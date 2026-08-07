「東盟電影節2026 」將於8月舉行 歷來最大規模 以電影連繫文化交流

電影與音樂交織 探索多元文化

東盟電影節2026為香港觀眾帶來一系列精選電影，呈現各參與國家及地區的獨特故事，以及傳統與當代交織的生活面貌。電影節今年的放映陣容進一步擴展，讓香港觀眾，尤其是年輕一代，加深對跨地域文化的欣賞與交流。藉著這個大眾化平台，觀眾可透過電影及音樂的結合，感受東盟國家及不同地區的文化底蘊，探索多元視角，拓闊文化視野。

香港-東盟協會主席黃永光先生表示：「電影與音樂是連繫不同文化與世代的共同語言。隨著東盟電影節不斷發展，我們很高興邀請觀眾透過大銀幕，發掘東盟及其他地區豐富的故事、創意與多元文化面貌。今年電影節將呈獻歷來最豐富的片單，帶來更廣泛多元的精彩電影。我們期望電影節能為觀眾帶來愉快而富有啟發性的體驗，並以輕鬆有趣的方式，透過電影與音樂感受不同的文化與視角。我們衷心感謝各合作夥伴一直以來的支持，包括18個國家的駐香港總領事館、文化體育及旅遊局文創產業發展處、M+、亞洲協會香港中心、商務及經濟發展局『一帶一路』辦公室、香港金融發展局、香港貿易發展局、投資推廣署、團結香港基金、以及一眾商會及機構；有賴各方協力，電影節才能接觸更廣的觀眾群，發揮更大的影響力。」

香港作為經濟與文化交流樞紐 促進區域聯繫

香港作為匯聚世界多元文化的國際城市，一直是透過電影推動文化交流的重要平台。東盟電影節2026將邀請部份參展電影的導演及製作團隊出席映後分享會，讓觀眾更深入了解電影創作背後的故事，並有機會與本地電影業界人士交流，探討音樂在電影敘事中的角色。

今屆電影節除了呈獻全部11個東盟成員國的作品外，亦精選來自澳洲、孟加拉、白俄羅斯、中國（香港及中國內地）、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦及俄羅斯的電影，為觀眾帶來更豐富多元的視角與體驗。多部參展電影的導演與演員更憑創意和獨特的敘事手法，在世界各地屢獲殊榮。

今屆電影節焦點之一，是來自首次參與東盟電影節的東帝汶，帶來以音樂為主題的短片合集《東帝汶非遺短片》，為觀眾帶來耳目一新的文化體驗。電影節將以菲律賓作品《螢火蟲之歌》揭開序幕；同時亦包括多部深受觀眾喜愛的作品，例如講述少年搖滾樂隊成長故事的泰國喜劇電影《廢柴band友愛作戰》，以及以懷舊音樂劇形式重溫傳統歌台文化的新加坡電影《木瓜姊妹花》。其他精選作品還包括多部感人至深的作品，如馬來西亞的《爸爸無聲的愛》、緬甸的《我想成為你的龍蝦》及汶萊的《桄榔糖的故事》。電影節亦會呈獻印尼的奇幻家庭冒險動畫《夢想巨無霸》、柬埔寨細膩動人的愛情故事《向左走向右走》、老撾的《永珍女生的人生歷險》，以及越南的音樂主題作品《橫渡大海的聲音》；香港的音樂療癒愛情小品《久別重逢》與中國的《給阿嬤的情書》，充份展現今屆東盟電影節對本地及中國內地電影敍事的重視。

除了東盟國家，這次片單亦將帶來跨越地域的電影選擇，包括巴基斯坦賣座史詩動作片《烈刃之怒》、澳洲的《美麗謊言》，以及俄羅斯的《迪奧多羅娃：逆流而上》。完整電影名單請參閱附錄。

東盟電影節2026由香港-東盟協會、18個國家的駐香港總領事館、以及文化及商界等多個界別的單位攜手推動。合辦機構包括文創產業發展處、M+和亞洲協會香港中心；支持機構包括商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室、香港金融發展局、香港貿易發展局、投資推廣署、團結香港基金和一眾商會及機構。

由即日起，公眾可登入東盟電影節2026官方網站登記換領免費門票，名額有限，先到先得。8月21日至9月6日的放映場次門票現已開放登記；而9月10日至27日放映的場次門票則將於8月24日起接受登記。有關上映電影及放映時間的完整資訊，請瀏覽東盟電影節2026官方網站：www.aseanfilmfest.org/zh-hk 。

SOURCE 香港-東盟協會