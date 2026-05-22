【2026 ASCO】亞盛醫藥公佈多項臨床進展，三項獲快速口頭報告

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年5月22日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）宣佈，公司六項入選2026年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會的臨床研究的摘要已於ASCO官網公佈。此次入選的研究中，有三項獲快速口頭報告、三項獲壁報展示，涉及中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑奧雷巴替尼（商品名：耐立克®）、中國首個獲批上市的國產原創Bcl-2選擇性抑制劑利沙托克拉（商品名：利生妥®）和MDM2-p53抑制劑alrizomadlin（APG-115）三個重點品種。

本屆ASCO年會將於5月29日至6月2日（美國當地時間）在芝加哥McCormick會議中心以線上線下結合的形式舉辦。一年一度的ASCO年會是全球腫瘤領域最重要、最權威的學術交流盛會，將展示當前國際最前沿的臨床腫瘤學科研成果和腫瘤治療技術。

亞盛醫藥入選2026ASCO年會的摘要核心信息如下：

快速口頭報告

Olverembatinib (HQP1351) combined with blinatumomab in patients with lymphoid blast phase chronic myeloid leukemia (CML-LBP) or Philadelphia chromosome-positive B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (Ph+ BCP-ALL)

奧雷巴替尼（HQP1351）聯合貝林妥歐單抗治療淋系急變期慢性髓細胞白血病（CML-LBP）或費城染色體陽性B細胞前體急性淋巴細胞白血病（Ph+ BCP-ALL）患者

摘要編號：6513

展示形式：快速口頭報告

分會場標題：血液系統惡性腫瘤——白血病、骨髓增生異常綜合征及同種異體移植（Hematologic Malignancies—Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant）

報告時間：

2026年5月30日 13:51–13:57（美國中部時間）

2026年5月31日 凌晨2:51 - 2:57（北京時間）

第一作者：Elias Jabbour, MD，美國德克薩斯大學MD安德森癌症中心白血病科

核心要點：

這項多中心、開放標簽的Ib期研究探索了奧雷巴替尼與貝林妥歐單抗聯合方案在復發/難治（R/R）Ph+ BCP-ALL或CML-LBP患者中的應用。

入組時存在陽性可測量的殘留疾病（MRD）且非完全緩解（CR）的5例患者組中，4例達到CR，2例實現MRD轉陰，整體安全性可控。

這項研究首次在國際患者群體中驗證了奧雷巴替尼聯合免疫療法在CML-LBP與R/R Ph+ BCP- ALL中的可行性。

Updated efficacy and safety of olverembatinib (HQP1351) as second-line therapy in patients with chronic-phase chronic myeloid leukemia (CP-CML)

奧雷巴替尼（HQP1351）二線治療慢性期慢性髓細胞白血病（CP-CML）患者的最新療效和安全性數據

摘要編號：6510

展示形式：快速口頭報告

分會場標題：血液系統惡性腫瘤——白血病、骨髓增生異常綜合征及同種異體移植（Hematologic Malignancies—Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant）

報告時間：

2026年5月30日 13:21–13:27（美國中部時間）

2026年5月31日 凌晨2:21 – 2:27（北京時間）

第一作者：黎緯明教授，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院血液科

核心要點：

這是一項在中國開展的單臂、多中心、開放標簽研究，評估了奧雷巴替尼作為二線治療方案的有效性與安全性。

在42例可評估患者中，第24周期時，完全細胞遺傳學反應（CCyR）率達91.3%，主要分子學反應（MMR）率達60.9%。在32例一線使用二代TKI失敗的患者中，仍有81.3%獲得了CCyR，50%達到MMR，且安全性良好。

奧雷巴替尼在對一線TKI耐藥/不耐受且無T315I突變的CP-CML患者中顯示出良好的耐受性，並帶來較高的MMR和CCyR率。

Alrizomadlin (APG-115) alone or in combination with Lisaftoclax (APG-2575) for the treatment of pediatric patients with relapsed/metastatic rhabdomyosarcoma (RMS) or other soft-tissue sarcomas (STSs)

Alrizomadlin（APG-115）單藥或聯合利沙托克拉（APG-2575）治療復發/轉移性橫紋肌肉瘤（RMS）或其他軟組織肉瘤（STSs）兒童患者

摘要編號：10012

展示形式：快速口頭報告

分會場標題：兒童腫瘤II（Pediatric Oncology II）

報告時間：

2026年5月30日 8:00 - 8:06（美國中部時間）

2026年5月30日 21:00–21:06（北京時間）

第一作者：張翼鷟教授，中山大學腫瘤防治中心兒童腫瘤科，華南腫瘤學國家重點實驗室，腫瘤醫學協同創新中心

核心要點：

這是一項國內多中心臨床試驗，評估了Alrizomadlin（APG-115）單藥或聯合利沙托克拉，用於經多線重度治療的復發/轉移性兒童橫紋肌肉瘤、尤文肉瘤、神經母細胞瘤及其他軟組織肉瘤的安全性與初步療效。

結果顯示單藥及聯合組均無劑量限制性毒性（DLT），不良反應以胃腸道、血液學毒性為主，嚴重不良事件少見，無治療相關死亡及停藥。療效方面，單藥組 1 例難治性橫紋肌肉瘤達CR；聯合組客觀緩解率（ORR）達 30%、疾病控制率（DCR）達 80%。

