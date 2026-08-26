歡聚發佈2026年Q2財報：三大核心業務齊升 總收入實現同環比增長

基於上半年整體經營情況好於預期，以及各業務經營效率提升所帶來的經營槓桿效應，歡聚集團預計2026年non-GAAP1 經營利潤將實現約20%的同比增長。

股東回報方面，歡聚集團於今年5月更新了三年股東回饋計畫，設立2026-2028年股東回饋規模達15億美元。本季度，公司持續推進回購與分紅，2026年1月1日至8月21日，累計回購2.164億美元，派息1.424億美元，回饋股東總額達3.588億美元。

歡聚集團董事會主席兼首席執行官李婷表示，繼第一季度取得強勁開局後，公司第二季度持續保持了亮眼的業績表現，總收入實現同環比雙增長，社交娛樂、廣告技術、電商三大業務板塊齊頭並進，全球化多元業務生態進一步釋放增長勢能。AI作為重要的技術底座，正不斷深化多業務場景的應用與融合，為多元增長戰略注入長期動能。未來，三大業務核心競爭力的持續強化與盈利能力的穩步提升，將推動公司長期價值邁向新階段。

2026年第二季度財務亮點

淨收入為5.908億美元，2025年同期為5.078億美元，上季度為5.557億美元，同比增長16.3%，環比增長6.3%。

- 社交娛樂業務收入達4.227億美元，2025年同期為3.938億美元，上季度為4.004億美元，同比增長7.4%，環比增長5.6%。

- BIGO Ads收入達1.337億美元，2025年同期為8730萬美元，上季度為1.248億美元，同比增長53.1%，環比增長7.1%。

- SHOPLINE收入達3440萬美元，2025年同期為2670萬美元，上季度為3050萬美元，同比增長28.6%，環比增長12.5%。

- 社交娛樂業務收入達4.227億美元，2025年同期為3.938億美元，上季度為4.004億美元，同比增長7.4%，環比增長5.6%。 - BIGO Ads收入達1.337億美元，2025年同期為8730萬美元，上季度為1.248億美元，同比增長53.1%，環比增長7.1%。 - SHOPLINE收入達3440萬美元，2025年同期為2670萬美元，上季度為3050萬美元，同比增長28.6%，環比增長12.5%。 經營利潤為1380萬美元，2025年同期為580萬美元，上季度為680萬美元，同比增長138.1%，環比增長102.0%。

非美國通用會計準則下 1 ，經營利潤為4910萬美元，2025年同期為3830萬美元，上季度為3800萬美元，同比增長28.2%，環比增長29.4%。

，經營利潤為4910萬美元，2025年同期為3830萬美元，上季度為3800萬美元，同比增長28.2%，環比增長29.4%。 非美國通用會計準則下 1 ，EBITDA為5690萬美元，2025年同期為4820萬美元，上季度為4570萬美元，同比增長18.1%，環比增長24.4%。

，EBITDA為5690萬美元，2025年同期為4820萬美元，上季度為4570萬美元，同比增長18.1%，環比增長24.4%。 截至2026年6月30日，公司淨現金為30.593億美元。

經營性現金流達6490萬美元。

2026年第二季度業務亮點

社交娛樂業務

第二季度，歡聚集團社交娛樂業務延續穩健增長趨勢，收入同比增長7.4%，環比增長5.6%。其中，直播收入同比增長7.3%，環比增長5.9%；核心直播付費用戶同比增長3.9%，環比增長1.7%；ARPPU同比增長2.4%，環比增長3%。整體用戶規模方面，歡聚全球社交產品月活躍用戶數達到2.771億，同比增長5.5%。

旗艦產品Bigo Live第二季度環比增速進一步加快。平臺持續優化創作者激勵與成長機制，豐富內容生態，並通過AI提升內容分發與付費體驗，有效推動用戶內容消費與付費意願改善。第二季度Bigo Live日均有效開播主播數環比增長4.4%，新簽主播有效開播數量環比增長5.4%。

Bigo Live持續升級AI內容理解能力，圍繞新用戶內容承接與用戶消費深度進行重點優化，通過提升跨區域優質內容的識別與流通效率，更精准地將優質內容匹配給感興趣的用戶，進一步改善消費體驗；同時，平臺持續豐富AI生成互動內容與虛擬禮物，進一步提升內容的多樣性與用戶體驗。5月，AI生成互動禮物在整體虛擬禮物消耗中的占比達34.3%。

