全港規模最大家居展「香港家居博覽2026」正式開幕

香港家居博覽2026今日舉行開幕典禮，獲全國政協委員、香港特別行政區立法會功能界別（批發及零售界）議員邵家輝、香港工業總會副主席及香港優質標誌局主席陳嘉賢、香港工業專業評審局主席梁勵、香港傢俬裝飾廠商總會主席鄺錦明、香港工業總會第31分組(設計)及香港設計委員會副主席陳偉傑、香港專業室內設計師協會會長歐陽輝、香港市務學會榮譽主席陳裕光、香港工程裝飾商會會長呂迪祈、利嘉閣地產企業傳訊及研究部高級聯席董事關碧紅、Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳、「積換•消費券」獨家合作平台The Club市場營銷助理副總裁余錦沁，聯同展覽集團有限公司主席王學譜一同主持揭幕。

展覽集團主席王學譜表示：「香港家居博覽去年突破40萬入場人次，充分反映市民對優質家居產品的強勁需求。今年博覽在產品種類及互動體驗方面均再度升級，我們尤其看好銀髮經濟的巨大潛力，預計未來十年香港樂齡科技市場規模將以雙位數增長。今年樂齡館亦全面擴展為結合產品體驗、專業研討及健康評估的綜合平台，標誌著博覽從傳統家居展覽邁向關注全齡生活需要的新里程。我們期望透過博覽推動業界創新，讓市民找到切合自身需要的理想方案，為生活注入嶄新靈感。」

樂齡科技成焦點 AI 床褥、助行機械人亮相會場

資料顯示本港至2046年，65歲及以上長者將增至佔人口的36%，銀髮市場潛力龐大，不容忽視。今年博覽繼續推出「樂齡館」展區，專為年長人士而設，致力於提供安全、舒適及便捷的家居環境，展示多款專為樂齡人士量身打造的家居產品及服務，涵蓋無障礙設計的家具、智能家居科技、健康護理用品及社交活動空間。樂齡館今年更全面升級，聚焦「樂齡科技」於家居產業的創新與應用。展會現場匯聚大量針對長者生活痛點的智慧家居科技與健康設備，包括具備AI護脊、睡眠檢測及智能加熱功能的AI智能床褥，以及能促進血液循環、有效預防血栓的氣壓式循環治療器等醫療級產品，如助行機械人、電動護理移位機等，為長者提供更貼心、更科技化的家居方案。

業界研討探討居家安老 社企活動關懷長者身心

展會期間，香港工業總會轄下的香港家具協會將舉辦「『NEXT In Home』2026居家安老及樂齡科技研討會」，結合多位業界管理層及學者，深入探討樂齡科技的最新發展趨勢。大會舞台亦注入大量健康教育內容，包括舉辦「樂齡椅子瑜伽」，以及由專業治療師和護士主講的「長者家居安全意外預防貼士」和慢性心血管疾病處理分享，關顧長者身心健康。

社企品牌動力天使社會企業有限公司（展位編號：1N-U21）亦於展位內舉辦「居家養老．安全多角度」系列講座與健康評估活動，匯聚專業護士、物理治療師、社區營養學家及社福機構代表，現場提供心血管管理與足部護理分享、每日定時舉辦「防跌風險評估」及家居吞嚥急救處理示範，更有專家教授家居自製軟餐、拆解長者維修自住物業津貼，並透過關懷認知障礙症的微電影與心靈藝術工作坊，探索智慧安老解決方案。

為繼續大力推動「銀色消費」，大會特別推出65歲或以上人士出示長者咭或身份證即可免費入場參觀的優惠，積極構建樂齡友善消費環境，助力銀髮市場發展。

多個重量級品牌首度參展 限定優惠即日起搶購

今年博覽迎來多個重量級品牌首度參展，為會場注入全新陣容。香港中華煤氣有限公司（展位編號：1D-J01）首次亮相，帶來旗下名氣家品牌TGC淨廚櫃套餐優惠（套餐價$25,000起，全單9折）、變頻窗口式冷氣機（優惠價$4,490，送基本安裝），入伙必備爐具三件套，限量價再減至 $9,470，更首次推出嶄新的「長者居家安全評估服務」，為家庭提供一站式生活方案。特爾高能源有限公司（展位編號：1B-X51）亦首次參展，展示DSG Home網上商店商品，當中Korea King韓國製陶瓷不沾鍋具套裝以展銷限定價$829發售（原價$1,467），購買更限時送矽膠廚具套裝。香港電訊旗下醫療健康品牌DrGo亦進駐會場，現場提供免費指定普通科醫生視像診症連基本3天處方藥物及標準送遞服務，限量100個名額，先到先得。另更即場提供DrGo One Wellness（展位編號：1N-U83）的限定優惠。

