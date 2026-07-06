兩年利潤暴漲20倍：Reddog「韓式小吃」模式東南亞高速擴張

值得一提的是，上述增長並未借助任何外部融資。Reddog Indonesia從未開展過任何一輪融資，完全依靠自有經營現金流完成門店擴張，現已落地超130家門店，且一直保持盈利狀態。

Reddog首席執行官Kim Hong-yeol表示：「過去兩年我們實現爆發式增長，同時搭建起穩固經營底盤，營收規模翻兩番，營業利潤增長超20倍。今年，我們將業務版圖拓展至整個東盟市場。」

Reddog已於今年4月在新加坡成立全球主體公司，並將於8月在凱德集團旗下購物中心開出首家門店，以此作為進軍擁有超6億人口的東盟市場的前沿據點。資本市場已提前關注該品牌：公司正籌備2027年上半年首次公開募股，多家印尼頭部券商已主動接洽對接相關業務。

Reddog由創始人兼首席執行官Kim Hong-yeol和首席運營官Cho I-jun聯合掌舵。前者是餐飲運營體系領域專家，後者則擅長企業扭虧增效，聚焦盈利與增長。

聯繫人：

Cho I-jun

電郵：[email protected]（電話：+65 8613 1011）

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