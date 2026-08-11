閱文集團公佈2026年中期業績

香港2026年8月11日 /美通社/ -- 中國領先的在線閱讀和版權（「IP」）培育平台閱文集團（「閱文」或「公司」，股份代號：0772.HK）今日公佈了截至2026年6月30日止六個月的未經審核綜合財務業績。

業績摘要(1)(3)

2026年上半年總收入同比增加10.7%至人民幣35.314億元（5.185億美元）。

- 在線業務收入同比下降7.3%至人民幣18.400億元（2.702億美元）。

- IP運營及其他收入同比增加40.3%至人民幣16.914億元（2.483億美元）。

- 在線業務收入同比下降7.3%至人民幣18.400億元（2.702億美元）。 - IP運營及其他收入同比增加40.3%至人民幣16.914億元（2.483億美元）。 按國際財務報告準則：

- 本公司權益持有人應佔盈利為人民幣1.354億元（1,990萬美元），而去年同期為人民幣8.498億元，主要由於本公司一間附屬公司本期支付了人民幣3億元（4,400萬美元）稅務相關款項，而去年同期確認了因視作出售一間被投資公司而產生的約人民幣5.12億元稅後淨收益，造成高基數效應。

- 每股基本盈利為人民幣0.13元，每股攤薄盈利為人民幣0.13元。

- 本公司權益持有人應佔盈利為人民幣1.354億元（1,990萬美元），而去年同期為人民幣8.498億元，主要由於本公司一間附屬公司本期支付了人民幣3億元（4,400萬美元）稅務相關款項，而去年同期確認了因視作出售一間被投資公司而產生的約人民幣5.12億元稅後淨收益，造成高基數效應。 - 每股基本盈利為人民幣0.13元，每股攤薄盈利為人民幣0.13元。 按非國際財務報告準則(2)，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以反映核心業務的表現：

- 本公司權益持有人應佔盈利為人民幣2.588億元（3,800萬美元），而去年同期為人民幣5.078億元，主要由於上述提到的人民幣3億元（4,400萬美元）稅務相關款項的影響所致。

- 每股基本盈利為人民幣0.26元，每股攤薄盈利為人民幣0.25元。

閱文首席執行官侯曉楠先生表示：「當下，用戶碎片化內容消費的持續攀升，以及AI技術對整個行業生態的顛覆性重塑，已成為文娛行業不可忽視的兩大結構性變化。順應這種趨勢，我們在夯實既有業務優勢的基礎上，在短劇、AI漫劇以及IP衍生品等新業態上堅定戰略佈局，並取得了積極進展，推動上半年IP運營業務收入同比增長41.9%。

2026年上半年，我們的短劇與AI漫劇業務收入突破人民幣4.3億元，同比增長2.3倍，佔IP運營業務收入的27%，成為新的增長引擎。我們短劇的爆款比例達市場均值的四倍；AI漫劇46部播放量破億，百萬播放率更是達到行業均值的五倍。我們還在海內外分別推出『起點劇場』和『ToonScroll』，積極探索精品漫劇平台的發展機會。與此同時，IP衍生品業務保持強勁增勢，GMV達到人民幣7.8億元，同比增長超60%。在線業務方面，我們的精品內容生態持續繁榮，年輕作家不斷湧現，頭部作家持續推出高品質新作。近期我們亦推出了文創垂直AI智能體Buddy系列，以AI深度賦能創作全鏈路。未來，以『IP+AI』為引擎，我們正推動內容從文字向視覺的高品質轉化，開啟IP價值創造的下一個黃金十年。」

