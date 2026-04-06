保利香港拍賣2026春季拍賣珠寶鐘錶 現當代藝術專場4月6日舉槌

現當代藝術部門於本季春拍精選二十世紀東方美學先驅與中國當代藝術重要代表之作，兼及國際藝壇前沿探索，以多元視野勾勒了一條貫穿中西、連接古今的藝術脈絡。

本次拍賣呈現被譽為「玩世現實主義」最重要的代表藝術家之作——劉煒《你喜歡肉?》 該作於 1995 年威尼斯主題展呈現，彼時的劉煒剛從央美畢業六年，卻已是他第二次參與威雙。「你喜歡肉」系列只有六件，目前僅此一件流於市場。此作從感官到精神內省的震撼，讓國際藝壇更發現劉煒的才情之高。《你喜歡肉？》構建了一座細節驚人的感官廢墟，標誌着劉煒個人風格的成熟，更體現了90年代中國當代藝術中珍貴的內向探索。它超越了對特定政治語境的直接回應，將「玩世」與「潑皮」的生存姿態，淬鍊為一套兼具普遍哲學意涵與強烈感官衝擊的美學語言。

同樣備受矚目的，還有趙無極《15.07.67》。此作誕生於藝術家藝術生涯中最受推崇的關鍵時期—— 1960年代中期，在此時期趙無極完成了從早期書法符號語言向更為開闊的抽象結構的根本性轉向。作品以極薄、半透明的油彩層層疊加，在淡薄如霧的底層上浮現出集中的深色核心，讓畫面如水墨般呼吸流動。 趙無極完美將宋畫米芾作品中天地雲水的不可見存在，轉化為現代油彩的抽象流動。在1960年代的創作中，趙無極的白色作品數量相對珍罕，是趙無極融匯東方水墨留白哲學與西方抽象表現語言的集大成之作，堪稱宋代山水在當代抽象精神中的完美實踐。在吳大羽的《京韻》中，藝術家將京劇舞台上的熱烈氣氛、流轉光影與人物動態，悉數淬煉為純粹的抽象韻律。畫面結構繁複而緊湊，他有意以不同走向的筆觸紋理與色彩塊面分割平面，構建出多重空間層次，營造出豐滿而強烈的視覺交響。以層疊的紅藍重彩打底，敷之白色油彩勾線，他使用中國書法中撇、捺、折、鈎的筆意，將拆解形體為扭動韻律節奏。整幅作品成為其對繪畫至高追求——「色在流轉、形在跳耀」的最佳註腳。

若說塞尚的《聖維克多山》是西方現代藝術的聖山，吳冠中的《黔靈山》則可視為中國現代藝術史上融會東西的一座高峰。該作是其 1970 年代的重要代表作，作品以厚重筆觸堆疊山體，透過直線與曲線的結構性組合，將自然景觀轉化為形式秩序的畫面。色彩上脫離寫生，著重節奏均衡，以綠、灰為主色，混入藍、黃、紅等色調，並藉油彩肌理營造山巒的蒼翠嶙峋。此作不僅描繪貴陽山景，更融合宋人山水精神、石濤的形式自由，以及塞尚以來的現代藝術觀念，體現吳冠中融會東西、獨樹一幟的藝術語言，堪稱中國現代藝術史的重要里程碑。

同樣在東西交融的脈絡中探索現代語彙，本次拍賣亦呈現中國現代西畫先驅李超士於 1960年創作的粉彩作品《西瓜》。該作誕生於三年困難時期末，以豐潤堅實的瓜果形象寄託了對豐足與生機的隱喻。畫中切開的瓜瓣以短促色點密織出結構感，呈現塞尚式的造型意識；背景全瓜則以概括弧線勾勒，並將德加所授的粉彩技法內化為樸實而堅實的個人語彙。李超士一反粉彩輕盈的傳統印象，透過反覆堆疊與壓擦，賦予畫面近似油畫的體積感與雕塑般的質感，使粉彩成為承載結構與光影秩序的現代媒介。此作構圖飽滿，藍調陰影與紅綠瓜體溫潤對比，既見西方光影修養，亦流露中國文人對物趣的眷戀，彰顯其在華人藝術史中粉彩創作的獨特地位。

