工合成雲母項目順利點火投產，不僅標誌著目前全球規模最大、技術領先的合成雲母生產基地正式進入商業化運營期，更在產業安全層面，強化我國新材料垂直產業鏈的自主可控。

作為國家關鍵基礎新材料之一，人工合成雲母是先進製造業體系的重要組成部分。環球新材國際桐廬項目專注於高品質人工合成雲母及其延伸產品的研發與產業化，將為公司全球供應鏈提供穩定的高品質合成雲母核心基材，有效解決天然雲母採購成本高、 ESG採購溢價等痛點，從原材料端強化自主供給能力。

弗若斯特沙利文數據顯示，全球珠光材料市場規模預計到 2030年將突破500億元，其中中國市場有望斬獲135億元的龐大體量，整個賽道正處於需求引爆的黃金節點。特別是在新能源汽車崛起與高端車漆美學迭代的雙重驅動下，汽車領域的珠光材料需求正呈現出爆發式增長，而這恰恰是過去國產材料最難攻克的壁壘。

由戰略背書到產能破局、再到佈局高附加值市場的邏輯閉環已然形成，環球新材國際得以在全球表面性能材料行業，加速向科技平台型龍頭集中的洗牌期中，實現從「跟隨者」到「引領者」的跨越。

跨國外延並購釋放協同紅利，致力打造全球化表面性能材料平台型企業

一家企業能走多遠，往往取決於其掌舵人的戰略遠見與思想厚度。榮獲「最具影響力上市公司董事長」榮譽的蘇爾田博士，其戰略思想始終強調「以內生研發築底、借外延並購破局」的發展觀。

蘇爾田博士致力於將公司打造為一家全球化表面性能材料平台型企業。正是基於這種具有前瞻性的資本與產業視野，公司在 2025年成功完成了對默克集團表面解決方案業務蘇索（SUSONITY）100%股權的戰略並購與交割。

在從中國龍頭走向全球平台這一躍遷過程中，環球新材國際基於「引進來走出去」的全球化雙循環出海理念，已構建起可持續的雙向價值轉化路徑。

外延破局上，環球新材國際依託此前對德國默克集團表面解決方案業務蘇索（ SUSONITY）及韓國CQV的跨國並購整合，全面導入服務全球頂級汽車、化妝品等高端應用領域60餘年的成熟技術體系與全球化渠道網絡，打通歐美核心市場通路。2025年，公司在歐洲地區銷售額同比激增555.0%，北美洲銷售額同比大增1,047.5%，海外市場的營收貢獻空間正在加速打開。

內生築底上，環球新材國際將具備國際頂尖技術能力的高端產品線對接中國及亞太消費市場。近期，公司旗下 SUSONITY與中國驅蚊行業領軍品牌潤本正式簽署戰略合作協議，雙方圍繞驅蚊產品研發、技術創新與市場拓展展開深度合作，推動國際領先的技術體系與中國成熟消費品牌實現產品級的價值共振。目前環球新材國際已在全球佈局六大研發中心、六大應用中心及六大製造中心，銷售網絡覆蓋全球150余個國家和地區，旗下三品牌——七色珠光、SUSONITY、CQV已形成從研發、生產到區域應用的全鏈路協同矩陣。

在評價一場跨國並購的成敗時，海外子公司的內生造血能力是最硬核的試金石。 CQV在2026年一季度業績「深蹲起跳」，釋放全年高增速可見度，其核心業務收入及銷量均實現同比強勁增長。其中，氧化鋁基及玻璃基等高附加值產品銷量大幅擴大，並加速從韓國本土向全球海外市場滲透。

比亮眼數據更具說服力的，是管理層在二級市場的「真金白銀」增持。在 2026年4月連續增持近244.2萬股普通股後 ，蘇爾田主席於5月13日及14日再度密集出手，分別增持77.3萬股和23.2萬股。這種在短時間內高頻、大筆的現金增持，彰顯管理層對公司長期造血韌性的堅定信心。

多元化產品譜系： 5000+效果顏料構築護城河，活性物第二曲線破局高增長

在產品敘事上，環球新材國際已徹底擺脫了單一材料企業的週期性風險，呈現出現金流業務極度穩固、成長性業務邊界大開的多元化矩陣。

超 5000款效果顏料矩陣，是環球新材國際穩固的基本盤。公司始終踐行全球整合與自主研發的戰略，構築起多基材、全場景的產品譜系，進而在利潤豐厚的高端汽車、數碼電子、工業塗料、化妝品等領域建立起極高的客戶粘性與競爭壁壘。2025年環球新材國際的珠光效果顏料收入錄得25.3億元，同比大幅增長65.8%，為公司持續擴張提供了扎實、抗週期的自由現金流保障，夯實了底層造血基礎。

穩定基本盤的同時，環球新材國際通過並購 SUSONITY，順理成章地將高端化妝品活性物（Active Ingredients）業務納入麾下，使其成為集團切入大健康與高端美妝賽道的重要戰略佈局。作為原默克表面解決方案體系中的核心產品系列，活性物業務具備極高的技術壁壘、極佳的毛利表現以及高頻的客戶復購特徵。依託該國際頂尖資產，環球新材國際利用尖端的無機包裹技術與表面改性工藝，提供具備優異皮膚屏障修護、抗光老化、安全防曬等核心功能的高端化妝品活性成分。

環球新材國際第二增長曲線的打造，精准順應了全球純淨美妝與科學護膚的時代浪潮，有效打破了海外特種化學品巨頭在高端活性物領域的壟斷。這種由高附加值效果顏料向大健康活性物領域的縱深跨越，不僅量質並舉地拓寬了技術邊界，更在商業變現層面為公司打開了全新的盈利增長空間。

面向「十五五」產業新格局，環球新材國際依託技術壁壘、全球產能佈局與產業鏈整合能力，中長期成長動力持續顯現。

長江證券近期研報指出，公司中端市場憑借規模及合成雲母優勢，疊加產能擴張，份額有望進一步提升；通過 SUSONITY、CQV的渠道與技術資源，高端市場拓展路徑清晰；協同降本效應值得期待。環球新材國際收購韓國CQV及默克表面解決方案業務後，渠道協同、產品導入、成本優化與技術互補有望形成「1+1+1>3」的整合效果，故維持「買入」評級。

SOURCE 環球新材國際