附註：

（1）以美元計價的數字基於1美元：人民幣6.8109元。

（2）非國際財務報告準則撇除股份酬金，併購帶來的效應如來自投資公司的損益淨額、無形資產攤銷和減值撥備，以及相關所得稅影響。

（3）本新聞稿所載若干金額數字已約整，因此若干總數未必等於分項數額的算數總和。





財務回顧

總收入同比增加10.7%至人民幣35.314億元（5.185億美元）。

在線業務收入為人民幣18.400億元（2.702億美元），2025年上半年為人民幣19.854億元。

i）自有平台產品在線業務收入為人民幣16.234億元（2.384億美元），2025年上半年為人民幣17.460億元，主要由於受競爭影響，公司在微信生態內的自營產品中，變現效率較低的免費閱讀內容比例有所增加，以及內容分發從在線閱讀轉向短劇及AI漫劇。

ii）騰訊產品渠道在線業務收入為人民幣8,490萬元（1,250萬美元），2025年上半年為人民幣9,710萬元，主要由於騰訊渠道內免費閱讀內容的廣告收入減少所致。

iii）第三方平台在線業務收入為人民幣1.317億元（1,930萬美元），2025年上半年為人民幣1,422億元，主要源於來自第三方分銷合作夥伴收入的減少。

IP運營及其他收入同比增加40.3%至人民幣16.914億元（2.483億美元）。

i）IP運營收入同比增加41.9%至人民幣16.139億元（2.370億美元），主要受短劇、AI漫劇、電視劇及IP衍生品等多條業務線快速增長所帶動。其中：

短劇及AI漫劇的收入超過人民幣4.3億元（6,310萬美元），同比增加2.3倍，約佔IP運營收入的27%。

IP衍生品業務的GMV同比增長超過60%至人民幣7.8億元（1.145億美元）。

ii）其他收入同比增加14.4%至人民幣7,740萬元（1,140萬美元），該等收入主要來自紙質圖書的銷售。

收入成本同比增加10.2%至人民幣17.393億元（2.554億美元），主要由於短劇、AI漫劇、電視劇和網絡劇的製作成本上升，與上線內容增加所帶來的收入增長一致。

毛利同比增加11.1%至人民幣17.921億元（2.631億美元）。毛利率同比從50.5%提升至50.7%。

銷售及營銷開支同比增加9.6%至人民幣10.114億元（1.485億美元），主要由於為支持IP業務的擴展，營銷及推廣開支有所增加。2026年上半年銷售及營銷開支佔收入的百分比為28.6%，去年同期則為28.9%。

一般及行政開支同比增加15.5%至人民幣5.600億元（8,220萬美元），主要受與IP業務擴張相關的人員及行政開支增加所致。2026年上半年一般及行政開支佔收入的百分比為15.9%，去年同期則為15.2%。

其他虧損淨額為人民幣2,500萬元（370萬美元），2025年上半年其他收益淨額為人民幣5.825億元。這一科目的變化主要是由於本公司一間附屬公司於2026年上半年產生了稅費滯納金人民幣1.34億元（1,960萬美元，有關此事項的全部影響請參閱所得稅部分內容），而2025年上半年則確認了一筆因視作出售一間被投資公司而產生的稅前淨收益人民幣5.976億元。

利息收入為人民幣8,130萬元（1,190萬美元），2025年上半年則為人民幣8,190萬元。

金融資產減值虧損撥備淨額為人民幣620萬元（90萬美元），主要與IP運營業務有關。

經營盈利為人民幣2.708億元（3,980萬美元），2025年上半年則為人民幣8.758億元。按非國際財務報告準則計量，經營盈利為人民幣3.672億元（5,390萬美元），2025年上半年則為人民幣4.487億元。

所得稅開支由2025年上半年的人民幣1.495億元增加至2026年上半年的人民幣2.249億元（3,300萬美元），主要由於本公司一間附屬公司補繳所得稅人民幣1.66億元（2,440萬美元）所致。連同相關的滯納金人民幣1.34億元（1,960萬美元，計入其他虧損科目），這些項目使得本公司權益持有人應佔盈利共計減少人民幣3億元（4,400萬美元）。