保利香港 2026 春季拍賣會大幕將啟，中國古董珍玩部傾力打造三大核心專場 ——《頤華：重要宮廷藝術珍品選粹》《物道：中國高古藝術珍品》與《中國古董珍玩》，以嚴謹的學術甄選、清晰的板塊規劃，彙聚一系列傳承有序、工藝卓絕的藝術珍品。本季三大專場合計上拍超五百件拍品，既有博物館級的頂尖重器，也有適合新老藏家入藏的雅玩精品，全面展現中華文明數千年來的工藝美學與歷史底蘊，為不同收藏需求的海內外藏家，提供多元且專業的收藏選擇。

三大專場各有側重、互為補充，構建起完整的中國古董藝術收藏體系：《頤華：重要宮廷藝術珍品選粹》專場，聚焦明清兩代禦窯官瓷、宮廷造辦處制陳設重器、禮器與文房雅玩，嚴選來源清晰、傳承有序的宮廷藝術珍品，還原皇家審美的巔峰工藝與盛世氣象；《物道：中國高古藝術珍品》專場，以「循物之道，見文明之脈」為主旨，涵括新石器時代良渚文化玉器、商周青銅禮器、漢唐陶塑、宋元名窯瓷器等珍品，完整呈現中華文明早期至中古時期的藝術發展脈絡，本季專場特別呈獻一批高品質龍泉窯青瓷珍品，更有數件海外回流的青銅重器釋出；《中國古董珍玩》綜合專場，以廣博的品類覆蓋與多階梯的價位設置為特點，而本季特別設置的佛像藝術專題、徐氏藝術館舊藏專題等特色板塊也備受矚目。

本季領銜之作清乾隆 廠官釉加洋彩披肩花卉山字紋太平有象雙象耳尊，本品為本季春拍領銜重器，亦為清乾隆朝禦窯中西合璧風格的典範之作。器物突破性地以傳統單色釉為基底，融合西洋傳入的洋彩裝飾工藝，將中國傳統製瓷理念與西洋藝術精髓熔於一爐，是乾隆盛世宮廷審美風尚的標杆性佳器。器身主體通施廠官釉（俗稱茶葉末釉），釉色深沉靜穆，釉質瑩潤細膩，於古雅之中盡顯皇家氣度，用色妍麗和諧，紋飾繁而不紊，細節處盡顯禦窯匠心。頸部兩側對稱貼塑雙象耳，線條圓潤生動，寓意「太平有象」，為清代宮廷核心吉祥紋飾，更為此件禦窯重器賦予祥瑞內涵。

明永樂 青花葡萄紋菱口大盤，此式葡萄紋大盤為永樂官窯瓷器中極具歷史價值的珍貴品類，是明初君主用於推進海上貿易與對外邦交的重要禮器。器物形制宏碩端莊，口沿平展，作十二出菱花式口；此式器型肇始於元代，並非中原傳統瓷器制式，其形制與中亞陶器、金屬質大盤高度契合，系為適配中亞伊斯蘭地區的使用需求與宴飲禮制所特製。本品胎質細膩潔白，釉汁瑩潤亮青，口沿繪一週卷草紋，兼具濃郁的西亞異域風情與明初官窯的規整法度。內外壁均飾十二朵折枝花卉，涵括山茶、牡丹、梔子花、菊花等品類，勾線婉轉流暢，氣韻生動；盤心主題紋飾為折枝葡萄圖，所用進口蘇麻離青料濃豔明快，料色聚集處呈現典型鐵銹斑特徵，深入胎骨，凹凸有致，在瑩潤釉面的映襯下層次分明，極具立體視覺效果，是永樂禦窯青花無可替代的經典範本。

