瑞安房地產榮獲《時代》2026年「全球最具影響力公司」稱號

瑞安房地產此次榮獲稱號，彰顯了其在可持續社區開發與運營領域作為全球領先者的地位。當前，城市承載著全球45%的人口，且這一比例仍在持續上升，尤其在亞洲地區；同時，城市貢獻了約70%的全球碳排放量。在此背景下，可持續城市解決方案已成為一項至關重要的全球性議題。瑞安房地產多年來深耕可持續社區建設，正是對這一議題最有力的回應。

「新天地社區」樹立全球可持續社區開發與運營標桿

中國過去三十年的快速城鎮化，催生了對活力、健康、可持續社區的巨大需求，同時也面臨遺產保護與城市更新的雙重課題。瑞安房地產開發的「新天地社區」，為活力社區建設和地標場所打造樹立了全球標杆。其秉持整體規劃、複合功能、文化煥新與社區營造的前瞻理念，在上海、武漢、重慶、佛山成功打造出屢獲殊榮的地標性社區。在此基礎上，公司沉澱出城市地標社區、區域中心社區、城市微度假社區和知識創新社區等多元解決方案，持續探索城市發展的新可能。

瑞安房地產副主席羅寶瑜表示：「欣欣向榮的城市由充滿生命力的社區構成，而非單體建築。我們始終致力於打造讓在地文化煥發新生，讓多元共融孕育韌性的可持續城市社區。我們相信，社區的價值在於人們是否願意一代又一代留下來，而這種代際傳承的根基，正取決於社區在經濟、社會、文化與環境層面能否可持續發展。此次來自《時代》的認可，意味著瑞安房地產在中國城市更新領域的實踐探索，獲得了來自全球視野的權威肯定。我們始終堅持以人為本，提供不同生活方式的新可能，讓社區成為自生長、有韌性、可持續的城市生命體。我們尊重每一塊土地的文化稟賦，融匯歷史文脈、當代功能與時代責任，為城市發展樹立經得起時間考驗、具有全球示範意義的標杆。」

可持續發展領導力認證：5C可持續發展戰略驅動全面行動

此項殊榮亦印證了瑞安房地產對可持續發展的一貫承諾。瑞安房地產以 「5C可持續發展戰略」 為行動框架，從社區（Community）、環境（Clean）、文化（Culture）、關愛（Care）與企業管治（Corporate Governance） 五大維度，推動可持續發展從理念走向實踐，構成瑞安建設健康活力、綠色低碳與氣候韌性社區的核心支柱。

作為科學碳目標倡議（SBTi）的先行者，瑞安房地產在其項目開發和運營中全面落實碳減排措施，其中涵蓋可再生能源電力使用與低碳建築材料應用。例如，其旗艦項目上海新天地內的運營物業於2024年7月起已實現100%可再生能源電力覆蓋；公司攜手美國綠色建築委員會（USGBC）簽署業內首份辦公「深綠租賃」計劃，聯動租戶共同參與整個社區生態的減排行動。得益於這些努力，與2019年基準相比，公司2025年實現範圍1&2碳排放強度下降57%，範圍3租戶碳排放強度下降32%。除了減碳行動外，公司還通過文化及體育活動啟動社區活力，營造健康活力的社區生活，切實惠及租戶、客戶及更廣泛的公眾群體。

「全球最具影響力公司」這一榮譽，進一步堅定了瑞安房地產長期以來的信念——唯有可持續發展，方能締造真正經得起時間考驗的城市社區。 在全球城市面臨城市更新與氣候挑戰的雙重命題下，瑞安將繼續深耕社區建設的可能性，打造出一個又一個活力創新、多元包容和可持續的自生長社區。

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關於瑞安房地產

瑞安房地產（股份代號：272）於2004年成立，是中國領先的城市發展解決方案提供者，主要業務分佈於全國多個核心城市，專注於物業發展、資產管理兩大核心業務板塊。作為開發和運營卓越可持續社區的先鋒，公司充分發揮城市更新與商業創新的優勢，將文化、社交和可持續理念融入城市發展血脈中，不斷激發城市生命力，並憑藉旗下著名品牌「新天地」和「翠湖天地」，實現人們對品質生活的不斷追求和想像。截至2025年12月31日，公司在中國主要城市的核心地段擁有總建築面積達720萬平方米的土地儲備。旗下全資子公司瑞安新天地，是公司商業物業的投資及管理機構，亦是上海最大型的私營商業物業管理者之一，包括旗艦項目「上海新天地」在內，目前在上海管理總值達人民幣790億元的商業物業。

瑞安房地產於2006年10月4日在香港聯合交易所上市，獲納入彭博行業研究中資地產股指數，以及彭博ESG資料指數。

有關瑞安房地產的其他資料，請查閱公司網頁：http://www.shuionland.com

SOURCE 瑞安房地產有限公司