本公司權益持有人應佔盈利為人民幣1.354億元（1,990萬美元），2025年上半年則為8.498億元。按非國際財務報告準則計量，本公司權益持有人應佔盈利為人民幣2.588億元（3,800萬美元），2025年上半年則為人民幣5.078億元。該等減少主要是由於上述提到的與稅務相關的人民幣3億元（4,400萬美元）的影響所致。

主要經營數據

- 自有平台產品及騰訊產品自營渠道的平均月活躍用戶為1.341億，2025年上半年則為1.413億。詳細月活躍用戶情況如下：

i）自有平台產品的月活躍用戶從1.027億同比增加0.8%至1.035億，基本保持穩定；

ii）騰訊產品自營渠道的月活躍用戶從3,850萬同比減少20.5%至3,060萬，主要由於我們持續將核心內容分發至自有平台產品，導致騰訊渠道的活躍度下降。

- 自有平台產品及騰訊產品自營渠道的平均月付費用戶為820萬，2025年上半年則為920萬，主要由於公司自有平台產品中免費閱讀內容比例有所增加，導致用戶結構變化及付費用戶數目相應減少。

- 每名付費用戶平均每月收入同比增加4.5%至人民幣32.7元，主要由於小額付費用戶轉向免費閱讀內容的結構性變化所致。

其他關鍵信息

- EBITDA為人民幣3.026億元（4,440萬美元），2025年上半年則為人民幣3.182億元。經調整EBITDA為人民幣3.842億元（5,640萬美元），2025年上半年則為人民幣3.869億元。

- 截至2026年6月30日，公司的淨現金為人民幣98.614億元（14.479億美元），2025年12月31日為人民幣94.360億元。

業務亮點

IP創作

我們的在線閱讀生態是精品內容的「超級蓄水池」。

2026年上半年，平台吸引了約24萬名新作家入駐，誕生超46萬本在線文學作品，新增字數逾300億，源頭供給充沛。新生代作家加速崛起，上半年新簽約且收入超過人民幣100萬元的作家中，30歲以下佔比達到57%，同比增長49%。潛力佳作持續湧現，起點平台上獲得用戶收藏的作品數同比增長37%，獲得月票的作品數同比增長26%。隨著超頭部白金大神高頻回歸，更有2部作品上線首日即吸引超20萬用戶閱讀，刷新了平台首發紀錄。

IP可視化

2026年上半年，我們加快了從文字向視覺化內容的轉化工作。在夯實影視、動畫等傳統優勢的同時，我們積極佈局短劇與AI漫劇新賽道，業務呈現爆發式增長，短劇和AI漫劇收入突破人民幣4.3億元，同比增長2.3倍。

在精品影視領域，今年已有多部閱文IP改編電視劇上線，包括《百花殺》《家業》《翹楚》等頭部作品，播出期間均穩居平台熱度榜前列。同時，我們也上線了自製電視劇《年少有為》《除惡》和《愛情沒有神話》，在都市、犯罪等題材賽道上實現了創新與突破，獲得了口碑與熱度雙豐收。

在動畫領域，我們推出了包括《斗破蒼穹》《一人之下》《全職法師》《星辰變》等經典番劇續作，上線期間均位列播出平台熱播榜前列。其中，《一人之下》在騰訊視頻站內熱度超過2.18萬，創近三年2D動畫熱度最高。今年以來，雲合數據全網播放霸屏榜前10位的動畫作品中，有8部改編自閱文的IP，進一步體現了我們在動畫內容端的市場影響力。

在短劇及AI漫劇領域，我們取得了突破性進展。上半年，我們上線短劇超90部，爆款頻出。男頻方面，《隱身侍衛》成為行業現象級劇王，平台熱度值破1億，全網播放量破50億；女頻方面，原創IP「甜妻」系列新作持續表現優異，成為商業化標桿。AI漫劇方面，頭部項目《三千庇護》全網播放量突破30億，反向拉動原著小說進入起點平台暢銷榜前十。與此同時，我們積極探索精品漫劇平台的發展機會，在國內外分別推出「起點劇場」和「ToonScroll」平台。上述這些成果，都依託了閱文豐富的IP儲備庫、強大的創作者生態以及深厚的IP全產業鏈開發能力。