商晚期 青銅「示」銘鴞卣，在先民的精神世界裏，鴞（貓頭鷹）是守護農耕的神鳥。這尊鴞卣大膽地將兩隻神鳥背靠背熔鑄一體，鴞首為蓋、鴞身為腹，雙翼收斂而四足挺拔，造型充滿了跨越時代的空間建模想像力。它不只是商代最高等級祭祀中盛放香酒「秬鬯」的重禮器，更是工匠對自然靈性的巔峰致敬。細看那勾曲有力的鳥喙與目如炬火的臣字眼，浮雕線條勁挺而洗練，在威嚴與靈動之間，完美還原了三千年前祭壇上那股不怒自威的神性氣場。內壁深處的一個「示」字，揭開了這件重器隱祕的身世。這個古老的象形文字，在甲骨文中直指祭壇上的「神主」，亦是上古最莊嚴的祭禮之名。它既象徵着一個古老氏族的圖騰徽號，更與鴞卣盛放降神香酒「秬鬯」的使命不謀而合。這一個字，便定下了它在商代禮制中不凡的座次——它不只是盛酒的容器，更是與神靈溝通、承載家族榮光的神聖媒介，讓三千年前的祭祀場景，在金石銘刻中瞬間鮮活。九次金石著錄，已足證此件重器的歷史分量。我們靜待佳音，共盼吉金歸宗。

唐 黑褐釉三彩馬及黃釉力士牽馬俑，唐三彩是中國唐代陶瓷藝術的巔峰代表，亦是盛唐開放包容的文化氣度與盛世氣象的具象縮影；而三彩陶馬，更是唐代雕塑藝術中最能彰顯盛唐時代精神的經典題材，在唐三彩體系中具有核心代表性。本品為徐氏藝術館舊藏，是罕見的唐三彩大型成套馬俑珍品。其中三彩立馬通高近 1 米，身姿雄健挺拔，神駿非凡；馬首微揚，雙目灼灼，神情俊朗，威風凜凜，將大唐禦馬的神韻與氣度展現得淋漓盡致。馬首所配韁繩、臀部裝飾的瓔珞均以純金打造，工致精巧，華美奪目，於預展現場觀賞極具視覺震撼力。伴出的黃釉力士牽馬俑，神態自若，氣度莊重，頭戴黑色氊帽，身著褐色圓領右衽袍，足穿尖頭靴，雙手握拳作執韁牽馬之狀，造型惟妙惟肖，雄姿勃勃，雖為靜物卻動感充盈，似正馴服神駒，又如整裝待發，即將踏上征途。整套器物保存完整，釉色鮮亮，造型生動，盡顯盛唐雕塑藝術的頂尖水準。

明洪武 青花「春壽」銘雲龍紋梅瓶，本品為目前所見明初禦窯瓷器中曠世罕見的珍品，既是洪武時期禦窯瓷器的典型器型，亦代表了洪武一朝禦窯燒造的最高工藝水準。瓶身肩部書有篆書「春壽」二字款，是目前所見洪武官窯瓷器中唯一存世的標準篆書款識，辨識度極高，具有無可替代的標型學價值。帶「春壽」款的洪武梅瓶存世量極為稀少，截至目前，全球公開出版與館藏記錄僅見五例，其中三例為公立博物館館藏，市場可流通的完整傳世品更是鳳毛麟角，僅此一點，便奠定了本品無可替代的收藏地位。從青花燒造水準來看，本品的發色在洪武青花同類器中位列頂級。它有別於明初洪武時期青花瓷器發色灰暗渾濁的特點，而呈現出通身青花發色濃豔明快，層次清晰的完美狀態。這足以佐證其燒造之時，無論窯室溫控、胎釉配比還是青料選用，均達到了當時最理想的狀態，實為一件可遇不可求的明初禦窯頂峰之作。

本次巡展中國書畫部彙聚從明代書法到近現代水墨的精品力作，古代書畫與近現代名家交相輝映，全面展現中國書畫藝術的博大精深與傳承脈絡。

古代書畫板塊，收錄明末清初史家查繼佐的《四時聞慶》。查繼佐以《罪惟錄》等史學巨著聞名，然其畫作更為罕見珍貴，此作筆墨疏秀，意境蒼涼，盡顯遺民孤高之氣。而「四王」之一的王原祁仿米山水大作亦同台亮相，王原祁以「筆底金剛杵」著稱，此作仿米家雲山，墨法淋漓，皴染精到，將米氏雲山的迷濛變幻與自身渾厚華滋的筆墨語言完美融合，堪稱其仿古之作中的上乘佳品。此外，本板塊亦呈獻元末文人張端《致張德機「別駕詩」》，張端詩文書法兼具元人風骨，此作尤為難得，殊堪珍藏。

