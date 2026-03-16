雲頂新耀將於2026年3月26日公布2025年度全年業績並舉行線上投資人會議

上海2026年3月16日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注於創新藥開發、制造和商業化的生物制藥公司，今日宣布公司將於北京時間2026年3月26日公布2025年度全年業績及業務進展，並於當日舉行線上投資人會議。

參會者可通過以下鏈接參加會議，可選擇中文或者英文同聲傳譯：

會議時間：北京時間2026年3月26日，星期四，上午8:30（美國東部時間3月25日晚間8:30）

中文會議：

網絡參會: https://s.comein.cn/1g342i3i

電話參會：

+86-4001888938（中國大陸）

+86-01053827720（全球）

+886-277083288（中國台灣）

+852-51089680（中國香港）

參會密碼： 531077

同聲傳譯（英文）鏈接：

網絡參會: https://s.comein.cn/y8tsv9x5

電話參會：

+86-4001888938（中國大陸）

+86-01053827720（全球）

+886-277083288（中國台灣）

+852-51089680（中國香港）

參會密碼： 985871

有關雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先制藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並嚴格按照國家藥品監督管理局（NMPA）和歐洲藥品管理局（EMA）的GMP要求及世界衛生組織（WHO）PQ標准建設。

公司聚焦CKM（心血管、腎臟及代謝）、自身免疫、眼科及急重症等疾病治療領域，已打造集全渠道商業化體系與藥品全生命周期商業化能力於一體的商業化平台，並以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台，拓展研發能力，同時強化全球化布局，加快國際化發展進程。更多信息，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。

前瞻性聲明：

本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用「將」、「預期」、「預測」、「期望」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預估」、「確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制范圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發布日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。

SOURCE 雲頂新耀