IP商品化和變現

2026年上半年，我們的衍生品業務繼續保持高速增長，整體GMV達人民幣7.8億元，同比增長超過60%。這得益於我們在產品、渠道、運營、生態四大維度的持續深化佈局：

產品： 我們持續深耕高頻、高復購率的「輕軟周」賽道，同時拓展毛絨、生活類周邊、貴金屬等全新品類。以設計力和供應鏈效率的雙輪驅動，保障優質產品的穩定輸出，推動「閱文好物」進入國漫衍生品第一梯隊；

我們持續深耕高頻、高復購率的「輕軟周」賽道，同時拓展毛絨、生活類周邊、貴金屬等全新品類。以設計力和供應鏈效率的雙輪驅動，保障優質產品的穩定輸出，推動「閱文好物」進入國漫衍生品第一梯隊； 渠道： 我們進一步構建和強化自營線上渠道，包括線上小程序、直播間、電商旗艦店，並優化線下門店網絡，同時深化與渠道夥伴的合作關係，實現了渠道利潤率與品牌管控力的雙向提升。另一方面，我們持續加強動銷與供應鏈管理，優化庫存周轉效率，確保銷售增長帶來紮實的利潤貢獻；

我們進一步構建和強化自營線上渠道，包括線上小程序、直播間、電商旗艦店，並優化線下門店網絡，同時深化與渠道夥伴的合作關係，實現了渠道利潤率與品牌管控力的雙向提升。另一方面，我們持續加強動銷與供應鏈管理，優化庫存周轉效率，確保銷售增長帶來紮實的利潤貢獻； 運營： 我們以IP角色為核心展開運營活動，持續推動粉絲互動與消費轉化。2026年上半年，圍繞《全職高手》主角葉修的生日節點，我們舉辦了「榮光巡禮」四城快閃；同時，《一人之下》「異人男團」正式出道，以偶像化運營破圈引流，深化了IP與用戶的情感聯結；

我們以IP角色為核心展開運營活動，持續推動粉絲互動與消費轉化。2026年上半年，圍繞《全職高手》主角葉修的生日節點，我們舉辦了「榮光巡禮」四城快閃；同時，《一人之下》「異人男團」正式出道，以偶像化運營破圈引流，深化了IP與用戶的情感聯結； 生態：我們的海外渠道加速落地，我們與合作夥伴共同打造的首個全球潮玩集合店在新加坡成功開業，《詭秘之主》海外獨立站部分產品上線即售罄。同時，爆款商品反哺IP熱度，驅動用戶回流至閱讀、動畫、影視等內容消費場景。

在遊戲領域，今年上半年我們推出了多項IP聯動項目，均獲得了熱烈的市場反響——《全職高手》×《和平精英》、《斗羅大陸》×《和平精英》等合作持續引爆話題熱度。展望未來，《詭秘之主》《贅婿》等重磅IP改編遊戲也即將與用戶見面。

AI技術的廣泛應用

在閱文，AI已不再局限於單一應用，我們將其深度嵌入從靈感迸發到全球閱讀的每一個內容創作環節。

我們推出了文創垂直AI智能體Buddy系列，升級了作家助手NovelBuddy、漫劇助手DramaBuddy、版權助手IPBuddy三款核心產品，為創作者和運營者提供系統化工具支持：

NovelBuddy ： 面向網文創作者，除了創作輔助外，還支持版權保護與反抄襲治理，保障創作者權益。

面向網文創作者，除了創作輔助外，還支持版權保護與反抄襲治理，保障創作者權益。 DramaBuddy ： 聚焦漫劇生產，覆蓋靈感承接、內容製作與項目管理全流程，支撐精品漫劇的規模化生產。