近現代書畫板塊同樣星光熠熠。張大千作為二十世紀中國畫壇的巨匠，本次展出其多幅力作，涵蓋潑墨、山水、高士以及風荷圖等題材，全面展現其藝術生涯不同階段的創作風貌。《潑彩》墨彩交融，氣韻生動；《撫柏懷鄉》則筆精意遠，盡顯文人風骨；《風荷圖》更是其拿手題材，筆墨淋漓之間，荷之清韻躍然紙上。此外，徐悲鴻精彩絕倫的《立馬》圖亦將亮相。徐悲鴻以畫馬馳名中外，此幅立馬圖造型精準，筆墨酣暢，馬匹昂首遠眺之姿，既見西畫寫實之功力，更蘊中國傳統寫意之精神，是悲鴻畫馬題材中不可多得的精品力作。

張大千《撫柏懷鄉》：此作為張大千於 1967年於巴西寄予摯友陳夢因之作。畫面近景以赭石、石綠鋪底寫山石，濃墨繪出黃櫨灌木。正中古柏拔地而起，枝幹施以淡赭，枯筆勾勒皴擦，樹葉則以花青暈染，復以墨色濃淡分陰陽，蒼潤遒勁，氣勢奪目。高士衣，線條超逸，行止似駐足、似疾行，正是作者自我投射，寄寓濃濃思鄉情愫。此時張大千旅居海外多年，胸中已熔煉中西文化精髓，於貝多芬《第六交響曲》與陶淵明《桃花源記》中汲取靈感，此作可視為張大千與海外華僑一生追尋的精神家園。

張大千 《清溪琴韻》：本作雖作於異鄉，卻採用傳統山水主題，並以石青勾勒山石，輔以中鋒渴筆與披麻皴，展現出坡體的立體厚度。作品構圖採取傳統色「一河兩岸」，前景描繪高士彈琴、童僕侍側，伴以小橋流水與蒼翠竹林。畫面平淡自然、俊秀清潤，雖無驚人之筆，卻散發出淡遠迷茫的煙嵐逸意。這不僅是作者神遊故國的情感寄託，更是他在動盪歲月中的精神支柱。

徐悲鴻《立馬》：该作畫於抗戰期間的1942年底，其時徐悲鴻居貴陽，正準備動身去桂林。少帥張學良因為「西安事變」已失去人身自由6年，被蔣介石禁閉在貴州桐梓。徐悲鴻用立馬形態贈張學良，形格勢禁之下又似蓄勢待髮，寄喻都在畫中。款識中他摘錄了杜少陵《秦州雜詩二十首》中的兩句「哀鳴思戰鬥，迥立向蒼蒼」，落「漢卿先生教之，壬午歲儘。悲鴻貴陽客中冩少陵詩」。從所選題材、題贈的詩句都可以了解，徐悲鴻對張學良彼時心境體諒頗深。此作是目前所知徐悲鴻題贈給張學良的唯一一幅畫作，迄今未發現第二件贈畫，足見其珍罕性。

李可染《五牛圖》。存世的李可染《五牛圖》極為罕見，此幅當為畫家晚年藝術高峰時期的代表作。畫中五頭水牛或立、或蹲、或臥、或仰首、或側顧，姿態各異而神采生動，彷彿信手揮寫，卻又處處見出匠心。李可染與牛結緣於抗戰時期重慶金沙坡，其時他寄居農家，與牛為鄰，夜聞牛聲，日見牛勤。在民族危難中，他從牛身上體會到中國人堅韌奉獻的精神，並深受魯迅「俯首甘為孺子牛」及郭沫若《水牛讚》影響，開始以牛入畫，寄寓民族情感。此後數十載，牛的形象貫穿其藝術生涯，晚年更刻印「孺子牛」，命畫室為「師牛堂」，以牛自勵，展現其至真、至善、至美、至樂的藝術追求。

