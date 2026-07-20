2026國際綜藝合家歡7月盛夏啟幕 攜手領賢慈善基金及嘉頓推出《IMAGINE! PLAY!》互動藝術展覽

小朋友可化身「藝術探險員」，走進展覽的沉浸式「奇幻森林」藝術空間。展覽以「國際綜藝合家歡2026」的精彩節目為靈感，融合視覺藝術與原創音樂，打造充滿童真與奇幻色彩的藝術場景，鼓勵孩子以多元方式感知藝術：用雙眼細心發掘空間裡的隱藏細節，以身體靈活感應流動的音樂節奏，用雙手大膽創作獨一無二的藝術作品，盡情釋放無限想像力，築出專屬自己的藝術奇想。

展覽四大主題互動區各有特色，動靜結合、趣味滿載，為大小朋友帶來層次豐富的藝術體驗：

四大互動藝術區亮點

1.⁠ ⁠小小作曲家

展覽亮點互動裝置，每朵蘑菇上的「魔法金瓣」都藏著不一樣的樂音，小朋友輕輕觸碰，便可創作出個人專屬音樂，隨著旋律變化同時衍生出不同的閃亮光影，完美地將聽覺藝術轉化為視覺圖像。完成後，掃描奇幻屋螢幕上的「光影密碼」（QR Code），就能把自創作品帶回家！

2.⁠ ⁠ 奇幻紙藝花叢

由STICKYLINE匠心打造的紙藝花叢，以現代幾何美學重塑自然繁花之美。絢麗立體的紙雕花朵層次豐富、造型獨特，讓小朋友沉浸在藝術花海之中，感受創意與自然的融合之美，激發無限想像力。

3.⁠ ⁠螢光漫舞草坪

充滿動感的光影互動裝置，地面設置多組神奇發光圓墊。小朋友只需輕輕踩踏，燈光便隨步伐靈動綻放，自由配合節奏跳動，以身體為媒介，玩出專屬自己的光影藝術。

4.⁠ ⁠魔法星空樹洞

還原奇幻森林的神秘場景，走進截然不同的奇幻國度，手持專屬「魔法電筒」四處探索，即可解鎖空間內各式隱藏發光圖案，每一發現都帶來新驚喜，充分鍛煉孩子的觀察力與探索精神。

《IMAGINE! PLAY! 玩出藝術，築出奇想》互動藝術展覽，分兩個時段，免費給公眾開放:

7月10日 – 8月2日 於東九文化中心大堂展出

8 月7 日 – 16日於元朗劇院大堂展出

為貼近大眾生活、普及藝術教育，今年藝術節特設《Picnic and Play！邊玩邊野餐》主題活動，選址去年年底方全新啓用的藝術科技表演場地東九文化中心，以及服務新界西居民多年的元朗劇院，分別於7月12日及8月9日兩個周日舉行。活動打破傳統藝術活動的邊界，將公共文化空間改造為清涼舒適的室內親子藝術休憩天地，以「音樂互動 + 輕鬆野餐 + 藝術探險」的全新模式，讓藝術走出劇場、走進社區，融入家庭日常。

整個活動以專業又趣味十足的音樂工作坊揭開序幕，由世界口琴冠軍李俊樂（Gordon Lee）親自執教。導師透過輕鬆自由的即興合奏、創意音樂互動環節，引導小朋友釋放想像力、感知音樂節奏，啟發青少年的藝術思維與創造力。為讓參與家庭延續音樂樂趣，大會更為每位參加者免費贈送口琴及音樂手冊，讓藝術體驗不止於當下，更能延續至日常生活之中。

音樂工作坊過後，精彩的室內家庭野餐體驗隨即展開。「嘉頓」作為社區共創夥伴，免費為參與家庭提供精緻定制野餐籃，包含多款經典港式烘焙美食，同時配備專屬野餐墊。在悠揚的音樂氛圍中，一家大小自在品嚐美食、閒聊歡聚，在喧囂城市中共享專屬的溫暖親子時光。與此同時，出席野餐的家庭可一併參與《IMAGINE! PLAY! 玩出藝術，築出奇想》互動藝術展覽，以多角度感受親子藝術的樂趣。

是次互動展覽集結三位香港優秀創作者聯合打造，以本土創意力量詮釋童真藝術，全方位豐富孩童的沉浸式體驗：

藝術家介紹

STICKYLINE｜幾何雕塑藝術團隊

由黎意雄與梁子程創立的藝術團隊，他們以精湛的幾何紙雕工藝，將平凡紙張變化為充滿立體感的大型雕塑與藝術裝置，宛如施展魔法的剪裁大師。其獨到的美學風格深受國際各大品牌賞識 。他們為是次展覽創作了位於中央最搶眼奪目的作品，讓孩子們的奇妙想像，變成看得見、觸得到的真實世界。

孔凡亮｜創新視覺藝術家

作為新世代具有前瞻視野的藝術家，他以數位語彙將抽象數據，轉化為充滿未來感的視聽體驗，他的創作跨越領域，在國際間備受矚目。在這次展覽中，他將音樂旋律轉化為光影與動態，讓觀眾沉醉於藝術與感官體驗之中。

李俊樂 ｜世界口琴冠軍

演出足跡遍及歐美著名音樂廳，並與多個著名管弦樂團合作。他跟隨多位世界級名師學習，並且融合笙技與氣功呼吸法研創嶄新演奏技法，亦發明雙共鳴口琴。榮獲ISME音樂倡導獎及香港十大傑青殊榮。明年將與香港管弦樂團演奏世界首個口琴、笙協奏曲。這次展覽，他與其他藝術家一起設計《小小作曲家》裝置，亦於「邊玩邊野餐」擔任口琴導師。

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關於「國際綜藝合家歡」、「領賢慈善基金」及「嘉頓」

「國際綜藝合家歡」– 由康文署主辦，自1982年創立以來，每年夏天精選超過100場表演及演藝活動，邀請海外、中國內地及本地的藝術家，呈獻適合一家大小的精彩節目，為全城家庭送上充實多元的夏日藝術體驗。

領賢慈善基金 – 註冊慈善機構，致力舉辦和推動本地的創意項目，支持藝術、教育和社區福利發展，同時希望把香港的獨特文化帶到世界舞台上。

嘉頓 – 扎根香港社區近一個世紀的嘉頓，早已融入日常鄰里生活，從未在社區需要時缺席。從「產品提供者」進一步成為「社區同行者」，並以實際行動體現百年旅程的核心精神：Hope（希望）、Possibilities（無限可能性）、Community Leader（社區領袖）。

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