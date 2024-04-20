應科院於日內瓦國際發明展勇奪23獎項

應科院行政總裁葉成輝博士於日內瓦接受獎項後說：「我很榮幸應科院的科研成果和創新解決方案在國際舞台上廣受歡迎，並為科研團隊取得佳績感到十分鼓舞。應科院致力促進創科生態圈上中下游協作，科研團隊將繼續研發有助應對全球挑戰和加速智慧城市發展的創新解決方案，冀帶來更多殊榮。」

寶石鑒定儀獲「評審團嘉許金獎」

今屆應科院的獲獎項目涵蓋人工智能及機械人、智慧城市以至醫療保健等領域，大多是有效提高生產力和促進可持續發展的解決方案。獲得「評審團嘉許金獎」殊榮的「寶石眼：寶石鑒定儀器」，是融合多種技術的全自動鑒定器，可快速區分天然鑽石、實驗室合成鑽石和其他寶石，獲得評審的高度好評。

應科院完整得獎名單如下：

獎項 得獎項目 評審團嘉許金獎 寶石眼：寶石鑒定儀器 金獎 由機器學習提供支援的文檔層分離裝置，具有跨層推理功能

IndustriNet 5G ：面向新工業化的可靠和確定性無線通信

微塑料篩查：基於顯微高光譜成像的污染監測

用於低品質影像增強的多模態感測器影像融合技術

神經網路處理單元 （ NPU ）：用於 AI 計算的高效硬體加速器

應急通訊新突破：運用人工智能自然語言處理 (NLP) 翻譯，聚焦地面中繼式無線電通訊中的突發事件 ( 與港鐵合作 ) 銀獎 5G 定位：增強型 5G 網路定位， 應對具有挑戰性的環境

5G 救援：用於災難應變和偏遠國家的行動網絡

一種用於無線膠囊內窺鏡接收器的自動增益控制（ AGC ）電路

情緒量化：基於量化情緒狀態的語言中的情緒識別

增強電動汽車的熱性能

Infavatar ：語音匹配無限虛擬人生成器

IoT Guard Lite ：物聯網設備的 AI 驅動的輕量級自適應 IDS/IPS

用於胃腸道內窺鏡診斷與品質控制的攜帶型人工智慧系統

用於模擬硬體的速度橋

TEE ：物聯網設備的可信執行環境 銅獎 AIBanner ：智能營銷創意廣告生成器

草書手寫生成器

使列車維護檢查員能夠更安全有效地進行高空檢查：用於簡化列車車頂檢查的自動高速攝像技術 ( 與港鐵合作 )

全景激光鐳射掃描：用於建築資訊模型的高精度中距離三維感測掃描儀

RiskMap ：人工智慧驅動並採用 5G 技術的用於地下鐵路設備監控與預警的風險地圖 ( 與港鐵合作 )

5G 智慧工地：遙控起重機

「日內瓦國際發明展」被公認為全球最重要和規模最大的發明展之一，今年匯聚38個國家及地區包括來自歐洲、中東、東盟、中國內地和香港的參展商，各獎項由國際專家評判團從逾1,000項參展發明中選出。

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香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

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