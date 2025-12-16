【2026年職場展望】全球項目管理人才缺口逼近3,000萬 考取PMP®證照成高薪關鍵

數據顯示：亞洲地區需求激增，Informatics 二十年培訓經驗助逾萬人晉身專業行列

香港2025年12月16日 /美通社/ -- 隨著全球經濟步入數位化轉型與人工智能（AI）加速應用的新時代，項目管理專業人員（Project Management Professionals）的角色已從單純的執行者轉變為企業戰略的核心驅動力。根據項目管理協會（PMI®）最新發佈的權威報告顯示，全球正面臨前所未有的項目管理人才短缺危機。預計至2035年，全球需要新增近3,000萬名項目專業人員以滿足需求。專家推測，進入2026年，香港及亞太地區將成為人才爭奪戰的重災區，而具備PMP®（Project Management Professional）認證的專才，其薪酬增長幅度將顯著高於非認證同行。

2026年職位需求預測：亞洲增長強勁 歐美需求穩健

根據PMI®發佈的《Global Project Management Talent Gap》（全球項目管理人才缺口）報告指出，2025年全球項目管理專業人員的市場規模約為4,000萬人，這一人數已超過全球護士總數（約3,000萬）及軟件開發人員總數（約2,500萬）。然而，這一人力儲備遠不足以應對未來的資本投資增長。

展望2026年，各地區的職位需求呈現以下趨勢：

香港地區：報告數據顯示，香港目前的項目管理專業人才庫約為87,000至88,000人。然而，隨著大灣區融合及本地基建、創科發展，預計至2035年，香港的項目人才需求將攀升至109,000至116,000人，人才缺口高達42,000人。這意味著從2025年跨入2026年，香港企業將面臨更嚴峻的招聘挑戰，特別是在金融科技、建築及IT服務領域。

亞洲地區（中國及南亞）：亞洲是全球項目人才需求增長的火車頭。報告預測，中國在「高增長情境」下，至2035年需要將其項目人才庫從現有的1,110萬人倍增至2,330萬人。南亞地區（如印度）的需求增長率更高達68%至91%。2026年，隨著這些地區基礎設施現代化與數位化轉型加速，對項目經理的需求將呈現爆炸性增長。

歐美地區：相較於亞洲的爆發式增長，北美與歐洲市場呈現成熟且穩健的態勢。北美預計在未來十年需填補約130萬至150萬的人才缺口，而歐洲則需填補約290萬至340萬個職位。雖然增長率較低（約20-25%），但由於人口老化導致的退休潮（Attrition），2026年歐美企業將面臨巨大的「替換型需求」，急需新血補充資深項目經理的離職空缺。

立即了解PMP講座資料

2026年薪酬趨勢：PMP®證照的「溢價」效應

在供不應求的市場環境下，薪酬自然水漲船高。根據PMI®《Earning Power: Project Management Salary Survey - Thirteenth Edition》（薪酬調查第13版），項目管理職位的薪酬與從業者的技能、經驗及認證狀態高度相關。

PMP®證照的價值： 數據顯示，持有PMP®（項目管理專業人員）認證的從業者，其薪酬中位數比未持有證照者平均高出33%。這一「PMP®溢價」在不同國家表現各異，例如在南非和哥倫比亞，差距可達65%以上；而在美國，PMP®持有者的薪酬中位數比非持有者高出44%（13萬美元對比9萬美元）。

2026年薪酬展望：

中國香港與亞太：雖然該報告未單獨列出中國香港的薪酬數據，但參考鄰近的經濟體新加坡，其項目從業者的年薪中位數約為79,464美元（約62萬港元），且PMP®持有者在新加坡享有31%的薪酬優勢。推測2026年，香港作為國際金融中心，為留住人才，項目經理的薪酬加幅將參考或高於亞太區平均水平，特別是在持有PMP®證照的中高層職位上。

歐美地區：美國項目專業人員的年薪中位數最高，達120,000美元（約93.6萬港元），其次是澳洲（103,789美元）及德國（99,512美元）。調查指出，66%的受訪者在過去12個月獲得加薪。隨著通脹壓力及人才短缺，2026年歐美地區的項目管理薪酬預計將保持平穩向上的趨勢。

從「執行者」到「戰略夥伴」：M.O.R.E. 思維

除了硬性的證照與薪酬，PMI®最新的《Project Success 2025》報告強調，未來的項目經理必須具備 M.O.R.E.思維，即：管理認知（Manage perceptions）、掌握成功（Own success）、持續重估（Relentlessly reassess）及擴展視野（Expand perspective）。

報告指出，僅有7%的項目專業人員能夠全面貫徹M.O.R.E.思維，而這些少數精英所領導的項目，其淨成功評分（Net Project Success Score, NPSS）高達94分，遠超平均水平。這表明，2026年的僱主將更看重項目經理的「商業敏銳度」（Business Acumen）。能夠理解組織戰略、靈活應對變更並交付實際商業價值的項目經理，將是市場上最炙手可熱的人才。

立即了解PMP課程資料

Informatics PMP®課程：二十年資歷 助逾萬學員成功考取PMP®

面對2026年龐大的人才缺口與日益嚴格的技能要求，Informatics Education (HK) Ltd憑藉深厚的培訓底蘊，成為您考取專業資格的最強後盾。

Informatics 早於 2003 年已開始培訓 PMP® 人才，是香港項目管理培訓的先驅之一。憑藉超過 20 年的教學經驗與專業累積，我們已成功協助超過 10,000 名學員考取 PMP® 專業資格，為各行各業輸送了大量具備國際視野的項目管理精英。

Informatics 的 PMP® 項目管理專業認證備試課程具有以下三大優勢：

資深傳承與針對性策略：結合二十年的培訓數據與經驗，我們精準掌握 PMP 考試趨勢，特別針對近年情境題比例增加的變化，提供大量實戰案例分析。這直接回應了報告中提到的「商業敏銳度」需求，教導學員如何在考試及工作中做出符合商業利益的決策。



強化 M.O.R.E. 思維訓練：有別於傳統僅側重於「預測型」（Predictive）流程的教學，Informatics 強調「敏捷」（Agile）與「混合型」（Hybrid）管理模式的應用。課程將深入淺出地教授如何「管理持份者認知」及「持續重估」項目價值，協助學員從戰術執行層面提升至戰略夥伴層面，填補市場上那 93% 未能完全掌握 M.O.R.E. 思維的人才空缺。



**職涯發展支援： 鑑於PMP®認證能帶來平均33%的薪酬增長，Informatics 提供專業的職涯諮詢服務，協助學員將PMP®證照轉化為實際的職場競爭力，無論是爭取升職加薪，或是開拓海外就業機會，都能快人一步。

在這個項目管理人才供不應求的黃金時代，選擇擁有悠久歷史與卓越口碑的 Informatics，不僅是為了通過考試，更是為了成為未來企業爭相聘請的戰略型項目領袖。

關於 Informatics Education (HK) Ltd

Informatics 作為領先的專業培訓機構，致力於提供高品質的資訊科技及商業管理課程。我們擁有豐富的教學經驗及專業導師團隊，多年來已協助無數專才取得國際認證，提升職場競爭力。

立即了解更多PMP資料

SOURCE informatics