該方案安全性可控，在兒童相關實體瘤中初步展現抗腫瘤活性，值得進一步研究。

壁報展示

Updated clinical and translational results of olverembatinib (HQP1351) in patients with succinate dehydrogenase (SDH)-deficient tumors

奧雷巴替尼（HQP1351）治療琥珀酸脫氫酶缺陷型（SDH-）腫瘤患者的最新臨床和轉化研究結果

摘要編號：11539

展示形式：壁報展示

分會場標題：肉瘤（Sarcoma）

報告時間：

2026年6月1日 13:30–16:30（美國中部時間）

2026年6月2日 凌晨2:30–5:30（北京時間）

第一作者：邱海波教授，中山大學腫瘤防治中心，華南腫瘤學國家重點實驗室，腫瘤醫學協同創新中心

核心要點：

這是一項在SDH缺陷型腫瘤中的研究，評估了奧雷巴替尼在SDH缺陷型GIST和副神經節瘤患者中的療效。

在26例SDH缺陷型GIST患者中，6例（23.1%）患者的最佳療效為PR，中位無進展生存期（PFS）長達25.7個月；在6例SDH缺陷型副神經節瘤患者中，4例患者觀察到最佳療效，SD持續≥4個周期（CBR，66.7%），中位PFS為8.25個月。

該研究首次闡明了奧雷巴替尼通過p38-CD36通路抑制脂肪酸促進的腫瘤細胞遷移的新機制，為SDH缺陷型腫瘤的治療提供了全新思路。

A phase 3 study of olverembatinib (HQP1351) in patients with chronic-phase chronic myeloid leukemia: POLARIS-2 trial in progress

奧雷巴替尼（HQP1351）治療慢性期慢性髓細胞白血病患者的III期臨床研究：正在進行中的POLARIS-2試驗

摘要編號：TPS6608

展示形式：壁報展示

分會場標題：血液系統惡性腫瘤——白血病、骨髓增生異常綜合征及同種異體移植（Hematologic Malignancies—Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant）

報告時間：

2026年6月1日 9:00–12:00（美國中部時間）

2026年6月1日 22:00–次日凌晨1:00（北京時間）

第一作者：Elias Jabbour, MD，美國德克薩斯大學MD安德森癌症中心白血病科

核心要點：

POLARIS-2是一項全球性、多中心、隨機、開放標簽的III期註冊研究。

該研究包含兩個獨立隊列。Part A將至少接受過兩種TKI治療的慢性期CML患者按2:1隨機分配至奧雷巴替尼組或博舒替尼組；Part B為單臂研究，評估奧雷巴替尼在攜帶T315I突變的患者中的療效。主要終點均為24周的主要分子學反應率。

A global multicenter, open-label, randomized, phase 3 registrational study of lisaftoclax (APG-2575) in previously treated chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL): GLORA trial in progress

利沙托克拉（APG-2575）治療既往經治慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者的全球多中心、開放性、隨機、III期註冊臨床研究：正在進行中的GLORA試驗

摘要編號：TPS7101

展示形式：壁報展示

分會場標題：血液系統惡性腫瘤——淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病（Hematologic Malignancies—Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia）

報告時間：

2026年6月1日 9:00–12:00（美國中部時間）

2026年6月1日 22:00–次日凌晨1:00（北京時間）

第一作者：Matthew Steven Davids, MD，美國丹娜法伯癌症研究院

核心要點：

GLORA是一項全球性、多中心、開放標簽的III期註冊研究。

該研究旨在評估經≥12 個月 BTK 抑制劑單藥治療後未達完全緩解且無疾病進展的CLL/SLL患者，在接受利沙托克拉聯合BTK抑制劑治療後的療效與安全性。研究計劃納入約 440 例患者，在 18 個國家 126 個中心開展，目前正在招募中。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發、生產和商業化創新藥，以解決腫瘤領域全球患者尚未滿足的臨床需求。公司已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑、新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑以及蛋白降解劑。

公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，已獲批用於治療伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）和加速期（CML-AP）患者，以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。該藥物所有獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL）。目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®三項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者POLARIS-1研究；獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療經治CML-CP成年患者的POLARIS-2研究；評估耐立克®治療SDH-缺陷型GIST患者的POLARIS-3研究。

公司另一重磅品種利生妥®是一款用於治療多種血液系統惡性腫瘤的新型Bcl-2抑制劑。利生妥®已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲MEA許可的評估利生妥®聯合BTK抑制劑治療既往接受BTK抑制劑治療超過12個月且應答不佳的CLL/SLL患者的GLORA研究；評估利生妥®一線治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；評估利生妥®一線治療新診斷老年或不耐受的AML患者的GLORA-3研究；以及獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®一線治療新診斷中高危MDS患者的GLORA-4研究。

憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、阿斯利康、默沙東、輝瑞、信達等眾多領先的生物製藥公司達成全球合作，同時與丹娜法伯癌症研究院、梅奧醫學中心、美國國家癌症研究所和密西根大學等學術機構建立研發合作關係。如需了解更多信息，請訪問 https://ascentage.com/

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據美國《1995年私人證券訴訟改革法案》，以及經修訂的《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條所界定的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中的所有內容均可能構成前瞻性陳述，包括亞盛醫藥對未來事件、經營成果或財務狀況所發表的意見、預期、信念、計劃、目標、假設或預測。

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SOURCE 亞盛醫藥