交個朋友24年中報收入同比增超43%，淨利潤同比大增逾9成

香港2024年8月26日 /美通社/ -- 中國領先直播電商平台 ─ 交個朋友控股有限公司 （「交個朋友」或「本集團」，股份代號：1450.HK），今天公佈其截至2024年6月30日止六個月（「期內」）的中期業績。

2024年上半年，本集團錄得收入約為人民幣6.2億元，較截至2023年6月30日止六個月（「去年同期」）的約人民幣4.3億元同比增長43.8%；錄得淨利潤約人民幣8,381萬元，較去年同期的約人民幣4,325萬元大幅增長約93.8%。

業務回顧

2024年上半年，中國經濟延續穩步復蘇，呈現回升向好態勢。國家逐步放開產業政策，並進一步強化以消費促發展的理念。受惠於此，期內新媒體服務板塊表現持續強勁，收入較去年同期的約人民幣3.9億元增加約43.9%至約人民幣5.6億元，占本集團總收入約90.6%。本集團通過標準化、可複製的「矩陣化直播間」模式，滿足消費者多元細分需求，實現更精准的用戶觸達及更高效的用戶轉化。期內新媒體服務板塊完成商品交易總額（GMV）約人民幣59.6億元，較去年同期增長約18.2%。本集團自主擁有且開播的直播間數量超過了50個，是新媒體領域擁有直播間數量最多的機構之一，這反映了本集團于直播電商領域積累的極具價值的運營經驗、方法論以及數據化能力，也是標準化、可複製的「矩陣化直播間」運營模式的成功實踐。

本集團的直播電商業務致力於為商家、消費者構建一個長期信任的環境，打造讓商家滿意、讓消費者舒心的購物渠道，成為合作夥伴值得信賴的朋友。本集團於選品端不斷深耕，努力發掘並推廣優質的、有實力的商品；于供應鏈端持續深化，本集團自主研發的「朋友雲」平台，為各直播間全網多平台全天候直播提供穩定高效的運營支援，實現從商家招募、智能選品、合規審核、貨品管理到財務結算的全鏈路、端到端管理，極大提高了直播零售業務的運營效率和標準化程度。與此同時，直播電商行業發展迅猛，本集團亦積極挖掘創新科技及發展機遇，以引領行業發展。期內本集團組建團隊啟動AI直播項目的研發，目標實現AI系統在直播電商領域的全場景決策，包括選品決策、數據分析、流量投放決策、數據複盤等，以確保整個運營流程的高效性和智能化。

本集團戰略佈局新媒體業務已走過第四個年頭，交個朋友在直播電商領域已經成為一個大眾品牌，廣獲行業肯定。期內，本集團成立「交個朋友產業研究院」，並獲浙江省「三會」專精特新企業促進分會納入「專精特新企業提質增效培育計畫」智囊團。交個朋友更憑藉在電商直播領域的卓越表現和傑出貢獻，獲抖音電商評為「年度最佳MCN機構」。

集團的廣電業務板塊於期內亦取得良好表現。隨著疫情影響逐漸消退，客戶年預算情況轉好，本集團廣電業務板塊收入較去年同期的約人民幣4,097萬元增加約42.6%至約為人民幣5,842萬元，占本集團總收入約9.4%。交個朋友持續深耕並加強在研發領域的投入，響應政府對國產化科技成果的支持政策，堅持在通訊傳輸自主研發產品領域實現不斷積累。基於本集團既有的強勁技術實力、豐富行業經驗及多元銷售渠道，交個朋友的廣電業務板塊將繼續保持細分行業的領先地位。

展望未來，全媒體行業已進入新的發展整合階段，隨著行業集中度的逐步提升，對我們而言既充滿挑戰，更帶來巨大機遇，交個朋友將堅定朝著科技驅動的新零售企業方向邁進。公司持續深耕科技創新與數字化建設，通過「朋友雲」平台與AI人工智能系統的驅動，全面提升供應鏈管理與運營效率，並積極推動產業帶溯源的新零售模式，探索海外市場，期待在全球範圍內實現更長期穩健的業務增長。

與此同時，為感謝廣大股東一如既往的支持，本集團於7月8日宣佈股份回購計畫，以自有資金最多3,000萬港元在公開市場進行股份回購，以提振市場信心和股東回報，同時也體現了管理層對集團長期價值的信心。

關於交個朋友控股有限公司

交個朋友控股（1450.HK）致力於成為一家科技驅動的新零售企業，旗下擁有以全媒體直播運營為核心的新媒體服務及廣電業務。目前已完成抖音、淘寶、京東等多平台直播電商業務佈局，擁有超過50個獨立運營的直播間，直播粉絲數超過6,800萬，通過垂類直播間鎖定高精准客群、標準化的直播運營能力、以及朋友雲平台的數字化創新能力，成功打造了標準化、可複製的矩陣直播間運營模式，成為商家和消費者信賴的渠道品牌，實現穩健的業績增長。

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