聚焦漫劇生產，覆蓋靈感承接、內容製作與項目管理全流程，支撐精品漫劇的規模化生產。 IPBuddy：是我們內部版權團隊的「火眼金睛」，能在幾分鐘內完成對一部作品的價值評估，大幅提升IP改編和商業化效率。

同時，AI的深度應用進一步加速了我們的全球化佈局。截至2026年6月30日，WebNovel平台上累計AI翻譯作品數量超過了30,000部，在今年上半年貢獻了該平台40%的小說收入。AI也助力WebNovel小語種作品收入同比增長160%，有力推動了中國故事更快地觸達全球多語種用戶。

展望未來

過去二十年，互聯網降低了個人文字創作的門檻，奠定了閱文今日的發展根基；而未來二十年，AI將成為創作者能力延伸的重要工具，驅動內容生態實現價值躍遷。將AI深度融入創作、以技術驅動增長，這是我們面向未來的核心戰略，也是放大IP價值的重要路徑。我們相信，AI將成為IP價值的重要放大器，讓好故事釋放出更大的能量。同時，我們也清醒地看到，AI越強大，人類原創就越見稀缺和珍貴。因此，閱文將繼續加碼對原創的全方位支持，讓技術真正服務於創造，讓好故事生生不息。

關於閱文集團

閱文集團致力於建立廣泛而優質的華語IP宇宙。公司培育和開發的核心IP及衍生覆蓋文學、動漫、影視、遊戲、短劇、AI漫劇等多樣化的數字娛樂形態，並努力和線下真實生活融合，滿足用戶全面精神需求。閱文集團旗下囊括起點讀書、QQ閱讀、新麗傳媒等業界知名品牌以培育和開發IP，並與股東兼戰略合作夥伴騰訊以及第三方合作夥伴建立了廣泛的內容分發和IP合作。閱文集團已成功輸出包括《慶餘年》《鬼吹燈》《斗羅大陸》《全職高手》《贅婿》在內的動畫、影視、遊戲、短劇、AI漫劇等領域的IP改編代表作。閱文集團龐大且豐富的內容庫和IP全產業鏈開發能力是其重要優勢。欲知更多訊息，可瀏覽：http://ir.yuewen.com/。

非國際財務報告準則財務計量

為補充根據國際財務報告準則編制的本公司綜合財務報表，若干非國際財務報告準則財務計量，即非國際財務報告準則經營盈利、非國際財務報告準則經營利潤率、非國際財務報告準則期內盈利、非國際財務報告準則純利率、非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利、非國際財務報告準則基本每股盈利及非國際財務報告準則攤薄每股盈利，已作為額外的財務計量於本新聞稿中呈列，以方便讀者。該等未經審核非國際財務報告準則財務計量應當被視為對本公司根據國際財務報告準則編制的財務表現的補充而非替代計量。該等非國際財務報告準則財務計量或與其他公司所使用類似詞彙具有不同定義。此外，非國際財務報告準則調整包括本公司主要聯營公司的相關調整，此乃基於該等聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、預測、假設及前提所作出的估計。

公司的管理層認為連同相應國際財務報告準則計量一併呈列該等非國際財務報告準則財務計量為投資者及管理層提供關於公司財務狀況及經營業績相關財務及業務趨勢的有用信息。公司的管理層亦認為，非國際財務報告準則財務計量有助於評估本公司的經營表現。本公司審閱其財務業績中或會不時包括或剔除其他項目。

前瞻性陳述

本新聞稿載有前瞻性陳述，其涉及市場及業務展望、預測業務計劃及本公司的增長策略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊及之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，其中，若干部份為主觀性或不受公司控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述之內大部分為風險及不明朗因素。該等風險及不明朗因素的其他詳情載於公司的其他公開披露文件和公司網站。

閱文集團 綜合收益表













截至六月三十日止六個月



二零二六

二零二五



（人民幣百萬元，除詳細說明外） 收入







在線業務 (1) 1,840.0

1,985.4

版權運營及其他 (2) 1,691.4

1,205.2



3,531.4

3,190.6 收入成本 (1,739.3)

