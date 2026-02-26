2026年度VINEXPO ASIA香港酒展：市場轉型期的堅實支柱

Vinexpo Asia香港酒展早已確立其作為業界重要會面平台的地位，協助業內人士發展或鞏固在中國內地、香港、澳門及台灣的業務，同時與日本、韓國及澳洲等成熟亞太市場，以及來自東南亞的區域流向保持緊密連繫。

儘管部分高端市場增長放緩，香港仍繼續發揮其作為主要商業及金融樞紐的角色。Vinexpo Asia的扎實根基使其能夠利用長期建立的合作關係和深入的市場洞察，承先啟後，展望未來。

Vinexposium行政總裁Rodolphe Lameyse表示：「亞洲依然是全球葡萄酒及烈酒貿易平衡中的關鍵市場。在國際貿易流向面臨重新定義之際，Vinexposium透過Vinexpo Asia 增強在區內的影響力，繼續支持業界發展。這項盛事紮根香港，放眼未來。」

市場轉型，選品標準隨之轉變

亞洲市場正在轉變。在中國，消費模式正轉向更非正式及居家場合。而在整個亞洲，年輕消費者則偏愛更清新、輕盈的酒款。這些趨勢正在重塑買家的期望，並重新定義選品標準。

對國際生產商和品牌而言，只要在市場持續調整的過程中保持參與、曝光及投入，機遇依然十分可觀。

2024年度Vinexpo Asia香港酒展匯聚來自35個國家的1,032間參展商，接待來自60個國家的14,203名業界訪客，並促成超過4,200場商務會面。75%訪客為進口商、分銷商或零售買家，印證了Vinexpo Asia作為專注於具體商業決策、以成效為導向的展會定位。

切合市場新動態的展會模式及內容

Vinexposium於2026年2月在巴黎首度推出全新展會模式，並會將之引入香港，以反映酒精飲品市場的結構轉變，當中涵蓋三項相輔相成的板塊：

Vinexpo Asia──為葡萄酒而設。

Be Spirits──為烈酒（包括中國白酒和韓國燒酒）、啤酒、蘋果酒、清酒及創新產品而設。

Be No──為無酒精飲品而設。

2026年度Vinexpo Asia香港酒展將迎來多元化的國際參展商，新增多個國家及地區展館，歷史悠久的重要產區亦會回歸，並有眾多葡萄酒品牌亮相。為配合Be Spirits與Be No展區首度登場，展會將特設日本館和韓國館。展會的多元面貌，體現了亞洲市場的多樣化需求，以及各參展類別之間的互補性。

目前已有超過20個國家和地區的參展商確認參展，包括澳洲、智利、中國香港、法國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、中國內地、新西蘭、北馬其頓、葡萄牙、南非、韓國、西班牙、瑞士、英國和美國。

到目前為止，多個官方機構及聯合展館亦已確認參展，包括法國商務投資署（Business France）、意大利商務專員公署（ICE - Italian Trade Agency）、澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）、葡萄牙特茹產區葡萄酒協會（CVR Tejo - Tejo Wines）、德國葡萄酒協會（Wines of Germany）、加州葡萄酒協會（California Wine Institute）、南非葡萄酒協會（Wines of South Africa），以及其他地區及國家展團。

Vinexpo 學院：洞悉市場，助力決策

Vinexpo學院（The Academy）亦將回歸Vinexpo Asia，匯聚國際思想領袖和頂尖酒業專才。活動將涵蓋一系列會議、圓桌論壇及大師班，旨在協助業界專才作出決策。作為洞悉市場與知識交流的平台，2026年度Vinexpo學院將舉辦逾40場活動，聚焦區域問題和中國市場，同時探討重要國際議題。

活動將探討業界重大發展，包括精品葡萄酒及收藏家市場的變化、分銷及消費新趨勢，以及最新經濟轉移情況。部分重點議題包括旅遊零售、電子商貿及即時零售策略的轉變，以及中國美食與文化下的餐酒搭配挑戰。

Vinexposium國際展覽總監Grace Ghazalé總結道：「Vinexpo Asia已深耕亞洲市場近三十年。在瞬息萬變的亞洲市場中，這種持續性至關重要，因為信任和長期參與能帶來決定性的影響。本年度展會將全面貫徹此方針，為香港、中國內地及其他地區的業界交流、市場洞察和商務往來發展提供一個結構完善的框架。」

如欲了解更多詳情，請瀏覽Vinexpo Asia網站及媒體專區。

在此瀏覽2024年度展會圖片

