應科院於日內瓦國際發明展勇奪23獎項

20 4月, 2024, 17:05 CST
寶石鑒定技術榮獲「評審團嘉許金獎」
香港2024年4月20日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）於第49屆「日內瓦國際發明展」中囊括23個獎項，包括1項「評審團嘉許金獎」、6項金獎、10項銀獎及6項銅獎，成績備受肯定。
應科院董事局主席李惠光工程師指出：「應科院研發的創新科技能夠在眾多參展國際發明中榮獲多項嘉許，足證香港科研實力雄厚，也肯定了我們推動科研成果轉化的努力，成績令人鼓舞。我們會繼續推動更多『政產學研』的交流及合作，並在香港特區政府大力推動香港成為國際創科中心的積極氛圍下，把握未來發展機遇，為香港經濟注入更強勁的發展動能。」
應科院行政總裁葉成輝博士於日內瓦接受獎項後說：「我很榮幸應科院的科研成果和創新解決方案在國際舞台上廣受歡迎，並為科研團隊取得佳績感到十分鼓舞。應科院致力促進創科生態圈上中下游協作，科研團隊將繼續研發有助應對全球挑戰和加速智慧城市發展的創新解決方案，冀帶來更多殊榮。」
寶石鑒定儀獲「評審團嘉許金獎」
今屆應科院的獲獎項目涵蓋人工智能及機械人、智慧城市以至醫療保健等領域，大多是有效提高生產力和促進可持續發展的解決方案。獲得「評審團嘉許金獎」殊榮的「寶石眼：寶石鑒定儀器」，是融合多種技術的全自動鑒定器，可快速區分天然鑽石、實驗室合成鑽石和其他寶石，獲得評審的高度好評。
應科院完整得獎名單如下：
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獎項
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得獎項目
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評審團嘉許金獎
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金獎
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銀獎
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銅獎
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「日內瓦國際發明展」被公認為全球最重要和規模最大的發明展之一，今年匯聚38個國家及地區包括來自歐洲、中東、東盟、中國內地和香港的參展商，各獎項由國際專家評判團從逾1,000項參展發明中選出。
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- 應科院於「日內瓦國際發明展」獲獎的創新科技簡介 - https://bit.ly/3vXbayF
關於香港應用科技研究院
香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。
多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,400項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,050項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org。
SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）
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