24年深耕檢測領域，集信國控喬遷新址，開啟高質量發展新篇章

香港2024年9月23日 /美通社/ -- 乘着國家「鄉村振興」與廣東「百縣千鎮萬村高質量發展工程」的強勁東風，縣域地區的公共基礎設施建設加速，建設工程質量檢測作為保障基礎設施安全與驅動經濟高質量發展的關鍵環節，正迎來前所未有的發展機遇。政策的強力支持帶動市場對獨立檢測檢驗行業的多元化需求，推動中國三線及以下城市的基礎設施建設的高速發展，越來越多企業以實際行動積極響應政策號召，成為了政策紅利下的踐行者與受益者，其中不乏聚焦縣域基礎設施建設的國有企業。

廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（簡稱「集信國控」）作為茂名地區知名檢測檢驗服務提供商，依託其作為國有檢測機構優勢，深刻洞察時代脈搏，戰略性瞄準粵西市場，為人居環境的質量與安全護航。於2024年9月6日在香港交易所GEM成功上市後，集信國控將借助資本市場的力量，進一步擴大服務範圍，提升服務質量，以期在政策紅利的推動下，實現更廣闊的發展。

市場藍海壯闊，檢測檢驗行業繁榮可期

扎根建設工程領域24年的集信國控，立足於建設工程檢測檢驗服務領域，以卓越的專業技術和優質的服務質量廣獲市場認可。鄉村振興戰略的深度踐行和百千萬工程對縣域地區基礎設施建設的強力驅動，為檢測檢驗行業注入了新的活力，也為集信國控帶來了新的發展機遇。根據灼識諮詢報告，中國獨立檢測檢驗行業市場總規模預計將從2023年的4682億元，以9.0%的強勁複合年增長率，穩步攀升至2028年的7204億元，充分展現行業的巨大潛力和廣闊前景。其中，建設工程檢測檢驗板塊作為行業的核心支柱，其市場規模的擴大尤為顯著，預計到2028年將超過1500億元。

茂名地區乃至整個廣東省的三線及以下城市基礎設施建設步伐加快，讓茂名這一充滿活力的地區的獨立檢測檢驗行業同樣迎來黃金發展期。根據灼識諮詢報告，建設工程檢測檢驗行業是茂名獨立檢測檢驗行業最大的子板塊，於2023年佔市場總規模28.5%，並有望在鄉村振興和百千萬工程等政策的雙重加持下，於2028年達到約6億元的規模，成為推動行業擴容的重要基石，為集信國控的業務拓展提供更廣闊的市場空間和成長機遇。

作為極具公信力的檢測行業龍頭和標杆企業，集信國控立足茂名，輻射粵西，力求在更廣泛領域內展現其專業實力與品牌價值，為行業的可持續發展注入新的活力與動力。近日，集信國控更迎來新址喬遷，這是集信國控發展歷程的又一重要里程碑，不斷發展壯大的集信國控，實力可見一斑。

新址揚帆起航，集信國控繪就發展新藍圖

集信國控新辦公大樓位於信宜市丁堡鎮信義大道南1號，從地理位置看，丁堡鎮靠近信宜市區，交通網絡四通八達，基礎設施較為完善，有明顯的區位優勢。同時，丁堡鎮正緊抓「百千萬工程」機遇，大力發展鎮域經濟，在基礎設施建設、產業升級等方面成果顯著，為集信國控的入駐打造了一個極具潛力與活力的成長沃土，也將成為集信國控的新起點。

據悉，集信國控新址整體建築面積達到17800平方米，佔地面積廣闊，集現代化辦公、先進檢測實驗室於一體，彰顯了集信國控對未來發展的深遠規劃與堅定信心。大樓設計科學合理，功能區域劃分明確：1號樓1層和2層為物理類檢測試驗區域，配備先進的檢測設備，其他樓層則涵蓋飯堂、辦公室、會議室等多種用途；2號樓為物理類和化學類檢測試驗區域，涵蓋食品農產品檢測、室內環境檢測、粗細集料檢測、市政瀝青檢測及防水材料檢測等多個領域。新址不僅為拓寬公司的服務範圍做足準備，也為員工創造了更便捷、高效的日常工作與生活體驗。

搬遷新址，是集信國控戰略調整與升級的關鍵一步。站在新的起點上，集信國控將繼續秉承「科學、公信、準確、優質」的服務理念，以技術創新為引領，不斷提升服務質量與效率，為廣大客戶提供更加全面、專業的檢測認證技術服務。未來，公司將積極擁抱資本市場，以更加開放的姿態迎接新的挑戰與機遇，繪製行業高質量發展的新畫卷。

SOURCE 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司