(1,578.2) 毛利 1,792.1

1,612.4

毛利率 50.7 %

50.5 % 利息收入 81.3

81.9 其他（虧損）/收益淨額 (25.0)

582.5 銷售及營銷開支 (1,011.4)

(922.4) 一般及行政開支 (560.0)

(484.7) 金融資產減值虧損（撥備）/撥回淨額 (6.2)

6.2 經營盈利 270.8

875.8

經營利潤率 7.7 %

27.4 % 財務收入/（成本）淨額 0.5

(4.0) 分佔聯營公司及合營企業盈利淨額 88.8

127.3 除所得稅前盈利 360.1

999.0 所得稅開支 (224.9)

(149.5) 期內盈利 135.2

849.6

純利率 3.8 %

26.6 % 以下人士應佔盈利：







本公司權益持有人 135.4

849.8

非控制性權益 (0.2)

(0.2)



135.2

849.6 每股盈利





（以每股人民幣元列示）





- 每股基本盈利 0.13

0.84 - 每股攤薄盈利 0.13

0.83









附註： （1）在線業務收入主要反映在線付費閱讀、網絡廣告及在我們平台上分銷第三方網絡遊戲所得的收入。 （2）版權運營及其他收入主要反映來自製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影、短劇、AI漫劇、出授版權、運營自營

網絡遊戲以及銷售IP衍生品及紙質圖書的收入。

閱文集團 綜合全面收益表













截至六月三十日止六個月



二零二六

二零二五



（人民幣百萬元）





期內盈利 135.2

849.6 其他全面收益（除稅後）:





其後可能重新分類至損益的項目







分佔一間聯營公司之其他全面收益 –

0.2

於視同處置一間聯營公司時將分佔其他全面收益轉

撥至損益 –

(1.3)

貨幣換算差額 29.2

49.9









不會重新分類至損益的項目







按公允價值計入其他全面收益的金融資產公允價值

變動（虧損）/收益淨額 (40.9)

24.4

貨幣換算差額 (99.1)

(55.1)



(110.8)

18.1 期內全面收益總額 24.4

867.7 以下人士應佔全面收益總額：







本公司權益持有人 24.6

867.9

非控制性權益 (0.2)

(0.2)

24.4

867.7









閱文集團 分部信息













截至六月三十日止六個月



二零二六

二零二五



（人民幣百萬元，除百分比外） 收入







在線業務 1,840.0

1,985.4

版權運營及其他 1,691.4

1,205.2

收入總額 3,531.4

3,190.6









收入成本







在線業務 (874.9)

(995.9)

版權運營及其他 (864.4)

(582.3)

收入成本總額 (1,739.3)

(1,578.2)









毛利

在線業務 965.1

989.5

版權運營及其他 827.0

622.9

毛利總額 1,792.1

1,612.4









毛利率







在線業務 52.5 %

49.8 %

版權運營及其他 48.9 %

51.7 %

整體毛利率 50.7 %

50.5 %

閱文集團 綜合財務狀況表























於二零二六年 六月三十日

於二零二五年 十二月三十一日



（人民幣百萬元） 資產





非流動資產







物業、設備及器材 65.9

67.9

使用權資產 160.6

173.5

無形資產 4,256.9

4,295.7

於聯營公司及合營企業的投資 442.2

577.4

按公允價值計入損益的金融資產 936.7

1,324.1

按公允價值計入其他全面收益的金融資產 669.6

648.1

遞延所得稅資產 481.6

458.1

預付款項、按金及其他資產 186.6

188.4

定期存款 2,212.2

1,709.0



9,412.3

9,442.0 流動資產







存貨 615.2

576.6

電視劇及電影的版權 520.6

649.4

按公允價值計入損益的金融資產 2,028.9

2,735.3

貿易應收款項及應收票據 1,550.0

1,905.0

預付款項、按金及其他資產 1,561.9

1,283.0

受限制銀行存款 –

4.5

定期存款 3,002.8

3,303.5

現金及現金等價物 2,617.4

1,683.7



11,896.9

12,141.1 資產總額 21,309.2

21,583.1









權益





本公司權益持有人應佔的資本及儲備







股本 0.6

0.6

庫存股份 (151.9)

