2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented By CGA 歷史性對決空降香港 啟德體育園化身全球電競焦點

LCK 一直被公認為全球實力最強、競技水平最高的《英雄聯盟》職業聯賽之一，雲集世界頂尖戰隊與殿堂級選手，並長年主導國際賽事舞台。現時《英雄聯盟》世界排名（Global Power Rankings) 前列戰隊均來自LCK賽區，當中不乏全球電競迷耳熟能詳的名字，例如T1、Gen.G等，其競技含金量被譽為世界之最。當中首位加入傳奇殿堂（Hall of Leagues)的殿堂級選手、《英雄聯盟》電競史上首位六冠王、帶領隊伍三連霸世界冠軍的 Faker，亦是LCK聯賽的重點選手，而其他多位世界頂尖好手，包括Gumayusi、ShowMaker、Bdd和Chovy等，都是效力LCK職業聯賽隊伍。而當中 LCK Cup 2026 成績為前三的勁旅將親臨香港出戰，為本地觀眾帶來夢幻級對決。

今屆 2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented by CGA，將把整個賽事中最關鍵的階段帶到香港舉行：

2 月 28 日（星期六） ：Loser Finals（敗者組決賽）

：Loser Finals（敗者組決賽） 3 月 1 日（星期日） ：Finals（總決賽）

：Finals（總決賽） 開賽時間 ：16:00

：16:00 比賽地點：啟德體藝館（Kai Tak Arena）

每個比賽日將上演一場 Bo5（五局三勝）的高強度對決，直接決定可晉身世界級國際賽事的隊伍。賽事成績最好的首兩名戰隊將獲得代表 LCK 出戰世界級國際賽事 First Stand Tournament（英雄聯盟全球先鋒賽）的參賽資格，意味香港站不僅是冠軍之爭，更成為世界舞台的關鍵一站。

世界級場館 近距離見證頂尖對決

是次賽事選址於近年落成的啟德體育園，觀眾將可於世界級場館內，近距離見證全球最頂尖《英雄聯盟》戰隊的巔峰對決，現場熾熱氣氛與即場觀賽體驗，將為觀眾帶來線上直播無法取代的獨特感受。

Festival Zone 免費入場 打造全民電競嘉年華

除主賽事外，大會將於比賽當月於商場及場館內設立Festival Zone，向公眾免費開放，讓全港市民都可親身投入 2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented by CGA的熾熱氣氛。LCK Festival Zone 為 LCK 每年於總決賽期間舉行的官方嘉年華活動，是賽事以外最受粉絲期待的體驗之一，今次設有多個互動體驗專區，包括戰隊攤位（Team Booths）、官方及限定周邊商品銷售、主題打卡拍照專區、應援留言牆（Cheer Wall）、Cosplayer同樂及各贊助品牌的體驗專區，讓遊客透過多元化體驗與電競愛好者一同感受世界級電競盛事的魅力。

LCK 2026 Festival zone - Pop Up Store

日期：2026年 2 月 14 日至 3 月 1 日

地點：MCP新都城中心2期L2天幕廣場天橋

Pop up store 內容：官方及限定周邊商品銷售及主題打卡拍照專區

LCK 2026 Festival Zone

日期：2026年 2 月 28 日及 3 月 1 日

地點：啟德體藝館

Festival Zone內容：戰隊攤位（Team Booths）、官方及限定周邊商品銷售、主題打卡拍照專區、應援留言牆（Cheer Wall）、Cosplayer同樂及各贊助品牌的體驗專區

搶票在即 全球電競迷高度期待

隨着賽事消息公布，勢必掀起搶購熱潮，售票資料如下：

購票地點: 快達票 (https://hkt.hkticketing.com/hant/#/news/detail/0/25)

發售日期： PAYKOOL 優先發售: 29/1 10:00AM to 08:00PM 快達票公開發售：30/1 10:00AM起

票價： $1,688 / $1,388 / $1,188 / $888 / $688 / $488

$1,688 / $1,388 / $1,188 / $888 / $688 / $488 指定活動旅遊套票平台： Trip.com

Trip.com 官方限定周邊預售：https://lckmerch.cga.gg/

關於賽事

2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented by CGA獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌認可，標誌為緊張、精彩、刺激的大型體育活動，有助提升香港作為國際體育盛事之都的形象。

活動名稱：2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented by CGA

日期：2026 年 2 月 28 日至 3 月 1 日（星期六及日）

時間：16:00 開賽

地點：啟德體藝館（Kai Tak Arena）

賽事形式：

購票資料：

活動相關資料下載：https://tinyurl.com/LCK2026HK

