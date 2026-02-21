私補市場2026新趨勢｜補習平台分享上門補習價錢2026及揀補習導師三大常見中伏位及貼士

香港2026年2月21日 /美通社/ -- 從「小學數學難過DSE」到「家長集體崩潰」登熱搜，學童壓力早已成為全城焦點。為應對爆煲式課業量及考試的壓力，不少家庭嘗試轉投上門補習，寄望透過專業導師為孩子補底、追分、衝標。市場觀察顯示，上門補習收費差距大，以中學數學為例，時薪介乎 $150 至 $800 不等，而補習導師資歷由名校畢業生至前考官及補習名師皆有，價格與質素並非總成正比。為協助家長更有效地評估導師及收費水平，補習平台私補權威平台 尋補 Tutor Circle 發布 2026 年最新上門補習價錢2026分析報告，詳解影響價錢的主要因素，並總結三大常見中伏位與避雷貼士，助家長精明選擇最具性價比的補習導師。

上門補習收費 2026: 一般學科補習（英文科除外）

學生年級 大學/大專L3-L4/ 沒有特別要求 大學/ 大專L5 大學/ 大專L5*-5** 全職補習老師 現職補習教師 幼稚園 $100-140起 $150-200起 $170-270起 $210起 $360起 小一 $100-140起 $150-200起 $170-270起 $250起 $360起 小二 $110-150起 $150-200起 $180-280起 $250起 $360起 小三 $110-150起 $150-200起 $180-280起 $250起 $360起 小四 $120-160起 $160-220起 $190-290起 $250起 $400起 小五 $120-160起 $160-220起 $190-290起 $250起 $400起 小六 $130-170起 $160-220起 $200-300起 $250起 $400起 中一 $140-180起 $160-210起 $210-310起 $300起 $450起 中二 $140-180起 $160-220起 $210-310起 $300起 $450起 中三 $150-190起 $170-220起 $220-320起 $300起 $450起 中四 $150-190起 $170-220起 $220-320起 $350起 $500起 中五 $160-200起 $180-230起 $230-330起 $350起 $500起 中六 $160-200起 $180-230起 $230-330起 $350起 $500起 大專以上 / $190-240起 $240-340起 $400起 $600起

英文科上門補習

學生年級 大學 / 大專L3 - L4 / 沒有特別要求 大學 / 大專L5 大學 / 大專L5* - 5** 全職補習 現職教師 幼稚園 $150 - 180起 $150 - 220起 $200 - 320起 $280起 $400起 小一 $150 - 180起 $150 - 220起 $200 - 320起 $280起 $400起 小二 $150 - 200起 $160 - 230起 $210 - 330起 $280起 $400起 小三 $150 - 200起 $160 - 230起 $210 - 330起 $280起 $400起 小四 $150 - 210起 $170 - 240起 $220 - 340起 $300起 $450起 小五 $150 - 210起 $170 - 240起 $220 - 340起 $300起 $450起 小六 $160 - 220起 $180 - 250起 $230 - 350起 $300起 $450起 中一 $170 - 230起 $190 - 260起 $240 - 360起 $350起 $500起 中二 $170 - 230起 $190 - 260起 $240 - 360起 $350起 $500起 中三 $180 - 240起 $200 - 270起 $250 - 370起 $400起 $550起 中四 $180 - 240起 $200 - 270起 $250 - 370起 $400起 $550起 中五 $190 - 250起 $210 - 280起 $260 - 380起 $400起 $550起 中六 $190 - 250起 $210 - 280起 $260 - 380起 $400起 $550起 大專以上 / $220 - 290起 $270 - 390起 $450起 $650起

影響上門補習收費的三大因素

1. 老師資歷

補習老師的教育背景及教學經驗是決定收費的關鍵因素之一。一般而言，補習老師的資歷越高，收費也會越高。例如：

如聘請 DSE 成績達 L5 至 L5** 的大學生為中三學生補習，視乎不同學科時薪約為 $220-$320 ；

； 如聘請 DSE 成績達 L5 至 L5** 的全職補習導師為中三學生補習，視乎不同學科時薪約為 $300-$450 ；

； 如想尋求現職中學教師進行私補，時薪需至少 $500-$600起。

大部分上門補習老師為大學生，他們多數將補習視為兼職，因此收費相對較低。例如，小六學生的上門補習收費大約為 $160-$300/小時 不等。但若家長希望聘請全職補習老師，則需支付更高的費用，甚至可能達兼職補習老師收費的約兩倍。

2. 學生的教育水平

學生的教育階段亦直接影響補習的價格。一般來說，高年級學生的補習費用會高於低年級。例如：

全職補習老師為中一學生補習的時薪為 $300起 ；

； 而全職補習老師為中六學生補習的時薪則可達 $500。

此外，學生的學習進度和需求亦會影響收費。如果學生的學科基礎較弱，導師可能需要額外準備個人化的溫習筆記、練習題目或模擬試卷，這些「附加服務」亦會令價格上升。

3. 單對單 VS 小組補習

單對單補習的費用通常高於小組補習。一般來說，同學自組的多人小組補習，平均每人學費約為單對單補習的七至八折，具體收費需按小組人數和實際情況而定。

年級 大學程度導師 小學 每人每小時$130 – $230 初中 每人每小時$150 – $250 高中 每人每小時$180 – $280 大專以上 每人每小時$220 – $320

在了解上門補習的合理收費後，家長最關心的，莫過於如何挑選最具性價比的補習導師。補習平台 尋補 Tutor Circle 創辦人 Andy 指出，選導師前應先釐清子女的學習程度、性格與目標。「家長找私補，通常有三大原因，」他解釋說，「第一，是在考試旺季前為子女操卷衝刺；第二，是針對弱科補底，加強理解；第三，則是幫表現不錯的學生拔尖，力爭進入精英班或爭取更佳名次。」

三大上門補習避雷重點

1. 了解學生個性是關鍵

Andy 指出，上門補習 屬於高度個人化的教學，因此導師與學生的性格是否匹配至為重要。「補習其實有點像拍拖，雙方合不合拍會直接影響成效。我們會先了解學生的學習風格與個性，再為他們配對最適合的老師——有的導師偏嚴謹，有的則以鼓勵為主，我們會依家長期望和導師特長作出專業配對。」

2. 分級教學效益更明顯

對於希望一位導師同時教授多名子女的家庭，Andy 提醒要小心評估。「若子女年齡層差距大，並不建議使用同一名補習導師。幼稚園、小學與中學各有不同的教學重點與技巧，例如幼稚園導師擅長專注力培養，小學及中學導師則著重知識深化與考試策略。」他強調，一對一教學往往能更有效地配合孩子的需要。

3. 弱科補習應選專科導師

若學生在特定科目表現較弱，Andy 建議應該找專門教該科的導師，而非由同一位老師包辦所有科目。「針對性補習能讓學生更集中地克服弱點，提高學習效率。」他分享曾有一名小一學生採用專科導師輔導英文科，短短一個學期內便躍升為全年級第一，成效顯著。