展會同時匯聚多個品牌，帶來設計與實用兼備的產品及限定優惠，滿足不同家庭打造理想家居與智能生活的需求。追求空間靈活運用的觀眾可留意CASA REPUBLIC (COM) LIMITED（展位編號：1D-K65）推出的I403零靠牆電動梳化床，採用香港獨家「雲感」技術，只需一鍵即可自動展開為2米大床，無需靠牆擺放，重新定義傳統梳化床的使用概念，為香港蝸居騰出更多實用空間。注重家居安全的觀眾則不可錯過斯柏德(香港)有限公司（展位編號：1E-B15）跨界聯乘本地插畫師推出的全新Delta電子門鎖K1，設計亮眼，會場精選門鎖更低至$1,900，連安裝及兩年保養，兼具時尚外觀與實用功能。廚電愛好者可留意WBL Limited（展位編號：1D-J15）帶來於展會獨家率先亮相的Bosch BDC7111B0抽屜式蒸爐，主打僅14cm超薄機身、10L大容量及智能食譜功能，切合香港細小廚房或開放式廚房的空間需求，為蝸居煮食帶來全新體驗。智能家居產品方面，宏俊有限公司（展位編號：1A-ZD20）帶來DREAME FP10主動集毛寵物空氣清新機，配備全球首創可視化密閉除菌集毛倉，能主動強力吸毛，除菌率高達99.9%，針對香港養寵家庭常見的浮毛、異味及過敏原問題，首10名購買更可獲贈價值$1,299的寵物頂座，數量有限，先到先得。計劃裝修新居的觀眾更不可錯過Kreative Mind Design Limited（展位編號：1D-H27），於展覽期間下單訂造傢俬，訂單滿指定金額即送名牌電器一款，包括風筒、吸塵機、空氣清新機、飲水機、雪櫃及電視等，獎賞豐富，為新居入伙錦上添花。

為滿足參觀者的家居裝修需求，大會特別聯同多個參展品牌，整合會場內各項優惠，製作《裝修入伙攻略》實用指南，為入場人士提供一站式消費導航，每日限量派發，先到先得，送完即止。

電器開倉低至一折 超過 25 場免費專家講座

博覽設有大型電器Outlet，由東園電器行有限公司（展位編號：1A-ZF01）帶來電器開倉大優惠，包括蒸氣熨斗、電熱水壺、電磁爐、音箱等各類家庭電器，每日推出限量優惠，折扣低至一折起。同時，博覽期間將舉行超過25場免費講座及諮詢活動，邀請各行業專家分享家居知識，包括：著名玄學顧問司徒法正師傅、更首次邀請香港驗樓師學會副主席詹濟南之女兒詹婉婷（Jessica），及香港專業驗樓師陳智康（康 Sir）。講題涵蓋家居裝修、收納整理、驗樓須知等實用主題，助觀眾打造安心舒適的家居環境。此外，入場人士每日可參與現場全新「家居釣鴨王」有獎遊戲區，以趣味互動形式參與挑戰，邊玩邊贏取豐富獎品。

消費獎賞雙重奏 逾 7,700 份獎品等你贏走

會場特設《Mastercard刮刮卡大抽獎》，顧客凡憑單一發票以Mastercard於會場內指定攤位簽賬每滿$500，均可獲一次抽獎機會，$1,000為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。禮品包括大型家庭電器以及家居禮品等，即刮即知結果。（推廣生意的競賽牌照號碼：061461，061462；優惠受條款及細則約束。）現場大會活動及有獎遊戲區合共送出超過7,700份獎品，總值逾港幣$60萬。

此外，展覽集團繼續夥拍香港電訊旗下The Club推行全新「積換‧消費券計劃」。該計劃自去年推出以來已於多個展覽中率先試行，反應理想。The Club逾400萬名會員可透過應用程式將累積積分兌換為展覽限定消費券，於會場專屬櫃檯換領實體券，並在指定攤位即時使用，實現「刺激本地經濟、提升參展商營業額、回饋消費者」的三贏局面。

香港家居博覽2026

日期： 2026年6月25日至28日（星期四至星期日） 時間： 6月25至27日 (星期四至六)：中午12時至晚上9時 6月28日 (星期日)：中午12時至晚上7時 地點： 香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心1號展覽廳 (會展站B3或灣仔站A5出入口) 網址： https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhome2026

關於香港家居博覽

香港家居博覽自2013年首次登陸以來，致力於打造一個優質且獨特的家居展覽，每年於5/6月份舉辦，為參觀者提供一站式的最新家居產品及服務資訊，隨後2022年開始，更於每年9月推出「秋季家居博覽」。一年兩場的家居博覽，旨在讓參觀者能夠全面了解當年度市場上最齊全的家居產品，包括室內設計、家具、建材、家品及家電等。近年更積極引入樂齡科技等創新元素，2025年開始於場內增設「樂齡館」，不僅為消費者提供了一站式家居採購平台，還為業界創造無限商機，推動業界發掘市場潛在能力和新機遇，並促進家居行業的交流與發展。

關於展覽集團

展覽集團有限公司為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。

本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「年度市場推廣活動大獎」、「ESG領航典範獎」、「創新展覽策劃卓越獎」、「智醒品牌卓越大獎 — 卓越展覽策劃大獎」等業務發展成果得到各界認同。

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