范安仁 《荷蟹圖》：范安仁為南宋中後期畫壇重要寫實名家，理宗寶祐年間任畫院待詔，以寫實畫魚、水族聞名。其作恪守法度而具個人特色，傳世雖少，然臺北故宮《魚藻圖卷》、日本MOA美術館《游魚圖團扇》及曾為岡崎正也舊藏之《游鯉圖》《荷蟹圖》等，皆顯極致寫實功力。尤以《荷蟹圖》精微描繪蟹殼肌理，為大閘蟹立下經典圖像，寄寓富足興旺之願，足證其南宋寫實畫壇之重要地位。

預展亦呈現張氏涵廬珍藏：張文魁（1904 — 1967），字師良，齋名涵廬，上海浦東川沙人，民國滬上知名實業家、鑑藏家。他早年於上海恆義昇百貨從學，後自主經營襪衫、鞋料、皮件等實業，並入股三友實業社、國華投資公司，投材民族工商業，曾任中華全國工業協會理事，以誠信經營成為滬上商界翹楚。事業穩固後，他於上海香山路 5 號置地建宅，定名涵廬，一時成為文藝與藏家雅集之地。

1996年 9月，專場「上海張氏涵廬舊藏」震驚國際拍壇，集中呈現宋元翰牘與明清書畫精品，多件重器引海內外博物館與藏家競逐，成為中國古書畫拍賣史上的里程碑專場，亦讓涵廬收藏與張文魁先生的實業、藏鑑、義行，永載藝術與工商史冊。

此次專輯包含張端、王原祁、王鐸、李方膺、劉墉、查繼佐等多件明清書畫真跡以及民國政界、學界等多位名家題贈作品，如馬一浮、于右任、張繼、高振霄、簡琴齋等名人墨跡。

本次預展珠寶、鐘錶及手袋尚品部門將呈獻一系列集匠心工藝、傳世價值及實用功能於一身的雅逸珍藏。

領銜本次春拍的是一條「碧玉生輝」天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈。「大珠小珠落玉盤」，李白筆下鏗鏘清越的音韻，在此幻化為一襲由三十八顆天然翡翠珠串連而成的曠世珍品。每顆玉珠皆圓潤飽滿，最大者直徑約14.5毫米，氣度恢弘，份量非凡。質地細膩如脂，種質澄澈如水，晶瑩剔透，光澤內蘊，宛如有靈。

更難得者，整串翠珠色澤勻和，過渡自然，宛如一體。其間綴以紅寶石及鑽石扣，錯落有致，彷彿「萬綠叢中一點紅」，於沉靜雅碧之中，躍動鮮明亮彩，點睛而不喧賓，層次頓生，韻致無窮。

自古以來，翡翠珠鏈即被視為玉作工藝中最為稀罕的形制，因其取材極苛，非大料不可為，質色一致者更如鳳毛麟角。今得此等碩美之材，實屬難能可貴。如此珍品，不僅為東方皇室權貴所珍視，亦深得西方名媛淑女傾慕，堪稱融合東西美學之不朽典範。

該場呈現8.02克拉克什米爾「皇家藍」藍寶石配鑽石戒指，未經加熱，令人矚目，該戒指色澤深邃純正，內部特有的微細絲狀內含物，幻化出克什米爾藍寶石獨步天下的絲絨般柔光質感，堪稱來自雪域之巔的傳奇遺珍。克什米爾藍寶石素有「藍寶之王」的美譽，源自1881年喜馬拉雅山麓的一場山崩，礦區短暫開採數年後即告枯竭，如今市場上每一顆克什米爾藍寶石皆為百年傳承的稀世遺珍。璀璨白鑽環繞鑲嵌，與主石的深邃藍色形成華美對比，讓這抹來自雪域之巔的傳奇藍色，隨時光流轉，永恆相伴。

另有一枚4.49克拉緬甸「鴿血紅」紅寶石配鑽石戒指，未經加熱，擁有國際珠寶鑑定權威GRS所頒發之證書，確認其為頂尖的「鴿血紅」色級，且未經任何加熱處理，極為珍罕。主石色澤濃郁飽滿，散發如火焰般熾烈而純淨的紅光，完美體現鴿血紅獨有的高螢光感與深沉生命力。周圍配鑲璀璨鑽石，與中央紅寶石形成華麗對比，盡顯雍容貴氣。