–

就受限制股份單位計劃所持股份 (14.6)

(14.6)

股本溢價 15,963.1

15,969.2

其他儲備 2,085.2

2,117.7

累計虧損 (411.6)

(547.0)



17,470.8

17,526.0 非控制性權益 3.2

1.4 權益總額 17,474.0

17,527.4

































































於二零二六年 六月三十日

於二零二五年 十二月三十一日























（人民幣百萬元） 負債

























非流動負債



























租賃負債



















98.8

116.8

長期應付款項



















19.0

16.3

遞延所得稅負債



















123.3

124.7

遞延收入



















18.5

19.6























259.5

277.4 流動負債



























租賃負債



















57.7

64.5

貿易應付款項



















1,241.1

1,210.4

其他應付款項及預提費用



















982.5

1,102.0

遞延收入



















973.7

989.7

即期所得稅負債



















166.1

232.6

按公允價值計入損益的金融負債



















154.5

179.0























3,575.6

3,778.3 負債總額



















3,835.1

4,055.7 權益及負債總額



















21,309.2

21,583.1































閱文集團 經營盈利與EBITDA及經調整EBITDA的調節



截至六月三十日止六個月

二零二六

二零二五

（人民幣百萬元） 經營盈利與EBITDA及經調整EBITDA的調節：





經營盈利 270.8

875.8 調整：





利息收入 (81.3)

(81.9) 其他虧損/（收益）淨額 25.0

(582.5) 物業、設備及器材的折舊 18.4

18.8 使用權資產的折舊 29.3

34.2 無形資產攤銷 40.3

53.8 EBITDA 302.6

318.2 調整：





股份酬金 78.9

65.9 與收購事項相關的開支 2.7

2.7 經調整EBITDA 384.2

386.9

閱文集團 非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編制的計量的調節













截至二零二六年六月三十日止六個月





調整





已呈報 股份酬金 投資及收購 虧損淨額 (1) 無形資產攤銷 (2) 稅務影響 非國際財

務報告準則





（人民幣百萬元，除詳細說明外） 經營盈利



270.8 78.9 7.2 10.2 - 367.2 期內盈利



135.2 78.9 7.2 10.2 27.1 258.6 本公司權益持有人 應佔盈利



135.4 78.9 7.2 10.2 27.1 258.8 每股盈利 （每股人民幣元）















- 基本



0.13







0.26 - 攤薄



0.13







0.25 經營利潤率



7.7 %







10.4 % 純利率



3.8 %







7.3 %



截至二零二五年六月三十日止六個月



調整



已呈報 股份酬金 投資及收購

（收益）淨額 (1) 無形資產攤銷 (2) 稅務影響 非國際財

務報告準則

（人民幣百萬元，除詳細說明外）

經營盈利 875.8 65.9 (502.5) 9.5 - 448.7 期內盈利 849.6 65.9 (502.5) 9.5 85.2 507.6 本公司權益持有人 應佔盈利 849.8 65.9 (502.5) 9.5 85.2 507.8 每股盈利 （每股人民幣元）











- 基本 0.84







0.50 - 攤薄 0.83







0.50 經營利潤率 27.4 %







14.1 % 純利率 26.6 %







15.9 %















附註： （1）該項目主要包括投資公司處置及視同處置產生的收益、減值撥備和公允價值變動，

收購新麗相關的代價負債的公允價值變動，以及收購相關的若干僱員及前股東的酬金開支。 （2）指收購產生的無形資產以及電視劇及電影版權攤銷。



SOURCE 閱文集團