在運營方面，Bigo Live通過結合文化節點與跨界合作激活全球生態。第二季度，Bigo Live圍繞泰國潑水節、美國洛杉磯五月節及亞特蘭大六月節等節慶，在當地開展線上線下聯動活動，促進多元文化交流；同時，Bigo Live在越南成功舉辦「MISS BIGO 2026」，並面向北美及拉美市場開展「BIGO Miss America 2026」，持續推動女性展現自信、多元與自我表達；在中東及北非地區，Bigo Live與MLBB達成戰略合作，獨家轉播MPL MENA第9賽季，進一步拓展電競內容合作；在夏季足球賽事期間，Bigo Live上線互動內容專區，結合體育盛事提升用戶參與度與社區活躍度。

BIGO Ads廣告技術業務

BIGO Ads第二季度收入達1.337億美元，同比增長53.1%，環比增長7.1%。其中，三方廣告收入增速持續強勁，同比增長74.1%，環比增長9.3%。

在流量供給側，BIGO Ads的開發者生態與全球流量覆蓋進一步擴大，SDK流量保持穩健增長，二季度同比增長37.7%。在需求側，依託多垂類的佈局與深耕，AI驅動的算法迭代、流量規模增長與區域市場擴張帶來的強勁需求，以效果廣告為主的Web端、IAA等多渠道預算均表現亮眼。其中Web端預算同比增長91.7%，IAA預算同比增長70.6%。

在平臺算法端，隨著數據積累以及多渠道歸因能力持續完善，BIGO Ads的用戶畫像與定向能力持續提升。在此基礎上，平臺一方面持續迭代細分垂類模型，同時不斷加強中臺算法能力，提升預算與流量的匹配效率與整體變現效率。同時，BIGO Ads繼續推進算法與工程體系的智能化升級，持續優化算力調度與機器成本，為規模擴張提供支撐。隨著行業算法、中臺能力與工程基建三層技術體系不斷建設，更多客戶與流量帶來的數據積累將進一步反哺模型優化，推動投放效果、客戶預算與流量變現效率形成正向循環，為BIGO Ads下一階段的規模增長提供更強的技術驅動力。

SHOPLINE電商業務

第二季度，SHOPLINE收入達3440萬美元，同比增長28.6%，環比增長12.5%，收入增速進一步提升。其中，以跨境商戶為代表的業務同比增長73.5%，帶動整體電商收入增長加快。

隨著AI帶來的新流量與交易入口不斷出現，商業場景日益多元與碎片化，商戶對統一、開放、可連接的經營系統需求不斷增強。SHOPLINE作為以AI為底層的開放、可連接、可擴展的全渠道電商基礎設施，已打通各大主流AI Agent入口，幫助商戶承接這些新入口的流量，並將不同渠道的訂單、用戶關係與經營數據持續沉澱為自身的長期資產。上半年，SHOPLINE商家來自AI渠道的流量PV同比增長約15倍，訂單量同比增長超35倍。同時，SHOPLINE Copilot正分期上線並已開啟內測，商戶可以通過自然語言更高效地完成店鋪管理，推動AI逐步融入經營全鏈路，助力商戶更高效地連接消費者並實現業務增長。

SHOPLINE的長期增長與商戶的成功緊密綁定。高粘性的訂閱服務為SHOPLINE提供了穩定的收入基礎；支付、物流與營銷等增值服務則使SHOPLINE與商戶一同成長，更深入地參與商戶GMV增長。隨著SHOPLINE商戶規模與交易額持續擴大，增值服務將釋放更強的經營杠杆，為業務增長貢獻更多動能。

本文涉及部分非美國通用會計準則指標（Non-GAAP）財務指標，以提供額外資訊，幫助投資者更方便評估公司核心業務表現，但不應被視為替代或優於按照美國通用會計準則（GAAP）編制的指標。投資者應同時參考GAAP與非GAAP指標，以獲得對公司財務表現的全面理解。關於美國通用會計準則指標與非美國通用會計準則指標之間的調整，詳細可查閱公司於2026年8月26日發佈的《JOYY 2026年第二季度財務業績》新聞稿。

SOURCE JOYY Inc.