同場亦有一枚9.98克拉哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指，未經注油，熠熠生輝。這枚戒指以一顆9.98克拉的八邊形哥倫比亞祖母綠為主角，其色澤純正濃郁，晶體澄澈明淨，是未經注油處理的珍罕品種，更顯其天然本真。主石兩側配鑲璀璨鑽石，與祖母綠的沉鬱翠色相映生輝，展現簡約而現代的幾何美學。整體線條流暢，既適合日常佩戴，亦具收藏價值。隨附Gübelin及GRS兩家權威機構證書，為其品質與產地提供了可靠的鑑定依據。

此外，一枚16.06克拉濃彩黃色鑽石配鑽石戒指，份量驚人，將盛夏正午的燦爛陽光永恆封存於方寸之間。天然黃鑽僅佔全球鑽石產量的0.1%，此枚不僅達到「濃彩黃色」（Fancy Intense Yellow）頂級評級，更在如此罕見的克拉數下仍保有VS1淨度，實屬天賜之珍。

同場亦將呈獻一件來自蒂芙尼設計 裝飾藝術時期天然珍珠配鑽石項鏈，由149顆尺寸漸變、色澤一致、圓潤無瑕的天然珍珠匯聚而成。這條項鏈是裝飾藝術時期（約1920至1935年）美學的完美縮影：珍珠的漸次排列配以鉑金搭扣，簡潔俐落的線條體現了時代對幾何對稱的崇尚，不僅是一件珠寶，更是一段凝固的歷史、一件可佩戴的藝術品。

鐘錶方面，本季拍品將由百達翡麗 Nautilus型號5980/1A-001領銜。該錶為精鋼計時碼錶，採用經典的一體式錶鏈設計，線條流暢且佩戴舒適。藍色錶盤飾有垂直磨砂紋理，在光線照射下呈現豐富層次感，佈局清晰易讀。錶盤下方設有分鐘累積計時盤與指針式日期顯示，兼顧實用功能與視覺平衡。腕錶搭載自動上鍊機芯，具備日期顯示與計時功能，兼顧日常實用性與精準性能。該型號體現了百達翡麗在功能整合與細節工藝上的製錶傳統。

另有百達翡麗 Wempe 125th Anniversary 型號5125J-001 限量版腕錶，令人矚目，這枚型號5125J-001的限量版腕錶，是百達翡麗為德國著名珠寶鐘錶經銷商Wempe慶祝125週年而特別發行的珍稀之作，於2003年製，限量僅125枚，此錶編號為036 / 125，極具收藏意義。錶殼採用粉紅金材質，搭載自動上弦機芯，具備實用且複雜的年曆功能，能自動區分大小月，僅需在每年二月手動調校一次。除此之外，錶盤上更設有優雅的月相顯示，將天文美學與日常實用功能完美融合。

百達翡麗型號5235G-001 白金年曆自動上弦腕錶，則採用高貴白金材質錶殼，搭載品牌精湛的自動上弦年曆機芯。其最為獨特之處在於「三針一線」（regulator）錶盤佈局——時、分、秒針各自獨立軸心，呈現清晰而復古的視覺秩序，彰顯低調而深邃的機械美學。腕錶具備實用的年曆功能，可自動區分大小月，並設有日期與星期顯示，將複雜功能與簡約設計完美平衡。此錶不僅展現百達翡麗一貫的頂級製錶工藝，更以獨特錶盤結構在品牌年曆系列中別樹一幟，是藏家不容錯過的經典時計。

-香港現場預展及拍賣-

預展：4月3日至各專場拍賣前一天

拍賣：4月6日至4月8日

地點：信德中心4樓

日期 時間 拍賣專場 拍賣地點 4月6日

星期一 上午11時 璀璨珠寶及名貴鐘錶專場 信德中心 4樓 4月6日

星期一 下午3時30 分 現當代藝術 4月7日

星期二 上午10時30分 物道：中國高古藝術珍品 下午2時 頤華：重要宮廷藝術珍品選粹 下午2時30分 中國古董珍玩 4月8日

星期三 上午11時 中國書畫專場

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SOURCE 保利香港拍賣有限公司